14:10 26.10.2022 (обновлено: 14:11 26.10.2022)
Источник: движение судов по коридору зерновой сделки приостанавливали
Источник: движение судов по коридору зерновой сделки останавливали из-за безопасности
© AP Photo / Nina Lyashonok Сухогруз Brave Commander с пшеницей
© AP Photo / Nina Lyashonok
Сухогруз Brave Commander с пшеницей. Архивное фото
АНКАРА, 26 окт - РИА Новости. Движение судов по одному из коридоров зерновой сделки в Черном море приостанавливали в среду из-за вопросов безопасности, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле.
В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из России сделка пока не работает.
"Да, был такой случай, связанный с подозрением на предмет, похожий на мину, но сейчас все работает",- сказал собеседник агентства, отвечая на уточняющий вопрос о наличии такого случая в среду.
На вопрос о будущем зерновой сделки собеседник агентства отметил, что "конкретики по данному вопросу пока нет".
Президент РФ Владимир Путин ранее назвал уродливым решение Евросоюза снять ограничения на поставки российских зерна и удобрений только для европейских стран. По его словам, Россия продаст свое зерно, несмотря на ограничения, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран. Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.
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