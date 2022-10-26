Власти УССР препятствовали возвращению татар в Крым, заявили в ФАДН
В ФАДН рассказали, как власти УССР мешали возвращению татар в Крым после депортации
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкУчастницы памятных мероприятий, приуроченных ко Дню памяти жертв депортации народов Крыма
Участницы памятных мероприятий, приуроченных ко Дню памяти жертв депортации народов Крыма. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Власти советской Украины всеми силами старались помешать возвращению после депортации татар в Крым, сообщил замруководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Станислав Бедкин.
"В 1967 году указом президиума Верховного совета огульные обвинения были с них (крымских татар – ред.) сняты. Но украинские власти делали все возможное, чтобы они не вернулись в Крым", - сказал Бедкин на Всероссийском форуме молодых специалистов в сфере реализации госнацполитики "Профессионалы.РФ".
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В подтверждение своих слов он привел воспоминания начальника 5-го управления КГБ СССР Филиппа Бобкова, где говорится, что именно украинское руководство сыграло негативную роль в судьбе крымско-татарского народа.
"Если бы не было столь щедрого подарка Хрущева Украине, татары уже спокойно жили бы в Крыму. Под большим нажимом руководство Украины согласилось в год принимать 200-300 татарских семей. Однако вскоре начались звонки из Краснодарского края: через Керченский пролив татар вновь насильственно вывозят из Крыма", - зачитал замглавы ФАДН России выдержку из текста Бобкова.
По информации Бедкина, в свою очередь руководство Узбекистана препятствовало выезду крымских татар – там деликатно запрещали покупку у них домовладений.
"То же самое касалось турок-месхетинцев. Тридцатого мая 1968 года, 9 января 1974 года президиум Верховного совета СССР признал право турок-месхетинцев на место жительства в любом районе СССР. При этом грузинские власти категорически отказывались выполнять эти решения. Это аргументировалось тем - в том числе известным в дальнейшем лидером Эдуардом Шеварднадзе - что земли месхетинцев уже заняты, во-вторых, рядом граница, и они занимались контрабандой, поэтому пограничники возражали против их возвращения", - рассказал Бедкин.