https://ria.ru/20221026/suda-1826918198.html

Источник: движение судов по коридору зерновой сделки приостанавливали

Источник: движение судов по коридору зерновой сделки приостанавливали - РИА Новости, 26.10.2022

Источник: движение судов по коридору зерновой сделки приостанавливали

Движение судов по одному из коридоров зерновой сделки в Черном море приостанавливали в среду из-за вопросов безопасности, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T14:10

2022-10-26T14:10

2022-10-26T14:11

экономика

владимир путин

россия

стамбул

черное море

оон

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АНКАРА, 26 окт - РИА Новости. Движение судов по одному из коридоров зерновой сделки в Черном море приостанавливали в среду из-за вопросов безопасности, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из России сделка пока не работает."Да, был такой случай, связанный с подозрением на предмет, похожий на мину, но сейчас все работает",- сказал собеседник агентства, отвечая на уточняющий вопрос о наличии такого случая в среду.На вопрос о будущем зерновой сделки собеседник агентства отметил, что "конкретики по данному вопросу пока нет".Президент РФ Владимир Путин ранее назвал уродливым решение Евросоюза снять ограничения на поставки российских зерна и удобрений только для европейских стран. По его словам, Россия продаст свое зерно, несмотря на ограничения, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран. Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.

https://ria.ru/20221021/zerno-1825737894.html

россия

стамбул

черное море

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экономика, владимир путин, россия, стамбул, черное море, оон