https://ria.ru/20221026/sud-1827039509.html
Суханов заявил, что готов принести извинения главе "Ростеха"
Суханов заявил, что готов принести извинения главе "Ростеха" - РИА Новости, 26.10.2022
Суханов заявил, что готов принести извинения главе "Ростеха"
Директор блогера Ксении Собчак Кирилл Суханов заявил, что готов признать вину в получении 800 тысяч рублей и принести публичные извинения главе "Ростеха" Сергею РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T20:11
2022-10-26T20:11
2022-10-26T20:18
ростех
происшествия
ксения собчак
сергей чемезов
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Директор блогера Ксении Собчак Кирилл Суханов заявил, что готов признать вину в получении 800 тысяч рублей и принести публичные извинения главе "Ростеха" Сергею Чемезову, передает корреспондент РИА Новости из зала."Я готов признать вину в получении 800 тысяч рублей и принести публичные извинения потерпевшему",- заявил Суханов в Тверском суде Москвы.Суханову предъявлено обвинение по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы. Дело расследует ГСУ ГУ МВД России по Москве.
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ростех, происшествия, ксения собчак, сергей чемезов, россия, москва
Ростех, Происшествия, Ксения Собчак, Сергей Чемезов, Россия, Москва
20:11 26.10.2022 (обновлено: 20:18 26.10.2022)
Суханов заявил, что готов принести извинения главе "Ростеха"
Суханов заявил, что готов принести извинения главе "Ростеха" и частично признать вину