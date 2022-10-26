https://ria.ru/20221026/tsentr-1827001306.html

В Кировской области создадут молодежный центр

В Кировской области создадут молодежный центр - РИА Новости, 26.10.2022

В Кировской области создадут молодежный центр

Молодежный центр будет создан в Кировской области, сообщил глава региона Александр Соколов. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T17:35

2022-10-26T17:35

2022-10-26T17:35

кировская область

кировская область

общество

александр соколов

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт — РИА Новости. Молодежный центр будет создан в Кировской области, сообщил глава региона Александр Соколов."В нашем регионе много активных ребят, которые любят родной край и хотят внести свой вклад в его будущее. Для того, чтобы они могли развивать свой потенциал, создадим Молодежный центр. Он станет местом притяжения для талантливой молодежи, где она сможет участвовать в профильных и тематических сменах, мероприятиях лидеров общественных объединений, профессиональных сообществ, находить поддержку своих инициатив, продвигать свои идеи по развитию региона", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Соколова.Средства на создание центра регион получит по итогам участия в конкурсе Федерального агентства по делам молодёжи в рамках программы "Регион для молодых". Кировская область вошла в число победителей и получит субсидию в размере более 69 миллионов рублей на реализацию программы комплексного развития молодежной политики "Вятка – территория возможностей".Предполагается, что Центр будет открыт на базе детского лагеря "Белочка". Здесь построят конгресс-холл для деловых игр, фестивалей и концертов, холл-коворкинг для общения, комнату психологической разгрузки, мастерскую и лекторий для проведения занятий, лекций, мастер-классов, медиа-лабораторию с современной техникой для создания контента."Уже в 2023 году для участия в мероприятиях молодежного центра будут привлечены более 4 тысяч участников. Так, летом 2023 года запланированы областной фестиваль-конкурс лидеров общественных молодежных объединений "Школа лидерских стратегий", профильная смена для коллективов детских музыкальных школ, школ искусств и колледжа музыкального искусства "АРТформат", всероссийский военно-исторический лагерь "Страна героев", региональный проект "#Я_новое_поколение" для участников "Российского движения детей и молодежи", - говорится в сообщении.Осенью 2023 года состоятся слет работающей молодежи "Профессия мечты", фестиваль молодежных студенческих объединений "Моя инициатива", фестиваль-конкурс вожатского мастерства "Вожатский старт"."Более 20 лет я отдал работе с молодежью: сначала — в комитете по делам молодёжи, затем стал секретарем Центрального комитета РСМ, а после – возглавил Национальный Совет молодежных и детских объединений России. Не понаслышке знаю, как это важно — поддерживать начинания молодых ребят. Уверен, что этот важный проект поможет расширить сообщество активных и молодых жителей нашей области", - приводятся в сообщении слова губернатора Кировской области.

https://ria.ru/20220818/parki-1810581242.html

https://ria.ru/20221018/dolschiki-1824897700.html

https://ria.ru/20221021/kirov-1825643240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

кировская область, общество, александр соколов, россия