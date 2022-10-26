https://ria.ru/20221026/sud-1827039509.html

Суханов заявил, что готов принести извинения главе "Ростеха"

Суханов заявил, что готов принести извинения главе "Ростеха" - РИА Новости, 26.10.2022

Суханов заявил, что готов принести извинения главе "Ростеха"

Директор блогера Ксении Собчак Кирилл Суханов заявил, что готов признать вину в получении 800 тысяч рублей и принести публичные извинения главе "Ростеха" Сергею РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T20:11

2022-10-26T20:11

2022-10-26T20:18

ростех

происшествия

ксения собчак

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Директор блогера Ксении Собчак Кирилл Суханов заявил, что готов признать вину в получении 800 тысяч рублей и принести публичные извинения главе "Ростеха" Сергею Чемезову, передает корреспондент РИА Новости из зала."Я готов признать вину в получении 800 тысяч рублей и принести публичные извинения потерпевшему",- заявил Суханов в Тверском суде Москвы.Суханову предъявлено обвинение по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы. Дело расследует ГСУ ГУ МВД России по Москве.

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ростех, происшествия, ксения собчак, сергей чемезов, россия, москва