https://ria.ru/20221026/terakt-1826964378.html

Фигурантов уголовного дела о теракте на Крымском мосту оставили под арестом

Фигурантов уголовного дела о теракте на Крымском мосту оставили под арестом - РИА Новости, 26.10.2022

Фигурантов уголовного дела о теракте на Крымском мосту оставили под арестом

Верховный суд республики Крым оставил в СИЗО пятерых фигурантов уголовного дела о теракте на Крымском мосту, сообщила пресс-служба суда. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T16:09

2022-10-26T16:09

2022-10-26T16:09

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

чп на крымском мосту

симферополь

происшествия

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Верховный суд республики Крым оставил в СИЗО пятерых фигурантов уголовного дела о теракте на Крымском мосту, сообщила пресс-служба суда.Подозреваемые были взяты под стражу Киевским районным судом Симферополя 13 октября на срок до 8 декабря. Им вменяются п.п. "а,б,в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Остальные трое задержанных после теракта были арестованы в Москве."Апелляционными постановлениями Верховного суда республики Крым постановления Киевского районного суда г. Симферополя в части избранной меры пресечения оставлены без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - сообщили в суде.Рассмотрения проходили в закрытом судебном заседании. Фигурантам грозит от 12 до 20 лет.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Задержаны 8 подозреваемых.

https://ria.ru/20221026/svo-1826802119.html

https://ria.ru/20221026/most-1826888107.html

россия

симферополь

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), чп на крымском мосту, симферополь, происшествия, республика крым