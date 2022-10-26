https://ria.ru/20221026/sunak-1826828643.html

Украину расстроили планы нового премьера Британии, пишет Politico

Украину расстроили планы нового премьера Британии, пишет Politico - РИА Новости, 26.10.2022

Украину расстроили планы нового премьера Британии, пишет Politico

Сунак практически ничего не сказал о защите Европы, за исключением того, что бюджет на национальную оборону сократят (по сравнению с долгосрочными планами Лиз... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T10:07

2022-10-26T10:07

2022-10-26T10:29

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Украина недовольна планом нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака сократить военный бюджет страны, пишет Politico. "Сунак практически ничего не сказал о защите Европы, за исключением того, что бюджет на национальную оборону сократят (по сравнению с долгосрочными планами Лиз Трасс. — Прим. ред.)", — цитирует издание источник в украинском правительстве. В статье отмечается, что в первом обращении к нации Сунак пообещал поставить "экономическую стабильность" в центр повестки дня своего нового правительства и предупредил о предстоящих "трудных решениях" в отношении расходов. По словам авторов, в попытке успокоить Киев, который все еще тоскует по своему ушедшему союзнику Борису Джонсону, Сунак заявил о поддержке британских вооруженных сил и заявил, что конфликт на Украине нужно довести до конца. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221026/signal-1826799822.html

https://ria.ru/20221026/rossiya-1826815406.html

украина

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, риши сунак, украина, великобритания, европа