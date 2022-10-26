https://ria.ru/20221026/torgovlya-1826886629.html

Путин продлил указ об ограничениях на торговлю с недружественными странами

Путин продлил указ об ограничениях на торговлю с недружественными странами - РИА Новости, 26.10.2022

Путин продлил указ об ограничениях на торговлю с недружественными странами

Президент России Владимир Путин продлил на 2023 год указ об ограничениях на внешнюю торговлю отдельными видами продукции и сырья, введенных в ответ на действия... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T13:00

2022-10-26T13:00

2022-10-26T13:18

россия

экономика

абхазия

южная осетия

евразийский экономический союз

владимир путин

в мире

санкции

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил на 2023 год указ об ограничениях на внешнюю торговлю отдельными видами продукции и сырья, введенных в ответ на действия недружественных стран, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.Изменения внесены в указ президента РФ от 8 марта 2022 года №100 "О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности". Слова "до 31 декабря 2022 года" заменены словами "до 31 декабря 2023 года включительно".Кабмин в марте утвердил перечень таких товаров. В части ограничений экспорта в него вошли, в частности, технологическое, телекоммуникационное и медицинское оборудование, транспортные средства и сельхозтехника, электрическая аппаратура. Правительство уточняло, что вывоз этих товаров временно ограничен во все зарубежные страны, за исключением государств – членов ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии. Эта мера необходима для обеспечения стабильности на российском рынке, отмечал кабмин.

https://ria.ru/20221025/eksport-1826421324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, экономика, абхазия, южная осетия, евразийский экономический союз, владимир путин, в мире, санкции, торговля