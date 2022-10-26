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Власти УССР препятствовали возвращению татар в Крым, заявили в ФАДН - РИА Новости, 26.10.2022
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Власти УССР препятствовали возвращению татар в Крым, заявили в ФАДН
Власти УССР препятствовали возвращению татар в Крым, заявили в ФАДН - РИА Новости, 26.10.2022
Власти УССР препятствовали возвращению татар в Крым, заявили в ФАДН
Власти советской Украины всеми силами старались помешать возвращению после депортации татар в Крым, сообщил замруководителя Федерального агентства по делам... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T16:56
2022-10-26T16:56
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
украина
ссср
россия
эдуард шеварднадзе
общество
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Власти советской Украины всеми силами старались помешать возвращению после депортации татар в Крым, сообщил замруководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Станислав Бедкин."В 1967 году указом президиума Верховного совета огульные обвинения были с них (крымских татар – ред.) сняты. Но украинские власти делали все возможное, чтобы они не вернулись в Крым", - сказал Бедкин на Всероссийском форуме молодых специалистов в сфере реализации госнацполитики "Профессионалы.РФ".В подтверждение своих слов он привел воспоминания начальника 5-го управления КГБ СССР Филиппа Бобкова, где говорится, что именно украинское руководство сыграло негативную роль в судьбе крымско-татарского народа."Если бы не было столь щедрого подарка Хрущева Украине, татары уже спокойно жили бы в Крыму. Под большим нажимом руководство Украины согласилось в год принимать 200-300 татарских семей. Однако вскоре начались звонки из Краснодарского края: через Керченский пролив татар вновь насильственно вывозят из Крыма", - зачитал замглавы ФАДН России выдержку из текста Бобкова.По информации Бедкина, в свою очередь руководство Узбекистана препятствовало выезду крымских татар – там деликатно запрещали покупку у них домовладений."То же самое касалось турок-месхетинцев. Тридцатого мая 1968 года, 9 января 1974 года президиум Верховного совета СССР признал право турок-месхетинцев на место жительства в любом районе СССР. При этом грузинские власти категорически отказывались выполнять эти решения. Это аргументировалось тем - в том числе известным в дальнейшем лидером Эдуардом Шеварднадзе - что земли месхетинцев уже заняты, во-вторых, рядом граница, и они занимались контрабандой, поэтому пограничники возражали против их возвращения", - рассказал Бедкин.
https://ria.ru/20220824/krym-1811737734.html
https://ria.ru/20220723/ukraina-1804495706.html
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федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), украина, ссср, россия, эдуард шеварднадзе, общество
Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России), Украина, СССР, Россия, Эдуард Шеварднадзе, Общество
16:56 26.10.2022
 
Власти УССР препятствовали возвращению татар в Крым, заявили в ФАДН

В ФАДН рассказали, как власти УССР мешали возвращению татар в Крым после депортации

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкУчастницы памятных мероприятий, приуроченных ко Дню памяти жертв депортации народов Крыма
Участницы памятных мероприятий, приуроченных ко Дню памяти жертв депортации народов Крыма - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Участницы памятных мероприятий, приуроченных ко Дню памяти жертв депортации народов Крыма. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Власти советской Украины всеми силами старались помешать возвращению после депортации татар в Крым, сообщил замруководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Станислав Бедкин.
"В 1967 году указом президиума Верховного совета огульные обвинения были с них (крымских татар – ред.) сняты. Но украинские власти делали все возможное, чтобы они не вернулись в Крым", - сказал Бедкин на Всероссийском форуме молодых специалистов в сфере реализации госнацполитики "Профессионалы.РФ".
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров. - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 09:36
Крымские татары призвали Эрдогана быть мудрее в вопросе Крыма
В подтверждение своих слов он привел воспоминания начальника 5-го управления КГБ СССР Филиппа Бобкова, где говорится, что именно украинское руководство сыграло негативную роль в судьбе крымско-татарского народа.
"Если бы не было столь щедрого подарка Хрущева Украине, татары уже спокойно жили бы в Крыму. Под большим нажимом руководство Украины согласилось в год принимать 200-300 татарских семей. Однако вскоре начались звонки из Краснодарского края: через Керченский пролив татар вновь насильственно вывозят из Крыма", - зачитал замглавы ФАДН России выдержку из текста Бобкова.
По информации Бедкина, в свою очередь руководство Узбекистана препятствовало выезду крымских татар – там деликатно запрещали покупку у них домовладений.
"То же самое касалось турок-месхетинцев. Тридцатого мая 1968 года, 9 января 1974 года президиум Верховного совета СССР признал право турок-месхетинцев на место жительства в любом районе СССР. При этом грузинские власти категорически отказывались выполнять эти решения. Это аргументировалось тем - в том числе известным в дальнейшем лидером Эдуардом Шеварднадзе - что земли месхетинцев уже заняты, во-вторых, рядом граница, и они занимались контрабандой, поэтому пограничники возражали против их возвращения", - рассказал Бедкин.
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
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СБУ заставляла крымских татар в Херсонской области отказаться от митинга
 
Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)УкраинаСССРРоссияЭдуард ШеварднадзеОбщество
 
 
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