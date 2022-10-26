https://ria.ru/20221026/trevoga-1826812818.html
В Полтавской области объявили воздушную тревогу
В Полтавской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.10.2022
В Полтавской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской области на Украине, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T08:24
2022-10-26T08:24
2022-10-26T08:36
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской области на Украине, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин."Внимание! Воздушная тревога – область! Ракетная опасность!" - написал Лунин в своем Telegram-канале.По информации издания "Страна.ua", воздушная тревога также объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
https://ria.ru/20221025/shtaynmayer-1826743851.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, полтавская область, в мире, страна.ua, харьковская область
Украина, Полтавская область, В мире, Страна.ua, Харьковская область
08:24 26.10.2022 (обновлено: 08:36 26.10.2022)
В Полтавской области объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу