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СК завершил расследование посмертного уголовного дела Тесака - РИА Новости, 26.10.2022
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СК завершил расследование посмертного уголовного дела Тесака
СК завершил расследование посмертного уголовного дела Тесака - РИА Новости, 26.10.2022
СК завершил расследование посмертного уголовного дела Тесака
Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении погибшего деятеля правого движения Максима Марцинкевича (Тесак) и еще шести... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T16:31
2022-10-26T16:35
происшествия
максим марцинкевич
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
московская область (подмосковье)
сергиево-посадский район
смоленская область
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении погибшего деятеля правого движения Максима Марцинкевича (Тесак) и еще шести фигурантов, обвиняемых в шести убийствах, сообщает СК РФ."Завершено расследование уголовного дела в отношении Максима Марцинкевича, Семена Токмакова, Павла Хрулева, Алексея Гудилина, Александра Лысенкова, Андрея Кайля и Максима Хотулева. Им предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное в особой жестокостью, группой лиц по мотивам национальной ненависти), - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.По мнению СК РФ, в начале 2000-х Марцинкевич и другие фигуранты входили в националистическую организацию, главарем которой выступал Токмаков. Осенью 2003 года, выяснило следствие, "с целью распространения идеологии националистической организации совершили убийство двух человек на территории Смоленской области".В конце того же когда убийства продолжились: в декабре обвиняемые умертвили еще двух человек Сергиево-Посадском районе Московской области, полагает СК РФ. Тогда же они разослали в посольства различных государств "обращения о нетерпимости к иностранным гражданам"."Кроме того, в 2007 году на территории Мытищинского парка Национального парка "Лосиный остров" Марцинкевич, Маршаков, Коротких и Аристархов совершили убийство уроженца Республики Дагестан и неустановленного лица, а затем опубликовали видеозапись преступления в сети", - сообщает СК РФ.По уголовному делу собрано достаточно доказательств для передачи материалов в суд, заключает Следственный комитет.Помимо этого, 15 августа этого года ФСБ РФ объявила о предотвращении теракта в Волгоградской области, планировавшийся, по мнению спецслужбы, двумя членами праворадикальной группировки "Реструкт", созданной некогда Тесаком. Согласно заявлению ФСБ, в ходе задержания при попытке подрыва нефтепровода радикалы оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы. При них нашли самодельную бомбу большой мощности и два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами.Сам Марцинкевич, в 2017 году осужденный на десять лет за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами (то был уже не первый срок Тесака), был найден мертвым в челябинском СИЗО в сентябре 2020 года. Защита Тесака настаивает, что он не мог покончить с собой, и заявляет, что правоохранители давили на Марцинкевича, чтобы он дал признательные показания по новым делам.
https://ria.ru/20210705/tesak-1739891560.html
https://ria.ru/20201223/zaderzhanie-1590584206.html
https://ria.ru/20200916/martsinkevich-1577323830.html
московская область (подмосковье)
сергиево-посадский район
смоленская область
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происшествия, максим марцинкевич, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московская область (подмосковье), сергиево-посадский район, смоленская область
Происшествия, Максим Марцинкевич, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Московская область (Подмосковье), Сергиево-Посадский район, Смоленская область
16:31 26.10.2022 (обновлено: 16:35 26.10.2022)
 
СК завершил расследование посмертного уголовного дела Тесака

СК завершил расследование посмертного дела Максима Марцинкевича (Тесак) и его соучастников

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМаксим Марцинкевич (Тесак)
Максим Марцинкевич (Тесак) - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Максим Марцинкевич (Тесак) . Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении погибшего деятеля правого движения Максима Марцинкевича (Тесак) и еще шести фигурантов, обвиняемых в шести убийствах, сообщает СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении Максима Марцинкевича, Семена Токмакова, Павла Хрулева, Алексея Гудилина, Александра Лысенкова, Андрея Кайля и Максима Хотулева. Им предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное в особой жестокостью, группой лиц по мотивам национальной ненависти), - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Кадры задержаний экстремистов
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По мнению СК РФ, в начале 2000-х Марцинкевич и другие фигуранты входили в националистическую организацию, главарем которой выступал Токмаков. Осенью 2003 года, выяснило следствие, "с целью распространения идеологии националистической организации совершили убийство двух человек на территории Смоленской области".
В конце того же когда убийства продолжились: в декабре обвиняемые умертвили еще двух человек Сергиево-Посадском районе Московской области, полагает СК РФ. Тогда же они разослали в посольства различных государств "обращения о нетерпимости к иностранным гражданам".
"Кроме того, в 2007 году на территории Мытищинского парка Национального парка "Лосиный остров" Марцинкевич, Маршаков, Коротких и Аристархов совершили убийство уроженца Республики Дагестан и неустановленного лица, а затем опубликовали видеозапись преступления в сети", - сообщает СК РФ.
По уголовному делу собрано достаточно доказательств для передачи материалов в суд, заключает Следственный комитет.
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Помимо этого, 15 августа этого года ФСБ РФ объявила о предотвращении теракта в Волгоградской области, планировавшийся, по мнению спецслужбы, двумя членами праворадикальной группировки "Реструкт", созданной некогда Тесаком. Согласно заявлению ФСБ, в ходе задержания при попытке подрыва нефтепровода радикалы оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы. При них нашли самодельную бомбу большой мощности и два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами.
Сам Марцинкевич, в 2017 году осужденный на десять лет за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами (то был уже не первый срок Тесака), был найден мертвым в челябинском СИЗО в сентябре 2020 года. Защита Тесака настаивает, что он не мог покончить с собой, и заявляет, что правоохранители давили на Марцинкевича, чтобы он дал признательные показания по новым делам.
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Биография Максима Марцинкевича
 
ПроисшествияМаксим МарцинкевичСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Московская область (Подмосковье)Сергиево-Посадский районСмоленская область
 
 
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