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Источник: движение судов по коридору зерновой сделки приостанавливали - РИА Новости, 26.10.2022
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Источник: движение судов по коридору зерновой сделки приостанавливали
Источник: движение судов по коридору зерновой сделки приостанавливали - РИА Новости, 26.10.2022
Источник: движение судов по коридору зерновой сделки приостанавливали
Движение судов по одному из коридоров зерновой сделки в Черном море приостанавливали в среду из-за вопросов безопасности, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T14:10
2022-10-26T14:11
экономика
владимир путин
россия
стамбул
черное море
оон
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АНКАРА, 26 окт - РИА Новости. Движение судов по одному из коридоров зерновой сделки в Черном море приостанавливали в среду из-за вопросов безопасности, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из России сделка пока не работает."Да, был такой случай, связанный с подозрением на предмет, похожий на мину, но сейчас все работает",- сказал собеседник агентства, отвечая на уточняющий вопрос о наличии такого случая в среду.На вопрос о будущем зерновой сделки собеседник агентства отметил, что "конкретики по данному вопросу пока нет".Президент РФ Владимир Путин ранее назвал уродливым решение Евросоюза снять ограничения на поставки российских зерна и удобрений только для европейских стран. По его словам, Россия продаст свое зерно, несмотря на ограничения, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран. Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.
https://ria.ru/20221021/zerno-1825737894.html
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экономика, владимир путин, россия, стамбул, черное море, оон
Экономика, Владимир Путин, Россия, Стамбул, Черное море, ООН
14:10 26.10.2022 (обновлено: 14:11 26.10.2022)
 
Источник: движение судов по коридору зерновой сделки приостанавливали

Источник: движение судов по коридору зерновой сделки останавливали из-за безопасности

© AP Photo / Nina Lyashonok Сухогруз Brave Commander с пшеницей
 Сухогруз Brave Commander с пшеницей - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / Nina Lyashonok
Сухогруз Brave Commander с пшеницей. Архивное фото
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АНКАРА, 26 окт - РИА Новости. Движение судов по одному из коридоров зерновой сделки в Черном море приостанавливали в среду из-за вопросов безопасности, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле.
В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из России сделка пока не работает.
"Да, был такой случай, связанный с подозрением на предмет, похожий на мину, но сейчас все работает",- сказал собеседник агентства, отвечая на уточняющий вопрос о наличии такого случая в среду.
На вопрос о будущем зерновой сделки собеседник агентства отметил, что "конкретики по данному вопросу пока нет".
Президент РФ Владимир Путин ранее назвал уродливым решение Евросоюза снять ограничения на поставки российских зерна и удобрений только для европейских стран. По его словам, Россия продаст свое зерно, несмотря на ограничения, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран. Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.
Судно с украинским зерном - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 16:53
Евросовет поддержал призыв ООН о продлении зерновой сделки
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияСтамбулЧерное мореООН
 
 
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