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Фигурантов уголовного дела о теракте на Крымском мосту оставили под арестом - РИА Новости, 26.10.2022
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Фигурантов уголовного дела о теракте на Крымском мосту оставили под арестом
Фигурантов уголовного дела о теракте на Крымском мосту оставили под арестом - РИА Новости, 26.10.2022
Фигурантов уголовного дела о теракте на Крымском мосту оставили под арестом
Верховный суд республики Крым оставил в СИЗО пятерых фигурантов уголовного дела о теракте на Крымском мосту, сообщила пресс-служба суда. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T16:09
2022-10-26T16:09
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
чп на крымском мосту
симферополь
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Верховный суд республики Крым оставил в СИЗО пятерых фигурантов уголовного дела о теракте на Крымском мосту, сообщила пресс-служба суда.Подозреваемые были взяты под стражу Киевским районным судом Симферополя 13 октября на срок до 8 декабря. Им вменяются п.п. "а,б,в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Остальные трое задержанных после теракта были арестованы в Москве."Апелляционными постановлениями Верховного суда республики Крым постановления Киевского районного суда г. Симферополя в части избранной меры пресечения оставлены без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - сообщили в суде.Рассмотрения проходили в закрытом судебном заседании. Фигурантам грозит от 12 до 20 лет.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Задержаны 8 подозреваемых.
https://ria.ru/20221026/svo-1826802119.html
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россия
симферополь
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), чп на крымском мосту, симферополь, происшествия, республика крым
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ЧП на Крымском мосту, Симферополь, Происшествия, Республика Крым
16:09 26.10.2022
 
Фигурантов уголовного дела о теракте на Крымском мосту оставили под арестом

Суд оставил под арестом пятерых фигурантов уголовного дела о теракте на Крымском мосту

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Верховный суд республики Крым оставил в СИЗО пятерых фигурантов уголовного дела о теракте на Крымском мосту, сообщила пресс-служба суда.
Подозреваемые были взяты под стражу Киевским районным судом Симферополя 13 октября на срок до 8 декабря. Им вменяются п.п. "а,б,в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Остальные трое задержанных после теракта были арестованы в Москве.
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"Апелляционными постановлениями Верховного суда республики Крым постановления Киевского районного суда г. Симферополя в части избранной меры пресечения оставлены без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - сообщили в суде.
Рассмотрения проходили в закрытом судебном заседании. Фигурантам грозит от 12 до 20 лет.
На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.
ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Задержаны 8 подозреваемых.
Восстановительные работы на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
Вчера, 13:04
Движение грузовиков по Крымскому мосту откроют не ранее 1 декабря
 
РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ЧП на Крымском мостуСимферопольПроисшествияРеспублика Крым
 
 
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