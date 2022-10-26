https://ria.ru/20221026/svo-1826807744.html

Очевидец рассказал об издевательствах над пленными в Днепропетровске

Очевидец рассказал об издевательствах над пленными в Днепропетровске - РИА Новости, 26.10.2022

Очевидец рассказал об издевательствах над пленными в Днепропетровске

Украинские силовики издеваются над военнопленными в лагере "Запад-1" в Днепропетровске, рассказал РИА Новости вернувшийся из украинского плена военнослужащий из РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T07:47

2022-10-26T07:47

2022-10-26T10:21

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ДОНЕЦК, 26 окт — РИА Новости. Украинские силовики издеваются над военнопленными в лагере "Запад-1" в Днепропетровске, рассказал РИА Новости вернувшийся из украинского плена военнослужащий из ДНР Владислав Егильницкий."Очень жестко издевались. <…> Когда воздушные тревоги, людей заставляют стоять на коленях всю воздушную тревогу, или, например, часа четыре петь гимн. Там именно издевались, унижали", — сказал собеседник агентства.Он также сообщил, что руководство лагеря запрещало жаловаться на условия содержания в ООН и Красный Крест. Так, за жалобу одного человека на переработки украинские силовики заставили весь отряд приседать 500 раз.Военнопленные занимались работами на промзоне, собирали ящики для яблок, сбивали поддоны, кололи щепку, а также собирали подарочные пакеты. Рабочий день должен был длиться восемь часов, но затем администрация заставляла убирать территорию лагеря, в том числе руками полоть траву под дождем. Он добавил, что пленных наказывали возле одной из стен, которая не просматривается камерами.Колония "Запад-1", где держали Егильницкого, — это первый лагерь исключительно для военнопленных. В других регионах Украины российских военных держат в обычных СИЗО и тюрьмах.

https://ria.ru/20221024/pytki-1826287233.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, днепропетровск, донецкая народная республика, украина, россия