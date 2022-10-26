https://ria.ru/20221026/terakt-1826840919.html

Число пострадавших при теракте возле телецентра в Мелитополе возросло до 12

Число пострадавших при теракте возле телецентра в Мелитополе возросло до 12 - РИА Новости, 26.10.2022

Число пострадавших при теракте возле телецентра в Мелитополе возросло до 12

Число пострадавших в результате теракта, который произошел накануне у здания телецентра в Мелитополе, возросло до 12, шесть из них находятся в тяжелом... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T10:56

2022-10-26T10:56

2022-10-26T11:31

мелитополь

запорожская область

происшествия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Число пострадавших в результате теракта, который произошел накануне у здания телецентра в Мелитополе, возросло до 12, шесть из них находятся в тяжелом состоянии, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.Неизвестные подорвали автомобиль во вторник в 8.40 у медиахолдинга "ЗаМедиа" в Мелитополе, взрывной волной в здании на нескольких этажах вынесло окна и межкомнатные двери. Несмотря на произошедшее, телеканал и радиостудия продолжают работу."Шесть человек пострадали. Вообще, всего 12, но шесть - это те, которые в достаточно тяжелом состоянии", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20221026/mery-1826845611.html

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запорожская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

мелитополь, запорожская область, происшествия