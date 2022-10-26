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Норвежский Тромсе разорвал побратимские связи с Мурманском и Архангельском - РИА Новости, 26.10.2022
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Норвежский Тромсе разорвал побратимские связи с Мурманском и Архангельском
Норвежский Тромсе разорвал побратимские связи с Мурманском и Архангельском - РИА Новости, 26.10.2022
Норвежский Тромсе разорвал побратимские связи с Мурманском и Архангельском
Власти северного норвежского города Тромсё приняли решение разорвать многолетние побратимские связи с российскими городами – Мурманском, Архангельском и Надымом РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T15:06
2022-10-26T15:06
в мире
архангельск
украина
северный поток
россия
норвегия
мурманск
надым
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МУРМАНСК, 26 окт – РИА Новости. Власти северного норвежского города Тромсё приняли решение разорвать многолетние побратимские связи с российскими городами – Мурманском, Архангельском и Надымом - из-за кризиса на Украине, сообщила телерадиокомпания NRK."В среду муниципальный совет Тромсё единогласно принял решение немедленно расторгнуть соглашения о побратимстве с российскими городами Мурманск, Архангельск и Надым", - говорится в сообщении."Мы никогда не должны терять надежду на то, что военный конфликт когда-нибудь закончится, тогда, конечно, мы должны рассмотреть возможность дальнейшего сотрудничества по линии побратимских контактов", - приводятся в сообщении слова мэра муниципалитета Тромсё Гуннара Вильхельмсена.Он отметил, что это решение не должно затрагивать простых людей, а стать сигналом российскому президенту о том, что необходимо прекратить конфликт на Украине. Также мэр упомянул о других событиях в плоскости российско-норвежских отношений – теракте на "Северных потоках", наблюдении беспилотников за норвежскими объектами и запрет на заход российских рыболовных судов во все порты Норвегии, кроме трех.При этом власти муниципалитета отметили, что решение никак не связано с задержанием мужчины, который работал в Университете Тромсё и подозревается в том, что является нелегалом и собирал данные для российских спецслужб.Тромсё - не единственный город, который является побратимом российских городов, такие связи есть у Вардё, Нарвика, Му-и-Раны, Харстада, Мосса, Будё и Альты.Ранее решение о разрыве побратимсяких связей, в частности, с Мурманском, заявили польский Щецин и шведский Лулео. При этом связи Мурманска и Тромсё не были формальными – когда-то эти два города даже связывал прямой авиарейс.
https://ria.ru/20220624/khyuston-1798021089.html
https://ria.ru/20221020/pamyatniki-1825493527.html
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в мире, архангельск, украина, северный поток, россия, норвегия, мурманск, надым, тромсе
В мире, Архангельск, Украина, Северный поток, Россия, Норвегия, Мурманск, Надым, Тромсе
15:06 26.10.2022
 
Норвежский Тромсе разорвал побратимские связи с Мурманском и Архангельском

Норвежский Тромсе разорвал побратимские связи с Мурманском, Архангельском и Надымом

© Fotolia / Marcel SchauerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Fotolia / Marcel Schauer
Флаг Норвегии. Архивное фото
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МУРМАНСК, 26 окт – РИА Новости. Власти северного норвежского города Тромсё приняли решение разорвать многолетние побратимские связи с российскими городами – Мурманском, Архангельском и Надымом - из-за кризиса на Украине, сообщила телерадиокомпания NRK.
"В среду муниципальный совет Тромсё единогласно принял решение немедленно расторгнуть соглашения о побратимстве с российскими городами Мурманск, Архангельск и Надым", - говорится в сообщении.
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"Мы никогда не должны терять надежду на то, что военный конфликт когда-нибудь закончится, тогда, конечно, мы должны рассмотреть возможность дальнейшего сотрудничества по линии побратимских контактов", - приводятся в сообщении слова мэра муниципалитета Тромсё Гуннара Вильхельмсена.
Он отметил, что это решение не должно затрагивать простых людей, а стать сигналом российскому президенту о том, что необходимо прекратить конфликт на Украине. Также мэр упомянул о других событиях в плоскости российско-норвежских отношений – теракте на "Северных потоках", наблюдении беспилотников за норвежскими объектами и запрет на заход российских рыболовных судов во все порты Норвегии, кроме трех.
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При этом власти муниципалитета отметили, что решение никак не связано с задержанием мужчины, который работал в Университете Тромсё и подозревается в том, что является нелегалом и собирал данные для российских спецслужб.
Тромсё - не единственный город, который является побратимом российских городов, такие связи есть у Вардё, Нарвика, Му-и-Раны, Харстада, Мосса, Будё и Альты.
Ранее решение о разрыве побратимсяких связей, в частности, с Мурманском, заявили польский Щецин и шведский Лулео. При этом связи Мурманска и Тромсё не были формальными – когда-то эти два города даже связывал прямой авиарейс.
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