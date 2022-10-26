https://ria.ru/20221026/svo-1826806330.html
Власти Горловки озвучили масштабы разрушений от обстрелов со стороны ВСУ
Власти Горловки озвучили масштабы разрушений от обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 26.10.2022
Власти Горловки озвучили масштабы разрушений от обстрелов со стороны ВСУ
Из-за обстрелов ВСУ практически во всех районах Горловки повреждены частные и многоквартирные дома, сообщил РИА Новости первый замглавы горадминистрации Павел... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T07:35
2022-10-26T07:35
2022-10-26T07:42
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 26 окт — РИА Новости. Из-за обстрелов ВСУ практически во всех районах Горловки повреждены частные и многоквартирные дома, сообщил РИА Новости первый замглавы горадминистрации Павел Калиниченко.Он уточнил, что только с 24 февраля зафиксировано более 7387 обстрелов жилых кварталов Горловки, в результате которых погибли 88 мирных жителей, в том числе один ребенок, а также пострадали 326 человек (12 детей). Также собеседник агентства добавил, что за весь период киевской агрессии погибли 311 человек (22 ребенка), а ранены 1030 жителей (38 детей).Горловка находится в непосредственной близости к линии соприкосновения весь период конфликта с 2014 года. Это расположение дает возможность боевикам обстреливать любые районы города.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, горловка, украина, россия, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Происшествия
07:35 26.10.2022 (обновлено: 07:42 26.10.2022)
Власти Горловки озвучили масштабы разрушений от обстрелов со стороны ВСУ
Замглавы Горловки Калиниченко: обстрелы ВСУ привели к разрушениям почти во всех районах