https://ria.ru/20221026/tribunal-1826890979.html
В Кремле уверены в необходимости будущего трибунала по Донбассу
В Кремле уверены в необходимости будущего трибунала по Донбассу - РИА Новости, 26.10.2022
В Кремле уверены в необходимости будущего трибунала по Донбассу
В перспективе трибунал над совершавшими преступления против народа Донбасса должен быть, они не должны остаться безнаказанными, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T13:08
2022-10-26T13:08
2022-10-26T13:21
специальная военная операция на украине
донбасс
общество
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. В перспективе трибунал над совершавшими преступления против народа Донбасса должен быть, они не должны остаться безнаказанными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Он не может, а должен быть в перспективе. Все эти издевательства над народом Донбасса не должны остаться безнаказанными", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли быть трибунал над теми, кто издевался над народом Донбасса.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20220823/tribunal-1811467844.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Украина, Дмитрий Песков, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:08 26.10.2022 (обновлено: 13:21 26.10.2022)
В Кремле уверены в необходимости будущего трибунала по Донбассу
Песков: виновные в преступлениях против народа Донбасса не должны уйти от наказания