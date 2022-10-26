https://ria.ru/20221026/terakt-1826964378.html
Фигурантов уголовного дела о теракте на Крымском мосту оставили под арестом
Фигурантов уголовного дела о теракте на Крымском мосту оставили под арестом - РИА Новости, 26.10.2022
Фигурантов уголовного дела о теракте на Крымском мосту оставили под арестом
Верховный суд республики Крым оставил в СИЗО пятерых фигурантов уголовного дела о теракте на Крымском мосту, сообщила пресс-служба суда. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T16:09
2022-10-26T16:09
2022-10-26T16:09
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
чп на крымском мосту
симферополь
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Верховный суд республики Крым оставил в СИЗО пятерых фигурантов уголовного дела о теракте на Крымском мосту, сообщила пресс-служба суда.Подозреваемые были взяты под стражу Киевским районным судом Симферополя 13 октября на срок до 8 декабря. Им вменяются п.п. "а,б,в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Остальные трое задержанных после теракта были арестованы в Москве."Апелляционными постановлениями Верховного суда республики Крым постановления Киевского районного суда г. Симферополя в части избранной меры пресечения оставлены без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - сообщили в суде.Рассмотрения проходили в закрытом судебном заседании. Фигурантам грозит от 12 до 20 лет.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Задержаны 8 подозреваемых.
https://ria.ru/20221026/svo-1826802119.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), чп на крымском мосту, симферополь, происшествия, республика крым
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ЧП на Крымском мосту, Симферополь, Происшествия, Республика Крым
Фигурантов уголовного дела о теракте на Крымском мосту оставили под арестом
Суд оставил под арестом пятерых фигурантов уголовного дела о теракте на Крымском мосту