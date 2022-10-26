МИД Франции выступил против специального трибунала по России
МИД Франции выступил против идеи специального трибунала по действиям России на Украине
Здание МИД Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 26 окт – РИА Новости. Глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что Париж не поддерживает идею создания специального трибунала для расследования действий России на Украине, сообщает портал государственного телерадиовещания ERR. По словам министра, Париж поддерживает работу Международного уголовного суда и направил на Украину следователей.
"Мы уже имеем набор доступных нам инструментов, чтобы бороться с безнаказанностью. Мы можем также рассмотреть возможность создания дополнительных инструментов, которых у нас пока нет, которые могли бы привнести дополнительную ценность в международную судебную систему. Это должно быть правомерным шагом с тем, чтобы если такой трибунал был создан, он бы воспринимался как легитимный и эффективный. Мы пока не находимся на этой стадии", - заявила Колонна.
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"Совет ЕС по международным делам обсуждает эти вопросы. Но на данный момент мы не должны делать ничего, что бы могло повлиять на эффективность имеющихся у нас инструментов ради тех, кто хочет бороться с безнаказанностью военных преступлений на Украине", - добавила министр.
Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) одобрила резолюцию, в которой российские политические партии обвиняют в "пособничестве терроризму". В документе также предлагается создать специальный международный трибунал для расследования действий России на Украине, а также предоставить Киеву системы ПВО и финансировать восстановление страны. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя антироссийскую резолюцию ассамблеи, отметил, что она не имеет никакого значения для России, а также что ПАСЕ утратила остатки логики и разума.
Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.
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