https://ria.ru/20221026/tesak-1826973722.html

СК завершил расследование посмертного уголовного дела Тесака

СК завершил расследование посмертного уголовного дела Тесака - РИА Новости, 26.10.2022

СК завершил расследование посмертного уголовного дела Тесака

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении погибшего деятеля правого движения Максима Марцинкевича (Тесак) и еще шести... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T16:31

2022-10-26T16:31

2022-10-26T16:35

происшествия

максим марцинкевич

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

московская область (подмосковье)

сергиево-посадский район

смоленская область

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении погибшего деятеля правого движения Максима Марцинкевича (Тесак) и еще шести фигурантов, обвиняемых в шести убийствах, сообщает СК РФ."Завершено расследование уголовного дела в отношении Максима Марцинкевича, Семена Токмакова, Павла Хрулева, Алексея Гудилина, Александра Лысенкова, Андрея Кайля и Максима Хотулева. Им предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное в особой жестокостью, группой лиц по мотивам национальной ненависти), - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.По мнению СК РФ, в начале 2000-х Марцинкевич и другие фигуранты входили в националистическую организацию, главарем которой выступал Токмаков. Осенью 2003 года, выяснило следствие, "с целью распространения идеологии националистической организации совершили убийство двух человек на территории Смоленской области".В конце того же когда убийства продолжились: в декабре обвиняемые умертвили еще двух человек Сергиево-Посадском районе Московской области, полагает СК РФ. Тогда же они разослали в посольства различных государств "обращения о нетерпимости к иностранным гражданам"."Кроме того, в 2007 году на территории Мытищинского парка Национального парка "Лосиный остров" Марцинкевич, Маршаков, Коротких и Аристархов совершили убийство уроженца Республики Дагестан и неустановленного лица, а затем опубликовали видеозапись преступления в сети", - сообщает СК РФ.По уголовному делу собрано достаточно доказательств для передачи материалов в суд, заключает Следственный комитет.Помимо этого, 15 августа этого года ФСБ РФ объявила о предотвращении теракта в Волгоградской области, планировавшийся, по мнению спецслужбы, двумя членами праворадикальной группировки "Реструкт", созданной некогда Тесаком. Согласно заявлению ФСБ, в ходе задержания при попытке подрыва нефтепровода радикалы оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы. При них нашли самодельную бомбу большой мощности и два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами.Сам Марцинкевич, в 2017 году осужденный на десять лет за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами (то был уже не первый срок Тесака), был найден мертвым в челябинском СИЗО в сентябре 2020 года. Защита Тесака настаивает, что он не мог покончить с собой, и заявляет, что правоохранители давили на Марцинкевича, чтобы он дал признательные показания по новым делам.

https://ria.ru/20210705/tesak-1739891560.html

https://ria.ru/20201223/zaderzhanie-1590584206.html

https://ria.ru/20200916/martsinkevich-1577323830.html

московская область (подмосковье)

сергиево-посадский район

смоленская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, максим марцинкевич, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московская область (подмосковье), сергиево-посадский район, смоленская область