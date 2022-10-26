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Число пострадавших при теракте возле телецентра в Мелитополе возросло до 12 - РИА Новости, 26.10.2022
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Число пострадавших при теракте возле телецентра в Мелитополе возросло до 12
Число пострадавших при теракте возле телецентра в Мелитополе возросло до 12 - РИА Новости, 26.10.2022
Число пострадавших при теракте возле телецентра в Мелитополе возросло до 12
Число пострадавших в результате теракта, который произошел накануне у здания телецентра в Мелитополе, возросло до 12, шесть из них находятся в тяжелом... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T10:56
2022-10-26T11:31
мелитополь
запорожская область
происшествия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Число пострадавших в результате теракта, который произошел накануне у здания телецентра в Мелитополе, возросло до 12, шесть из них находятся в тяжелом состоянии, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.Неизвестные подорвали автомобиль во вторник в 8.40 у медиахолдинга "ЗаМедиа" в Мелитополе, взрывной волной в здании на нескольких этажах вынесло окна и межкомнатные двери. Несмотря на произошедшее, телеканал и радиостудия продолжают работу."Шесть человек пострадали. Вообще, всего 12, но шесть - это те, которые в достаточно тяжелом состоянии", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
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мелитополь, запорожская область, происшествия
Мелитополь, Запорожская область, Происшествия
10:56 26.10.2022 (обновлено: 11:31 26.10.2022)
 
Число пострадавших при теракте возле телецентра в Мелитополе возросло до 12

Число пострадавших при теракте возле здания телекомпании в Мелитополе возросло до 12

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПожарные у здания запорожской областной телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе, пострадавшего в результате взрыва
Пожарные у здания запорожской областной телекомпании ЗаТВ в Мелитополе, пострадавшего в результате взрыва - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Пожарные у здания запорожской областной телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе, пострадавшего в результате взрыва
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Число пострадавших в результате теракта, который произошел накануне у здания телецентра в Мелитополе, возросло до 12, шесть из них находятся в тяжелом состоянии, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Неизвестные подорвали автомобиль во вторник в 8.40 у медиахолдинга "ЗаМедиа" в Мелитополе, взрывной волной в здании на нескольких этажах вынесло окна и межкомнатные двери. Несмотря на произошедшее, телеканал и радиостудия продолжают работу.
"Шесть человек пострадали. Вообще, всего 12, но шесть - это те, которые в достаточно тяжелом состоянии", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
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