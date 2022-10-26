Рейтинг@Mail.ru
Правительство поддержит тысячу студенческих стартапов, заявил Чернышенко - РИА Новости, 26.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221026/startap-1826831783.html
Правительство поддержит тысячу студенческих стартапов, заявил Чернышенко
Правительство поддержит тысячу студенческих стартапов, заявил Чернышенко - РИА Новости, 26.10.2022
Правительство поддержит тысячу студенческих стартапов, заявил Чернышенко
Отобраны студенты, которые получат по одному миллиону рублей на реализацию стартапа, всего отобрано 1000 студентов, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T10:23
2022-10-26T10:24
россия
технологии
дмитрий чернышенко
валерий фальков
навигатор абитуриента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814787646_0:65:3071:1792_1920x0_80_0_0_44e6619af45381e8ea2c72d74ec7b0a8.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Отобраны студенты, которые получат по одному миллиону рублей на реализацию стартапа, всего отобрано 1000 студентов, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко."По итогам конкурсного отбора отобраны 1 000 наиболее интересных и сильных проектов студентов. Их реализация будет способствовать выполнению задач, поставленных президентом, по достижению технологического суверенитета и обеспечению экономической безопасности страны. Каждому победителю выделяется по 1 миллиону рублей на создание собственных наукоемких технологий, в том числе цифровых, производственных, медицинских, ресурсосберегающих", - сказал Чернышенко, его слова приводит его пресс-служба.Он добавил, что часть студентов уже получили средства и приступили к работе, в следующем году планируется оказать поддержку 1,5 тысячам стартапов, к 2030 году их количество должно составить 30 тысяч, эффект от запуска первой волны проектов будет наглядно представлен уже в ближайшие два-три года."Мы получили отклик по всей стране: победителями второго этапа отбора конкурса "Студенческий стартап" стали представители 150 вузов из 54 субъектов России. И это не просто импульс к предпринимательской реализации студентов, но и к экономическому развитию регионов за счет создания новых рабочих мест", – отметил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, его слова приводятся в сообщении.Отмечается, что проекты ориентированы на создание новых приборов, интеллектуальных производственных, химических, цифровых и биотехнологий, а также представлены в сфере медицины, ресурсосберегающей энергетике и креативных индустриях.Платформа университетского технологического предпринимательства - это федеральный проект, направленный на развитие технологического предпринимательства в России, проект ориентирован на студентов, вузовское сообщество и инвесторов, а его главная цель — к 2030 году вывести в экономику 30 тысяч технологических предпринимателей, готовых массово запускать новые бизнесы. Проект включает в себя конкурс "Студенческий стартап".
https://ria.ru/20221025/svyaz-1826453872.html
https://ria.ru/20221006/predprinimatelstvo-1821912751.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814787646_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_abb9aa43f18e1e43093d0a99f0f8d6e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, технологии, дмитрий чернышенко, валерий фальков, навигатор абитуриента
Россия, Технологии, Дмитрий Чернышенко, Валерий Фальков, Навигатор абитуриента
10:23 26.10.2022 (обновлено: 10:24 26.10.2022)
 
Правительство поддержит тысячу студенческих стартапов, заявил Чернышенко

Чернышенко: тысяча студентов получит по миллиону рублей на реализацию стартапа

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Отобраны студенты, которые получат по одному миллиону рублей на реализацию стартапа, всего отобрано 1000 студентов, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
"По итогам конкурсного отбора отобраны 1 000 наиболее интересных и сильных проектов студентов. Их реализация будет способствовать выполнению задач, поставленных президентом, по достижению технологического суверенитета и обеспечению экономической безопасности страны. Каждому победителю выделяется по 1 миллиону рублей на создание собственных наукоемких технологий, в том числе цифровых, производственных, медицинских, ресурсосберегающих", - сказал Чернышенко, его слова приводит его пресс-служба.
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 10:54
Чернышенко призвал скорректировать планы развития отрасли связи
Он добавил, что часть студентов уже получили средства и приступили к работе, в следующем году планируется оказать поддержку 1,5 тысячам стартапов, к 2030 году их количество должно составить 30 тысяч, эффект от запуска первой волны проектов будет наглядно представлен уже в ближайшие два-три года.
"Мы получили отклик по всей стране: победителями второго этапа отбора конкурса "Студенческий стартап" стали представители 150 вузов из 54 субъектов России. И это не просто импульс к предпринимательской реализации студентов, но и к экономическому развитию регионов за счет создания новых рабочих мест", – отметил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, его слова приводятся в сообщении.
Отмечается, что проекты ориентированы на создание новых приборов, интеллектуальных производственных, химических, цифровых и биотехнологий, а также представлены в сфере медицины, ресурсосберегающей энергетике и креативных индустриях.
Платформа университетского технологического предпринимательства - это федеральный проект, направленный на развитие технологического предпринимательства в России, проект ориентирован на студентов, вузовское сообщество и инвесторов, а его главная цель — к 2030 году вывести в экономику 30 тысяч технологических предпринимателей, готовых массово запускать новые бизнесы. Проект включает в себя конкурс "Студенческий стартап".
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 11:32
Чернышенко рассказал о развитии университетского предпринимательства
 
РоссияТехнологииДмитрий ЧернышенкоВалерий ФальковНавигатор абитуриента
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала