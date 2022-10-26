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Суханов заявил, что готов принести извинения главе "Ростеха" - РИА Новости, 26.10.2022
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Суханов заявил, что готов принести извинения главе "Ростеха"
Суханов заявил, что готов принести извинения главе "Ростеха" - РИА Новости, 26.10.2022
Суханов заявил, что готов принести извинения главе "Ростеха"
Директор блогера Ксении Собчак Кирилл Суханов заявил, что готов признать вину в получении 800 тысяч рублей и принести публичные извинения главе "Ростеха" Сергею РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T20:11
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ростех
происшествия
ксения собчак
сергей чемезов
россия
москва
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Директор блогера Ксении Собчак Кирилл Суханов заявил, что готов признать вину в получении 800 тысяч рублей и принести публичные извинения главе "Ростеха" Сергею Чемезову, передает корреспондент РИА Новости из зала."Я готов признать вину в получении 800 тысяч рублей и принести публичные извинения потерпевшему",- заявил Суханов в Тверском суде Москвы.Суханову предъявлено обвинение по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы. Дело расследует ГСУ ГУ МВД России по Москве.
https://ria.ru/20221026/vymogatelstvo-1826984225.html
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ростех, происшествия, ксения собчак, сергей чемезов, россия, москва
Ростех, Происшествия, Ксения Собчак, Сергей Чемезов, Россия, Москва
20:11 26.10.2022 (обновлено: 20:18 26.10.2022)
 
Суханов заявил, что готов принести извинения главе "Ростеха"

Суханов заявил, что готов принести извинения главе "Ростеха" и частично признать вину

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкКирилл Суханов
Кирилл Суханов - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Кирилл Суханов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Директор блогера Ксении Собчак Кирилл Суханов заявил, что готов признать вину в получении 800 тысяч рублей и принести публичные извинения главе "Ростеха" Сергею Чемезову, передает корреспондент РИА Новости из зала.
"Я готов признать вину в получении 800 тысяч рублей и принести публичные извинения потерпевшему",- заявил Суханов в Тверском суде Москвы.
Суханову предъявлено обвинение по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы. Дело расследует ГСУ ГУ МВД России по Москве.
Ариан Романовский - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
Вчера, 16:53Культура
Экс-главреду Tatler грозит до 15 лет колонии за вымогательство
 
РостехПроисшествияКсения СобчакСергей ЧемезовРоссияМосква
 
 
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