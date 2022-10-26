https://ria.ru/20221026/tayvan-1826992404.html

На Тайване призвали Маска отозвать свои слова об острове

На Тайване призвали Маска отозвать свои слова об острове - РИА Новости, 26.10.2022

На Тайване призвали Маска отозвать свои слова об острове

Депутат Законодательного Юаня (парламента) от Демократической прогрессивной партии и член парламентского комитета по иностранным делам и по делам обороны... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T17:15

2022-10-26T17:15

2022-10-26T17:15

в мире

тайвань

илон маск

китай

tesla motors

технологии

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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Депутат Законодательного Юаня (парламента) от Демократической прогрессивной партии и член парламентского комитета по иностранным делам и по делам обороны Тайваня Чжао Тяньлинь призвал американского миллиардера и бизнесмена Илона Маска отозвать свои заявления об острове и пригрозил в противном случае призвать всех на Тайване, а также в других странах бойкотировать продукты компании Маска Tesla.Ранее американский предприниматель, основатель Tesla Илон Маск заявил в интервью британской газете Financial Times, что конфликт вокруг Тайваня неизбежен, и предложил для его предотвращения сделать из острова особый административный район Китая. Через несколько дней после этого заявления министерство промышленности и информатизации Китая опубликовало постановление, согласно которому некоторые модели электромобилей Tesla освобождались от налогов на приобретение автотранспорта."Если он этого (отзовёт слова - ред.) не сделает, я искренне посоветую не только Тайваню, но и всем потребителям в либеральных демократических странах бойкотировать Tesla и соответствующие продукты", - сказал Тяньлинь газете New York Times.Ранее в министерство обороны Тайваня объявили, что больше не будут покупать автомобили Tesla после того, как Маск предложил сделать из острова особый административный район КНР.

https://ria.ru/20221026/tayvan-1826871409.html

https://ria.ru/20221023/ssha-1826135172.html

тайвань

китай

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в мире, тайвань, илон маск, китай, tesla motors, технологии