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На Тайване призвали Маска отозвать свои слова об острове - РИА Новости, 26.10.2022
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На Тайване призвали Маска отозвать свои слова об острове
На Тайване призвали Маска отозвать свои слова об острове - РИА Новости, 26.10.2022
На Тайване призвали Маска отозвать свои слова об острове
Депутат Законодательного Юаня (парламента) от Демократической прогрессивной партии и член парламентского комитета по иностранным делам и по делам обороны... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T17:15
2022-10-26T17:15
в мире
тайвань
илон маск
китай
tesla motors
технологии
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Депутат Законодательного Юаня (парламента) от Демократической прогрессивной партии и член парламентского комитета по иностранным делам и по делам обороны Тайваня Чжао Тяньлинь призвал американского миллиардера и бизнесмена Илона Маска отозвать свои заявления об острове и пригрозил в противном случае призвать всех на Тайване, а также в других странах бойкотировать продукты компании Маска Tesla.Ранее американский предприниматель, основатель Tesla Илон Маск заявил в интервью британской газете Financial Times, что конфликт вокруг Тайваня неизбежен, и предложил для его предотвращения сделать из острова особый административный район Китая. Через несколько дней после этого заявления министерство промышленности и информатизации Китая опубликовало постановление, согласно которому некоторые модели электромобилей Tesla освобождались от налогов на приобретение автотранспорта."Если он этого (отзовёт слова - ред.) не сделает, я искренне посоветую не только Тайваню, но и всем потребителям в либеральных демократических странах бойкотировать Tesla и соответствующие продукты", - сказал Тяньлинь газете New York Times.Ранее в министерство обороны Тайваня объявили, что больше не будут покупать автомобили Tesla после того, как Маск предложил сделать из острова особый административный район КНР.
https://ria.ru/20221026/tayvan-1826871409.html
https://ria.ru/20221023/ssha-1826135172.html
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в мире, тайвань, илон маск, китай, tesla motors, технологии
В мире, Тайвань, Илон Маск, Китай, Tesla motors, Технологии
17:15 26.10.2022
 
На Тайване призвали Маска отозвать свои слова об острове

Тайваньский депутат Тяньлинь призвал Маска отозвать свои заявления об острове и Китае

© AP Photo / Patrick PleulПредприниматель Илон Маск
Предприниматель Илон Маск - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / Patrick Pleul
Предприниматель Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Депутат Законодательного Юаня (парламента) от Демократической прогрессивной партии и член парламентского комитета по иностранным делам и по делам обороны Тайваня Чжао Тяньлинь призвал американского миллиардера и бизнесмена Илона Маска отозвать свои заявления об острове и пригрозил в противном случае призвать всех на Тайване, а также в других странах бойкотировать продукты компании Маска Tesla.
Ранее американский предприниматель, основатель Tesla Илон Маск заявил в интервью британской газете Financial Times, что конфликт вокруг Тайваня неизбежен, и предложил для его предотвращения сделать из острова особый административный район Китая. Через несколько дней после этого заявления министерство промышленности и информатизации Китая опубликовало постановление, согласно которому некоторые модели электромобилей Tesla освобождались от налогов на приобретение автотранспорта.
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"Если он этого (отзовёт слова - ред.) не сделает, я искренне посоветую не только Тайваню, но и всем потребителям в либеральных демократических странах бойкотировать Tesla и соответствующие продукты", - сказал Тяньлинь газете New York Times.
Ранее в министерство обороны Тайваня объявили, что больше не будут покупать автомобили Tesla после того, как Маск предложил сделать из острова особый административный район КНР.
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В миреТайваньИлон МаскКитайTesla motorsТехнологии
 
 
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