https://ria.ru/20221026/sud-1827001640.html

Суд выпустил из СИЗО экс-ректора опорного вуза Воронежа

Суд выпустил из СИЗО экс-ректора опорного вуза Воронежа - РИА Новости, 26.10.2022

Суд выпустил из СИЗО экс-ректора опорного вуза Воронежа

Ленинский областной суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест обвиняемому в присвоении более 58 миллионов рублей экс-ректору... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T17:36

2022-10-26T17:36

2022-10-26T17:40

происшествия

воронеж

воронежский областной суд

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/143177/68/1431776819_0:35:3579:2048_1920x0_80_0_0_386eb22479c4c2bbb232c5891c0aa141.jpg

ВОРОНЕЖ, 26 окт - РИА Новости. Ленинский областной суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест обвиняемому в присвоении более 58 миллионов рублей экс-ректору Воронежского государственного технического университета, отправленного в СИЗО после давления на свидетелей.В конце мая Ленинский районный суд Воронежа вернул в СИЗО находившегося под домашним арестом бывшего ректора Воронежского государственного технического университета Сергея Колодяжного. Как пояснил РИА Новости представитель райсуда, изменение меры пресечения связано с тем, что подсудимый общался со свидетелями, оказывая на них влияние, в частности, какие им необходимо предоставлять сведения при допросе.Колодяжный обжаловал решение, однако Воронежский областной суд оставил постановление райсуда без изменения. Во вторник, 25 октября, прокуратура заявила ходатайство о продлении данной меры пресечения."Суд изменил Колодяжному С.А. меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест сроком на два месяца, по 25.12.2022 включительно", - говорится в сообщении райсуда.По данным следствия, Колодяжный с 2015 года по февраль 2020 года путем начисления необоснованных стимулирующих выплат и премий более чем 180 штатным сотрудникам вуза похитил свыше 58 миллионов рублей, которые "обратил в свою пользу".

https://ria.ru/20221024/novorozhdennyy-1826375185.html

https://ria.ru/20221018/terrorizm-1824871165.html

воронеж

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воронеж, воронежский областной суд, россия