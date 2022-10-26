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ГД отреагировала на информацию о возможном размещении баз НАТО в Финляндии - РИА Новости, 26.10.2022
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ГД отреагировала на информацию о возможном размещении баз НАТО в Финляндии
ГД отреагировала на информацию о возможном размещении баз НАТО в Финляндии - РИА Новости, 26.10.2022
ГД отреагировала на информацию о возможном размещении баз НАТО в Финляндии
В случае размещения баз НАТО в Финляндии или ввоза туда ядерного оружия там должны появиться обозначенные цели для наших ракет, а также сформулированы условия,... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T16:57
2022-10-26T16:57
олег морозов
финляндия
нато
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. В случае размещения баз НАТО в Финляндии или ввоза туда ядерного оружия там должны появиться обозначенные цели для наших ракет, а также сформулированы условия, при нарушении которых эти цели будут поражены, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.Ранее газета IltaLehti со ссылкой на источники сообщила, что финский законопроект о вступлении Финляндии в НАТО почти готов, он не содержит каких-либо ограничений на создание военных баз в стране, присутствие там войск из стран альянса или ввоз ядерного оружия."В Финляндии должны появиться публично обозначенные цели для наших ракет. Второе: должны быть публично сформулированы условия, при нарушении которых цели будут поражены", - сказал Морозов.Кроме того, он отметил, что необходимо определить уровень угроз, при появлении которых будут применены превентивные меры, по его словам, такой угрозой может быть готовность размещения ядерного оружия."Следует определить уровень "неприемлемых угроз", при появлении которых (готовность разместить ядерное оружие) будут применены меры превентивного свойства: то есть сначала стреляем, а уж потом спрашиваем, зачем вы это сделали", - добавил он.
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олег морозов, финляндия, нато, единая россия, госдума рф
Олег Морозов, Финляндия, НАТО, Единая Россия, Госдума РФ
16:57 26.10.2022
 
ГД отреагировала на информацию о возможном размещении баз НАТО в Финляндии

Морозов: при установке баз НАТО в Финляндии там должны появиться цели для российских ракет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. В случае размещения баз НАТО в Финляндии или ввоза туда ядерного оружия там должны появиться обозначенные цели для наших ракет, а также сформулированы условия, при нарушении которых эти цели будут поражены, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.
Ранее газета IltaLehti со ссылкой на источники сообщила, что финский законопроект о вступлении Финляндии в НАТО почти готов, он не содержит каких-либо ограничений на создание военных баз в стране, присутствие там войск из стран альянса или ввоз ядерного оружия.
"В Финляндии должны появиться публично обозначенные цели для наших ракет. Второе: должны быть публично сформулированы условия, при нарушении которых цели будут поражены", - сказал Морозов.
Кроме того, он отметил, что необходимо определить уровень угроз, при появлении которых будут применены превентивные меры, по его словам, такой угрозой может быть готовность размещения ядерного оружия.
"Следует определить уровень "неприемлемых угроз", при появлении которых (готовность разместить ядерное оружие) будут применены меры превентивного свойства: то есть сначала стреляем, а уж потом спрашиваем, зачем вы это сделали", - добавил он.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
Вчера, 12:32
В Совфеде рассказали, как Россия ответит на размещение баз НАТО в Финляндии
 
Олег МорозовФинляндияНАТОЕдиная РоссияГосдума РФ
 
 
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