https://ria.ru/20221026/terakty-1826841498.html
Балицкий пообещал выдворять на Украину за недонесение о подготовке терактов
Балицкий пообещал выдворять на Украину за недонесение о подготовке терактов - РИА Новости, 26.10.2022
Балицкий пообещал выдворять на Украину за недонесение о подготовке терактов
Жители Запорожской области, знающие о готовящихся терактах в регионе и не рассказавшие об этом правоохранительным органам, подлежат выдворению на Украину,... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T10:58
2022-10-26T10:58
2022-10-26T11:23
специальная военная операция на украине
украина
евгений балицкий
запорожская область
безопасность
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Жители Запорожской области, знающие о готовящихся терактах в регионе и не рассказавшие об этом правоохранительным органам, подлежат выдворению на Украину, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий."Если доказано его знание о теракте, (готовящимся) его родственником, знакомым, близким и он эту информацию не доложил в соответствующие органы, то есть скрыл ее, зная, что готовится теракт против мирного населения, то в этом случае мы выдворяем этих людей за ленточку так называемую в Васильевке. Есть форма соответствующих документов". - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".По словам Балицкого, такие люди относятся в категории соучастников преступления. "А те, кто напрямую причастны, конечно, остаются, проводятся следственные действия. Эти люди будут подлежать суду", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20221017/zaporozhe-1824029387.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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украина, евгений балицкий, запорожская область, безопасность, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Евгений Балицкий, Запорожская область, Безопасность, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:58 26.10.2022 (обновлено: 11:23 26.10.2022)
Балицкий пообещал выдворять на Украину за недонесение о подготовке терактов
Балицкий: жителей, не рассказавших о готовящихся терактах в Запорожье, будут выдворять