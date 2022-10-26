https://ria.ru/20221026/tatary-1826984627.html

Власти УССР препятствовали возвращению татар в Крым, заявили в ФАДН

Власти УССР препятствовали возвращению татар в Крым, заявили в ФАДН - РИА Новости, 26.10.2022

Власти УССР препятствовали возвращению татар в Крым, заявили в ФАДН

Власти советской Украины всеми силами старались помешать возвращению после депортации татар в Крым, сообщил замруководителя Федерального агентства по делам... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T16:56

2022-10-26T16:56

2022-10-26T16:56

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

украина

ссср

россия

эдуард шеварднадзе

общество

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Власти советской Украины всеми силами старались помешать возвращению после депортации татар в Крым, сообщил замруководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Станислав Бедкин."В 1967 году указом президиума Верховного совета огульные обвинения были с них (крымских татар – ред.) сняты. Но украинские власти делали все возможное, чтобы они не вернулись в Крым", - сказал Бедкин на Всероссийском форуме молодых специалистов в сфере реализации госнацполитики "Профессионалы.РФ".В подтверждение своих слов он привел воспоминания начальника 5-го управления КГБ СССР Филиппа Бобкова, где говорится, что именно украинское руководство сыграло негативную роль в судьбе крымско-татарского народа."Если бы не было столь щедрого подарка Хрущева Украине, татары уже спокойно жили бы в Крыму. Под большим нажимом руководство Украины согласилось в год принимать 200-300 татарских семей. Однако вскоре начались звонки из Краснодарского края: через Керченский пролив татар вновь насильственно вывозят из Крыма", - зачитал замглавы ФАДН России выдержку из текста Бобкова.По информации Бедкина, в свою очередь руководство Узбекистана препятствовало выезду крымских татар – там деликатно запрещали покупку у них домовладений."То же самое касалось турок-месхетинцев. Тридцатого мая 1968 года, 9 января 1974 года президиум Верховного совета СССР признал право турок-месхетинцев на место жительства в любом районе СССР. При этом грузинские власти категорически отказывались выполнять эти решения. Это аргументировалось тем - в том числе известным в дальнейшем лидером Эдуардом Шеварднадзе - что земли месхетинцев уже заняты, во-вторых, рядом граница, и они занимались контрабандой, поэтому пограничники возражали против их возвращения", - рассказал Бедкин.

https://ria.ru/20220824/krym-1811737734.html

https://ria.ru/20220723/ukraina-1804495706.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), украина, ссср, россия, эдуард шеварднадзе, общество