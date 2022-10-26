https://ria.ru/20221026/trevoga-1826812818.html

В Полтавской области объявили воздушную тревогу

В Полтавской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.10.2022

В Полтавской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Полтавской области на Украине, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T08:24

2022-10-26T08:24

2022-10-26T08:36

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской области на Украине, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин."Внимание! Воздушная тревога – область! Ракетная опасность!" - написал Лунин в своем Telegram-канале.По информации издания "Страна.ua", воздушная тревога также объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

https://ria.ru/20221025/shtaynmayer-1826743851.html

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полтавская область

харьковская область

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

украина, полтавская область, в мире, страна.ua, харьковская область