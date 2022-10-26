Рейтинг@Mail.ru
В Полтавской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221026/trevoga-1826812818.html
В Полтавской области объявили воздушную тревогу
В Полтавской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.10.2022
В Полтавской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской области на Украине, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T08:24
2022-10-26T08:36
украина
полтавская область
в мире
страна.ua
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_267:688:2685:2048_1920x0_80_0_0_2f9c043eab693952ede879e71c9f728c.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской области на Украине, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин."Внимание! Воздушная тревога – область! Ракетная опасность!" - написал Лунин в своем Telegram-канале.По информации издания "Страна.ua", воздушная тревога также объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
https://ria.ru/20221025/shtaynmayer-1826743851.html
украина
полтавская область
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_561:665:2405:2048_1920x0_80_0_0_df6ad84602847adfdee45a2e1010550b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, полтавская область, в мире, страна.ua, харьковская область
Украина, Полтавская область, В мире, Страна.ua, Харьковская область
08:24 26.10.2022 (обновлено: 08:36 26.10.2022)
 
В Полтавской области объявили воздушную тревогу

В Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской области на Украине, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин.
"Внимание! Воздушная тревога – область! Ракетная опасность!" - написал Лунин в своем Telegram-канале.
По информации издания "Страна.ua", воздушная тревога также объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в бомбоубежище во время визита в Киев. 25 октября 2022 - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 18:40
"Киев так и задумал". Фото Штайнмайера из бомбоубежища смутило немцев
 
УкраинаПолтавская областьВ миреСтрана.uaХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала