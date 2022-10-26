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В Кремле уверены в необходимости будущего трибунала по Донбассу - РИА Новости, 26.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221026/tribunal-1826890979.html
В Кремле уверены в необходимости будущего трибунала по Донбассу
В Кремле уверены в необходимости будущего трибунала по Донбассу - РИА Новости, 26.10.2022
В Кремле уверены в необходимости будущего трибунала по Донбассу
В перспективе трибунал над совершавшими преступления против народа Донбасса должен быть, они не должны остаться безнаказанными, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T13:08
2022-10-26T13:21
специальная военная операция на украине
донбасс
общество
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. В перспективе трибунал над совершавшими преступления против народа Донбасса должен быть, они не должны остаться безнаказанными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Он не может, а должен быть в перспективе. Все эти издевательства над народом Донбасса не должны остаться безнаказанными", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли быть трибунал над теми, кто издевался над народом Донбасса.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20220823/tribunal-1811467844.html
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донбасс, общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Украина, Дмитрий Песков, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:08 26.10.2022 (обновлено: 13:21 26.10.2022)
 
В Кремле уверены в необходимости будущего трибунала по Донбассу

Песков: виновные в преступлениях против народа Донбасса не должны уйти от наказания

© РИА Новости / Джон ТрастМногоквартирный жилой дом, разрушенный в Дебальцево. 2015 год
Многоквартирный жилой дом, разрушенный в Дебальцево. 2015 год - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Джон Траст
Многоквартирный жилой дом, разрушенный в Дебальцево. 2015 год. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. В перспективе трибунал над совершавшими преступления против народа Донбасса должен быть, они не должны остаться безнаказанными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Он не может, а должен быть в перспективе. Все эти издевательства над народом Донбасса не должны остаться безнаказанными", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли быть трибунал над теми, кто издевался над народом Донбасса.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаДмитрий ПесковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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