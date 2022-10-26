https://ria.ru/20221026/surovikin-1826825945.html

СМИ: Запад заявил о росте тактической слаженности ВС России при Суровикине

СМИ: Запад заявил о росте тактической слаженности ВС России при Суровикине - РИА Новости, 26.10.2022

СМИ: Запад заявил о росте тактической слаженности ВС России при Суровикине

Признаки большей тактической слаженности отмечаются среди российских военных после назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим Объединенной... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T09:51

2022-10-26T09:51

2022-10-26T09:51

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

вооруженные силы рф

сергей суровикин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/40003/18/400031814_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_0236246061f5b9df64460483817f9ec5.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Признаки большей тактической слаженности отмечаются среди российских военных после назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим Объединенной группировкой войск в районе спецоперации на Украине, пишет газета Politico со ссылкой на западных военных чиновников и аналитиков."Западные военные чиновники и аналитики отмечают, что уже есть признаки большей тактической слаженности", - пишет издание.Как заявил Politico неназванный высокопоставленный офицер британской разведки, военная тактика Суровикина "доказала свою эффективность в Сирии". "Как военный стратег он отметился эффективностью - хотя и жестокой", - заявил источники издания.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал командующего российской Объединенной группировкой войск в районе специальной военной операции генерал армии Сергея Суровикина решительным офицером с нужными полководцу качествами.Генерала армии Суровикина назначили командующим объединенной группировкой в зоне СВО 8 октября. До этого он командовал группировкой "Юг", одной из компонент специальной военной операции. Он кадровый военный, прошедший путь от бойца спецназа до начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ и главкома Воздушно-космическими силами. Участник боевых действий в Афганистане, Таджикистане и Чечне. За мужество и героизм в Сирии в 2017 году удостоен звания Героя России. Награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, "За военные заслуги" и рядом медалей.

https://ria.ru/20221025/kherson-1826259217.html

https://ria.ru/20221011/svo-1823257005.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, вооруженные силы рф, сергей суровикин