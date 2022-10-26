На Тайване призвали Маска отозвать свои слова об острове
Тайваньский депутат Тяньлинь призвал Маска отозвать свои заявления об острове и Китае
© AP Photo / Patrick PleulПредприниматель Илон Маск
© AP Photo / Patrick Pleul
Предприниматель Илон Маск. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Депутат Законодательного Юаня (парламента) от Демократической прогрессивной партии и член парламентского комитета по иностранным делам и по делам обороны Тайваня Чжао Тяньлинь призвал американского миллиардера и бизнесмена Илона Маска отозвать свои заявления об острове и пригрозил в противном случае призвать всех на Тайване, а также в других странах бойкотировать продукты компании Маска Tesla.
Ранее американский предприниматель, основатель Tesla Илон Маск заявил в интервью британской газете Financial Times, что конфликт вокруг Тайваня неизбежен, и предложил для его предотвращения сделать из острова особый административный район Китая. Через несколько дней после этого заявления министерство промышленности и информатизации Китая опубликовало постановление, согласно которому некоторые модели электромобилей Tesla освобождались от налогов на приобретение автотранспорта.
"Если он этого (отзовёт слова - ред.) не сделает, я искренне посоветую не только Тайваню, но и всем потребителям в либеральных демократических странах бойкотировать Tesla и соответствующие продукты", - сказал Тяньлинь газете New York Times.
Ранее в министерство обороны Тайваня объявили, что больше не будут покупать автомобили Tesla после того, как Маск предложил сделать из острова особый административный район КНР.
23 октября, 22:06В США заявили о попадании в "опасную зону" с Китаем