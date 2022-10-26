https://ria.ru/20221026/tribunal-1826890979.html

В Кремле уверены в необходимости будущего трибунала по Донбассу

В Кремле уверены в необходимости будущего трибунала по Донбассу - РИА Новости, 26.10.2022

В Кремле уверены в необходимости будущего трибунала по Донбассу

В перспективе трибунал над совершавшими преступления против народа Донбасса должен быть, они не должны остаться безнаказанными, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T13:08

2022-10-26T13:08

2022-10-26T13:21

специальная военная операция на украине

донбасс

общество

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. В перспективе трибунал над совершавшими преступления против народа Донбасса должен быть, они не должны остаться безнаказанными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Он не может, а должен быть в перспективе. Все эти издевательства над народом Донбасса не должны остаться безнаказанными", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли быть трибунал над теми, кто издевался над народом Донбасса.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20220823/tribunal-1811467844.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

донбасс, общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр