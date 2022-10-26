https://ria.ru/20221026/terakty-1826841498.html

Балицкий пообещал выдворять на Украину за недонесение о подготовке терактов

Балицкий пообещал выдворять на Украину за недонесение о подготовке терактов - РИА Новости, 26.10.2022

Балицкий пообещал выдворять на Украину за недонесение о подготовке терактов

Жители Запорожской области, знающие о готовящихся терактах в регионе и не рассказавшие об этом правоохранительным органам, подлежат выдворению на Украину,... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T10:58

2022-10-26T10:58

2022-10-26T11:23

специальная военная операция на украине

украина

евгений балицкий

запорожская область

безопасность

россия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Жители Запорожской области, знающие о готовящихся терактах в регионе и не рассказавшие об этом правоохранительным органам, подлежат выдворению на Украину, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий."Если доказано его знание о теракте, (готовящимся) его родственником, знакомым, близким и он эту информацию не доложил в соответствующие органы, то есть скрыл ее, зная, что готовится теракт против мирного населения, то в этом случае мы выдворяем этих людей за ленточку так называемую в Васильевке. Есть форма соответствующих документов". - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".По словам Балицкого, такие люди относятся в категории соучастников преступления. "А те, кто напрямую причастны, конечно, остаются, проводятся следственные действия. Эти люди будут подлежать суду", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20221017/zaporozhe-1824029387.html

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Кирилл Волков

украина, евгений балицкий, запорожская область, безопасность, россия, ситуация в днр и лнр