https://ria.ru/20221026/trenirovka-1826953607.html
Минобороны показало видео тренировки по ответному ядерному удару
Минобороны показало видео тренировки по ответному ядерному удару - РИА Новости, 26.10.2022
Минобороны показало видео тренировки по ответному ядерному удару
Минобороны России в среду опубликовало кадры тренировки ответного удара всех компонентов ядерной триады: действия боевых расчетов на подлодке, ракетном... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T15:40
2022-10-26T15:40
2022-10-26T15:40
безопасность
россия
ту-95мс
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Минобороны России в среду опубликовало кадры тренировки ответного удара всех компонентов ядерной триады: действия боевых расчетов на подлодке, ракетном комплексе "Ярс" и летчиков Ту-95МС.На видео показаны действия боевого расчета на командном пункте АПЛ "Тула" по учебной тревоге "ракетная атака". Командир докладывает, что лодка находится на глубине 50 метров и движется со скоростью 4,5 узла. Далее звучит команда расчетам покинуть четвертые и пятые отсеки. Затем командир нажимает на кнопку "залп". Появляются кадры старта ракеты с борта.Кроме того, на видео показана работа боевого расчета подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) "Ярс" и пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Также показан полет стратегического ракетоносца Ту-95МС и работа экипажа.
https://ria.ru/20221026/grom-1826896412.html
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Полет ракетоносца Ту-95МС и работа экипажа на тренировке российских стратегических сил
Полет ракетоносца Ту-95МС на тренировке стратегических сил
2022-10-26T15:40
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безопасность, россия, ту-95мс, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Ту-95МС, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало видео тренировки по ответному ядерному удару
Минобороны показало видео тренировки ответного ядерного удара компонентов ядерной триады