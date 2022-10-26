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Путин продлил указ об ограничениях на торговлю с недружественными странами - РИА Новости, 26.10.2022
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Путин продлил указ об ограничениях на торговлю с недружественными странами
Путин продлил указ об ограничениях на торговлю с недружественными странами - РИА Новости, 26.10.2022
Путин продлил указ об ограничениях на торговлю с недружественными странами
Президент России Владимир Путин продлил на 2023 год указ об ограничениях на внешнюю торговлю отдельными видами продукции и сырья, введенных в ответ на действия... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T13:00
2022-10-26T13:18
россия
экономика
абхазия
южная осетия
евразийский экономический союз
владимир путин
в мире
санкции
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил на 2023 год указ об ограничениях на внешнюю торговлю отдельными видами продукции и сырья, введенных в ответ на действия недружественных стран, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.Изменения внесены в указ президента РФ от 8 марта 2022 года №100 "О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности". Слова "до 31 декабря 2022 года" заменены словами "до 31 декабря 2023 года включительно".Кабмин в марте утвердил перечень таких товаров. В части ограничений экспорта в него вошли, в частности, технологическое, телекоммуникационное и медицинское оборудование, транспортные средства и сельхозтехника, электрическая аппаратура. Правительство уточняло, что вывоз этих товаров временно ограничен во все зарубежные страны, за исключением государств – членов ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии. Эта мера необходима для обеспечения стабильности на российском рынке, отмечал кабмин.
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россия, экономика, абхазия, южная осетия, евразийский экономический союз, владимир путин, в мире, санкции, торговля
Россия, Экономика, Абхазия, Южная Осетия, Евразийский экономический союз, Владимир Путин, В мире, Санкции, Торговля
13:00 26.10.2022 (обновлено: 13:18 26.10.2022)
 
Путин продлил указ об ограничениях на торговлю с недружественными странами

Путин продлил на 2023 год указ об ограничениях на торговлю с недружественными странами

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил на 2023 год указ об ограничениях на внешнюю торговлю отдельными видами продукции и сырья, введенных в ответ на действия недружественных стран, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Изменения внесены в указ президента РФ от 8 марта 2022 года №100 "О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности". Слова "до 31 декабря 2022 года" заменены словами "до 31 декабря 2023 года включительно".
Кабмин в марте утвердил перечень таких товаров. В части ограничений экспорта в него вошли, в частности, технологическое, телекоммуникационное и медицинское оборудование, транспортные средства и сельхозтехника, электрическая аппаратура. Правительство уточняло, что вывоз этих товаров временно ограничен во все зарубежные страны, за исключением государств – членов ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии. Эта мера необходима для обеспечения стабильности на российском рынке, отмечал кабмин.
Флажки Европейского союза и России - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 06:23
Большинство стран Евросоюза в июле нарастили импорт товаров из России
 
РоссияЭкономикаАбхазияЮжная ОсетияЕвразийский экономический союзВладимир ПутинВ миреСанкцииТорговля
 
 
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