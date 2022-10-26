10:07 26.10.2022 (обновлено: 10:29 26.10.2022)
Украину расстроили планы нового премьера Британии, пишет Politico
Politico: Украину расстроили планы премьера Британии Сунака сократить военный бюджет
© AP Photo / David CliffРиши Сунак
© AP Photo / David Cliff
Риши Сунак. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Украина недовольна планом нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака сократить военный бюджет страны, пишет Politico.
"Сунак практически ничего не сказал о защите Европы, за исключением того, что бюджет на национальную оборону сократят (по сравнению с долгосрочными планами Лиз Трасс. — Прим. ред.)", — цитирует издание источник в украинском правительстве.
"Сунак практически ничего не сказал о защите Европы, за исключением того, что бюджет на национальную оборону сократят (по сравнению с долгосрочными планами Лиз Трасс. — Прим. ред.)", — цитирует издание источник в украинском правительстве.
В статье отмечается, что в первом обращении к нации Сунак пообещал поставить "экономическую стабильность" в центр повестки дня своего нового правительства и предупредил о предстоящих "трудных решениях" в отношении расходов.
По словам авторов, в попытке успокоить Киев, который все еще тоскует по своему ушедшему союзнику Борису Джонсону, Сунак заявил о поддержке британских вооруженных сил и заявил, что конфликт на Украине нужно довести до конца.
По словам авторов, в попытке успокоить Киев, который все еще тоскует по своему ушедшему союзнику Борису Джонсону, Сунак заявил о поддержке британских вооруженных сил и заявил, что конфликт на Украине нужно довести до конца.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.