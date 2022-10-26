https://ria.ru/20221026/svo-1826809106.html

Власти Горловки сообщили, как ВСУ выбирают время для ударов по городу

Власти Горловки сообщили, как ВСУ выбирают время для ударов по городу - РИА Новости, 26.10.2022

Власти Горловки сообщили, как ВСУ выбирают время для ударов по городу

Вооруженные формирования Украины наносят удары по Горловке, осознанно выбирая часы пик, когда жители массово едут на работу или с работы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T07:58

2022-10-26T07:58

2022-10-26T07:58

специальная военная операция на украине

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горловка

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стирол

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ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Вооруженные формирования Украины наносят удары по Горловке, осознанно выбирая часы пик, когда жители массово едут на работу или с работы, сообщил РИА Новости первый замглавы городской администрации Павел Калиниченко.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". За этот период от агрессии киевского режима погибли 311 (22 ребенка) человек, и были ранены ранены 1030 (38 детей).

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

украина

донецк

россия

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в мире, горловка, украина, донецк, стирол, россия