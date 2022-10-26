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Власти Горловки сообщили, как ВСУ выбирают время для ударов по городу - РИА Новости, 26.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221026/svo-1826809106.html
Власти Горловки сообщили, как ВСУ выбирают время для ударов по городу
Власти Горловки сообщили, как ВСУ выбирают время для ударов по городу - РИА Новости, 26.10.2022
Власти Горловки сообщили, как ВСУ выбирают время для ударов по городу
Вооруженные формирования Украины наносят удары по Горловке, осознанно выбирая часы пик, когда жители массово едут на работу или с работы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T07:58
2022-10-26T07:58
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
донецк
стирол
россия
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ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Вооруженные формирования Украины наносят удары по Горловке, осознанно выбирая часы пик, когда жители массово едут на работу или с работы, сообщил РИА Новости первый замглавы городской администрации Павел Калиниченко.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". За этот период от агрессии киевского режима погибли 311 (22 ребенка) человек, и были ранены ранены 1030 (38 детей).
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, горловка, украина, донецк, стирол, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Украина, Донецк, Стирол, Россия
07:58 26.10.2022
 
Власти Горловки сообщили, как ВСУ выбирают время для ударов по городу

Замглавы Горловки Калиниченко: ВСУ осознанно выбирают часы пик для ударов по Городу

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Вооруженные формирования Украины наносят удары по Горловке, осознанно выбирая часы пик, когда жители массово едут на работу или с работы, сообщил РИА Новости первый замглавы городской администрации Павел Калиниченко.
"Так называемый "час пик", когда люди утром рано просыпаются, идут на работу, происходит определенное скопление на автовокзалах, остановках автобусов, на площадях <...> Именно в это время украинские бандформирования террористически применяют все методы, чтобы произвести обстрел", - рассказал собеседник агентства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". За этот период от агрессии киевского режима погибли 311 (22 ребенка) человек, и были ранены ранены 1030 (38 детей).
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаУкраинаДонецкСтиролРоссия
 
 
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