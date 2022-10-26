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Украину расстроили планы нового премьера Британии, пишет Politico - РИА Новости, 26.10.2022
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Украину расстроили планы нового премьера Британии, пишет Politico
Украину расстроили планы нового премьера Британии, пишет Politico - РИА Новости, 26.10.2022
Украину расстроили планы нового премьера Британии, пишет Politico
Сунак практически ничего не сказал о защите Европы, за исключением того, что бюджет на национальную оборону сократят (по сравнению с долгосрочными планами Лиз... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T10:07
2022-10-26T10:29
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риши сунак
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Украина недовольна планом нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака сократить военный бюджет страны, пишет Politico. "Сунак практически ничего не сказал о защите Европы, за исключением того, что бюджет на национальную оборону сократят (по сравнению с долгосрочными планами Лиз Трасс. — Прим. ред.)", — цитирует издание источник в украинском правительстве. В статье отмечается, что в первом обращении к нации Сунак пообещал поставить "экономическую стабильность" в центр повестки дня своего нового правительства и предупредил о предстоящих "трудных решениях" в отношении расходов. По словам авторов, в попытке успокоить Киев, который все еще тоскует по своему ушедшему союзнику Борису Джонсону, Сунак заявил о поддержке британских вооруженных сил и заявил, что конфликт на Украине нужно довести до конца. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, риши сунак, украина, великобритания, европа
В мире, Риши Сунак, Украина, Великобритания, Европа
10:07 26.10.2022 (обновлено: 10:29 26.10.2022)
 
Украину расстроили планы нового премьера Британии, пишет Politico

Politico: Украину расстроили планы премьера Британии Сунака сократить военный бюджет

© AP Photo / David CliffРиши Сунак
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / David Cliff
Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Украина недовольна планом нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака сократить военный бюджет страны, пишет Politico.

"Сунак практически ничего не сказал о защите Европы, за исключением того, что бюджет на национальную оборону сократят (по сравнению с долгосрочными планами Лиз Трасс. — Прим. ред.)", — цитирует издание источник в украинском правительстве.
Флаги Украины и США - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
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На Украине заявили о сигнале США для Путина
В статье отмечается, что в первом обращении к нации Сунак пообещал поставить "экономическую стабильность" в центр повестки дня своего нового правительства и предупредил о предстоящих "трудных решениях" в отношении расходов.

По словам авторов, в попытке успокоить Киев, который все еще тоскует по своему ушедшему союзнику Борису Джонсону, Сунак заявил о поддержке британских вооруженных сил и заявил, что конфликт на Украине нужно довести до конца.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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