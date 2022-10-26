https://ria.ru/20221026/taktika-1826930606.html

Путин: некоторые страны используют тактику шантажа на пространстве СНГ

Путин: некоторые страны используют тактику шантажа на пространстве СНГ - РИА Новости, 26.10.2022

Путин: некоторые страны используют тактику шантажа на пространстве СНГ

Некоторые страны используют тактику шантажа и прямого запугивания на пространстве СНГ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T14:45

2022-10-26T14:45

2022-10-26T14:59

снг

в мире

владимир путин

россия

содружество

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Некоторые страны используют тактику шантажа и прямого запугивания на пространстве СНГ, заявил президент России Владимир Путин."Тактика шантажа, давления, запугивания уже давно используется некоторыми странами практически на всем пространстве Содружества", - сказал он, выступая перед главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ."Так, не прекращаются попытки реализации сценариев "цветных революций", активно используется карта национализма и экстремизма, разжигаются вооруженные конфликты, прямо угрожающие безопасности всех участников СНГ", - пояснил Путин.

https://ria.ru/20221025/ukraina-1826385223.html

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снг, в мире, владимир путин, россия, содружество