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Очевидец рассказал о наказании пленных на Украине за жалобы Красному Кресту - РИА Новости, 26.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221026/svo-1826798603.html
Очевидец рассказал о наказании пленных на Украине за жалобы Красному Кресту
Очевидец рассказал о наказании пленных на Украине за жалобы Красному Кресту - РИА Новости, 26.10.2022
Очевидец рассказал о наказании пленных на Украине за жалобы Красному Кресту
Руководство Украинской колонии для военнопленных "Запад-1" запрещало пленным жаловаться на условия содержания во время проверок из ООН и Международного комитета РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T03:50
2022-10-26T05:50
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
красный крест
оон
международный комитет красного креста (мккк)
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ДОНЕЦК, 26 окт — РИА Новости. Руководство Украинской колонии для военнопленных "Запад-1" запрещало пленным жаловаться на условия содержания во время проверок из ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК), а в случае жалоб людей наказывали, рассказал РИА Новости вернувшийся из украинского плена военнослужащий из ДНР Владислав Егильницкий."Как-то раз один наш парень в личном общении пожаловался Красному Кресту, а они (украинские силовики. — Прим. ред.) потом узнали, что кто-то пожаловался на то, что мы перерабатываем, и нас заставили 500 раз приседать. Они говорили, что пускай человек выйдет, скажет, кто сказал, что мы перерабатываем, никто не вышел, и мы приседали коллективно", — сказал военнослужащий.Военнопленные занимались работами на промзоне, собирали ящики для яблок, сбивали поддоны, кололи щепку, а также собирали подарочные пакеты. Рабочий день должен был длиться восемь часов, но администрация заставляла перерабатывать."После восьми часов отработанной работы нас заставляли заниматься работой по территории, например мы рвали траву руками, под дождем, и они говорили, что если вы не хотите рвать траву, то занимайтесь тогда дальше пакетами. В итоге они делали так, что мы сами принимаем решение заниматься работой оплачиваемой, но они строго запрещали говорить о том, что мы перерабатываем", — добавил Егильницкий.Он добавил, что в колонии "Запад-1" есть специальная стена, которая не просматривается камерами, возле нее пленных наказывали.
https://ria.ru/20221025/sbu-1826419979.html
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донецкая народная республика, красный крест, оон, международный комитет красного креста (мккк)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Красный Крест, ООН, Международный комитет Красного Креста (МККК)
03:50 26.10.2022 (обновлено: 05:50 26.10.2022)
 
Очевидец рассказал о наказании пленных на Украине за жалобы Красному Кресту

Очевидец Егильницкий: украинские силовики наказывали пленных за жалобы Красному Кресту

© РИА Новости / Андрей КоцСлужебные автомобили МКК
Служебные автомобили МКК - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Служебные автомобили МКК. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 окт — РИА Новости. Руководство Украинской колонии для военнопленных "Запад-1" запрещало пленным жаловаться на условия содержания во время проверок из ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК), а в случае жалоб людей наказывали, рассказал РИА Новости вернувшийся из украинского плена военнослужащий из ДНР Владислав Егильницкий.
"Как-то раз один наш парень в личном общении пожаловался Красному Кресту, а они (украинские силовики. — Прим. ред.) потом узнали, что кто-то пожаловался на то, что мы перерабатываем, и нас заставили 500 раз приседать. Они говорили, что пускай человек выйдет, скажет, кто сказал, что мы перерабатываем, никто не вышел, и мы приседали коллективно", — сказал военнослужащий.
Военнопленные занимались работами на промзоне, собирали ящики для яблок, сбивали поддоны, кололи щепку, а также собирали подарочные пакеты. Рабочий день должен был длиться восемь часов, но администрация заставляла перерабатывать.
"После восьми часов отработанной работы нас заставляли заниматься работой по территории, например мы рвали траву руками, под дождем, и они говорили, что если вы не хотите рвать траву, то занимайтесь тогда дальше пакетами. В итоге они делали так, что мы сами принимаем решение заниматься работой оплачиваемой, но они строго запрещали говорить о том, что мы перерабатываем", — добавил Егильницкий.
Он добавил, что в колонии "Запад-1" есть специальная стена, которая не просматривается камерами, возле нее пленных наказывали.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКрасный КрестООНМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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