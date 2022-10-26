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Суд выпустил из СИЗО экс-ректора опорного вуза Воронежа - РИА Новости, 26.10.2022
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Суд выпустил из СИЗО экс-ректора опорного вуза Воронежа
Суд выпустил из СИЗО экс-ректора опорного вуза Воронежа - РИА Новости, 26.10.2022
Суд выпустил из СИЗО экс-ректора опорного вуза Воронежа
Ленинский областной суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест обвиняемому в присвоении более 58 миллионов рублей экс-ректору... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T17:36
2022-10-26T17:40
происшествия
воронеж
воронежский областной суд
россия
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ВОРОНЕЖ, 26 окт - РИА Новости. Ленинский областной суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест обвиняемому в присвоении более 58 миллионов рублей экс-ректору Воронежского государственного технического университета, отправленного в СИЗО после давления на свидетелей.В конце мая Ленинский районный суд Воронежа вернул в СИЗО находившегося под домашним арестом бывшего ректора Воронежского государственного технического университета Сергея Колодяжного. Как пояснил РИА Новости представитель райсуда, изменение меры пресечения связано с тем, что подсудимый общался со свидетелями, оказывая на них влияние, в частности, какие им необходимо предоставлять сведения при допросе.Колодяжный обжаловал решение, однако Воронежский областной суд оставил постановление райсуда без изменения. Во вторник, 25 октября, прокуратура заявила ходатайство о продлении данной меры пресечения."Суд изменил Колодяжному С.А. меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест сроком на два месяца, по 25.12.2022 включительно", - говорится в сообщении райсуда.По данным следствия, Колодяжный с 2015 года по февраль 2020 года путем начисления необоснованных стимулирующих выплат и премий более чем 180 штатным сотрудникам вуза похитил свыше 58 миллионов рублей, которые "обратил в свою пользу".
https://ria.ru/20221024/novorozhdennyy-1826375185.html
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происшествия, воронеж, воронежский областной суд, россия
Происшествия, Воронеж, Воронежский областной суд, Россия
17:36 26.10.2022 (обновлено: 17:40 26.10.2022)
 
Суд выпустил из СИЗО экс-ректора опорного вуза Воронежа

Суд в Воронеже перевел экс-ректора ВГТУ Колодяжного из СИЗО под домашний арест

© РИА Новости / Ульяна Соловьева / Перейти в медиабанкВид на центральную часть города Воронеж
Вид на центральную часть города Воронеж - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Вид на центральную часть города Воронеж. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 26 окт - РИА Новости. Ленинский областной суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест обвиняемому в присвоении более 58 миллионов рублей экс-ректору Воронежского государственного технического университета, отправленного в СИЗО после давления на свидетелей.
В конце мая Ленинский районный суд Воронежа вернул в СИЗО находившегося под домашним арестом бывшего ректора Воронежского государственного технического университета Сергея Колодяжного. Как пояснил РИА Новости представитель райсуда, изменение меры пресечения связано с тем, что подсудимый общался со свидетелями, оказывая на них влияние, в частности, какие им необходимо предоставлять сведения при допросе.
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Колодяжный обжаловал решение, однако Воронежский областной суд оставил постановление райсуда без изменения. Во вторник, 25 октября, прокуратура заявила ходатайство о продлении данной меры пресечения.
"Суд изменил Колодяжному С.А. меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест сроком на два месяца, по 25.12.2022 включительно", - говорится в сообщении райсуда.
По данным следствия, Колодяжный с 2015 года по февраль 2020 года путем начисления необоснованных стимулирующих выплат и премий более чем 180 штатным сотрудникам вуза похитил свыше 58 миллионов рублей, которые "обратил в свою пользу".
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