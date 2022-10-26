https://ria.ru/20221026/trenirovka-1826953607.html

Минобороны показало видео тренировки по ответному ядерному удару

Минобороны показало видео тренировки по ответному ядерному удару - РИА Новости, 26.10.2022

Минобороны показало видео тренировки по ответному ядерному удару

Минобороны России в среду опубликовало кадры тренировки ответного удара всех компонентов ядерной триады: действия боевых расчетов на подлодке, ракетном... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T15:40

2022-10-26T15:40

2022-10-26T15:40

безопасность

россия

ту-95мс

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Минобороны России в среду опубликовало кадры тренировки ответного удара всех компонентов ядерной триады: действия боевых расчетов на подлодке, ракетном комплексе "Ярс" и летчиков Ту-95МС.На видео показаны действия боевого расчета на командном пункте АПЛ "Тула" по учебной тревоге "ракетная атака". Командир докладывает, что лодка находится на глубине 50 метров и движется со скоростью 4,5 узла. Далее звучит команда расчетам покинуть четвертые и пятые отсеки. Затем командир нажимает на кнопку "залп". Появляются кадры старта ракеты с борта.Кроме того, на видео показана работа боевого расчета подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) "Ярс" и пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Также показан полет стратегического ракетоносца Ту-95МС и работа экипажа.

https://ria.ru/20221026/grom-1826896412.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Полет ракетоносца Ту-95МС и работа экипажа на тренировке российских стратегических сил Полет ракетоносца Ту-95МС на тренировке стратегических сил 2022-10-26T15:40 true PT0M47S

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безопасность, россия, ту-95мс, министерство обороны рф (минобороны рф)