https://ria.ru/20221026/taktika-1826930606.html
Путин: некоторые страны используют тактику шантажа на пространстве СНГ
Путин: некоторые страны используют тактику шантажа на пространстве СНГ - РИА Новости, 26.10.2022
Путин: некоторые страны используют тактику шантажа на пространстве СНГ
Некоторые страны используют тактику шантажа и прямого запугивания на пространстве СНГ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T14:45
2022-10-26T14:45
2022-10-26T14:59
снг
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владимир путин
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Некоторые страны используют тактику шантажа и прямого запугивания на пространстве СНГ, заявил президент России Владимир Путин."Тактика шантажа, давления, запугивания уже давно используется некоторыми странами практически на всем пространстве Содружества", - сказал он, выступая перед главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ."Так, не прекращаются попытки реализации сценариев "цветных революций", активно используется карта национализма и экстремизма, разжигаются вооруженные конфликты, прямо угрожающие безопасности всех участников СНГ", - пояснил Путин.
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снг, в мире, владимир путин, россия, содружество
СНГ, В мире, Владимир Путин, Россия, Содружество
14:45 26.10.2022 (обновлено: 14:59 26.10.2022)
Путин: некоторые страны используют тактику шантажа на пространстве СНГ
Путин: некоторые страны используют тактику шантажа и запугивания на пространстве СНГ