https://ria.ru/20221026/tseli-1826985096.html

ГД отреагировала на информацию о возможном размещении баз НАТО в Финляндии

ГД отреагировала на информацию о возможном размещении баз НАТО в Финляндии - РИА Новости, 26.10.2022

ГД отреагировала на информацию о возможном размещении баз НАТО в Финляндии

В случае размещения баз НАТО в Финляндии или ввоза туда ядерного оружия там должны появиться обозначенные цели для наших ракет, а также сформулированы условия,... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T16:57

2022-10-26T16:57

2022-10-26T16:57

олег морозов

финляндия

нато

единая россия

госдума рф

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. В случае размещения баз НАТО в Финляндии или ввоза туда ядерного оружия там должны появиться обозначенные цели для наших ракет, а также сформулированы условия, при нарушении которых эти цели будут поражены, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.Ранее газета IltaLehti со ссылкой на источники сообщила, что финский законопроект о вступлении Финляндии в НАТО почти готов, он не содержит каких-либо ограничений на создание военных баз в стране, присутствие там войск из стран альянса или ввоз ядерного оружия."В Финляндии должны появиться публично обозначенные цели для наших ракет. Второе: должны быть публично сформулированы условия, при нарушении которых цели будут поражены", - сказал Морозов.Кроме того, он отметил, что необходимо определить уровень угроз, при появлении которых будут применены превентивные меры, по его словам, такой угрозой может быть готовность размещения ядерного оружия."Следует определить уровень "неприемлемых угроз", при появлении которых (готовность разместить ядерное оружие) будут применены меры превентивного свойства: то есть сначала стреляем, а уж потом спрашиваем, зачем вы это сделали", - добавил он.

https://ria.ru/20221026/finlyandiya-1826874160.html

финляндия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

олег морозов, финляндия, нато, единая россия, госдума рф