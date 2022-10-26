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СМИ: Запад заявил о росте тактической слаженности ВС России при Суровикине - РИА Новости, 26.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221026/surovikin-1826825945.html
СМИ: Запад заявил о росте тактической слаженности ВС России при Суровикине
СМИ: Запад заявил о росте тактической слаженности ВС России при Суровикине - РИА Новости, 26.10.2022
СМИ: Запад заявил о росте тактической слаженности ВС России при Суровикине
Признаки большей тактической слаженности отмечаются среди российских военных после назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим Объединенной... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T09:51
2022-10-26T09:51
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы рф
сергей суровикин
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Признаки большей тактической слаженности отмечаются среди российских военных после назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим Объединенной группировкой войск в районе спецоперации на Украине, пишет газета Politico со ссылкой на западных военных чиновников и аналитиков."Западные военные чиновники и аналитики отмечают, что уже есть признаки большей тактической слаженности", - пишет издание.Как заявил Politico неназванный высокопоставленный офицер британской разведки, военная тактика Суровикина "доказала свою эффективность в Сирии". "Как военный стратег он отметился эффективностью - хотя и жестокой", - заявил источники издания.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал командующего российской Объединенной группировкой войск в районе специальной военной операции генерал армии Сергея Суровикина решительным офицером с нужными полководцу качествами.Генерала армии Суровикина назначили командующим объединенной группировкой в зоне СВО 8 октября. До этого он командовал группировкой "Юг", одной из компонент специальной военной операции. Он кадровый военный, прошедший путь от бойца спецназа до начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ и главкома Воздушно-космическими силами. Участник боевых действий в Афганистане, Таджикистане и Чечне. За мужество и героизм в Сирии в 2017 году удостоен звания Героя России. Награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, "За военные заслуги" и рядом медалей.
https://ria.ru/20221025/kherson-1826259217.html
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы рф, сергей суровикин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Сергей Суровикин
09:51 26.10.2022
 
СМИ: Запад заявил о росте тактической слаженности ВС России при Суровикине

Politico: Запад отметил рост тактической слаженности ВС России на Украине при Суровикине

© Фото : пресс-служба Центрального военного округаГенерал-лейтенант Сергей Суровикин
Генерал-лейтенант Сергей Суровикин - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Фото : пресс-служба Центрального военного округа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Признаки большей тактической слаженности отмечаются среди российских военных после назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим Объединенной группировкой войск в районе спецоперации на Украине, пишет газета Politico со ссылкой на западных военных чиновников и аналитиков.
"Западные военные чиновники и аналитики отмечают, что уже есть признаки большей тактической слаженности", - пишет издание.
Сотрудники МЧС России помогают пенсионерке - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
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Как заявил Politico неназванный высокопоставленный офицер британской разведки, военная тактика Суровикина "доказала свою эффективность в Сирии". "Как военный стратег он отметился эффективностью - хотя и жестокой", - заявил источники издания.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал командующего российской Объединенной группировкой войск в районе специальной военной операции генерал армии Сергея Суровикина решительным офицером с нужными полководцу качествами.
Генерала армии Суровикина назначили командующим объединенной группировкой в зоне СВО 8 октября. До этого он командовал группировкой "Юг", одной из компонент специальной военной операции. Он кадровый военный, прошедший путь от бойца спецназа до начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ и главкома Воздушно-космическими силами. Участник боевых действий в Афганистане, Таджикистане и Чечне. За мужество и героизм в Сирии в 2017 году удостоен звания Героя России. Награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, "За военные заслуги" и рядом медалей.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 23:56Специальная военная операция на Украине
Под руководством Суровикина спецоперация завершится успешно, уверен Кадыров
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы РФСергей Суровикин
 
 
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