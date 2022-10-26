https://ria.ru/20221026/startap-1826831783.html

Правительство поддержит тысячу студенческих стартапов, заявил Чернышенко

Правительство поддержит тысячу студенческих стартапов, заявил Чернышенко - РИА Новости, 26.10.2022

Правительство поддержит тысячу студенческих стартапов, заявил Чернышенко

Отобраны студенты, которые получат по одному миллиону рублей на реализацию стартапа, всего отобрано 1000 студентов, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T10:23

2022-10-26T10:23

2022-10-26T10:24

россия

технологии

дмитрий чернышенко

валерий фальков

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Отобраны студенты, которые получат по одному миллиону рублей на реализацию стартапа, всего отобрано 1000 студентов, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко."По итогам конкурсного отбора отобраны 1 000 наиболее интересных и сильных проектов студентов. Их реализация будет способствовать выполнению задач, поставленных президентом, по достижению технологического суверенитета и обеспечению экономической безопасности страны. Каждому победителю выделяется по 1 миллиону рублей на создание собственных наукоемких технологий, в том числе цифровых, производственных, медицинских, ресурсосберегающих", - сказал Чернышенко, его слова приводит его пресс-служба.Он добавил, что часть студентов уже получили средства и приступили к работе, в следующем году планируется оказать поддержку 1,5 тысячам стартапов, к 2030 году их количество должно составить 30 тысяч, эффект от запуска первой волны проектов будет наглядно представлен уже в ближайшие два-три года."Мы получили отклик по всей стране: победителями второго этапа отбора конкурса "Студенческий стартап" стали представители 150 вузов из 54 субъектов России. И это не просто импульс к предпринимательской реализации студентов, но и к экономическому развитию регионов за счет создания новых рабочих мест", – отметил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, его слова приводятся в сообщении.Отмечается, что проекты ориентированы на создание новых приборов, интеллектуальных производственных, химических, цифровых и биотехнологий, а также представлены в сфере медицины, ресурсосберегающей энергетике и креативных индустриях.Платформа университетского технологического предпринимательства - это федеральный проект, направленный на развитие технологического предпринимательства в России, проект ориентирован на студентов, вузовское сообщество и инвесторов, а его главная цель — к 2030 году вывести в экономику 30 тысяч технологических предпринимателей, готовых массово запускать новые бизнесы. Проект включает в себя конкурс "Студенческий стартап".

https://ria.ru/20221025/svyaz-1826453872.html

https://ria.ru/20221006/predprinimatelstvo-1821912751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, технологии, дмитрий чернышенко, валерий фальков, навигатор абитуриента