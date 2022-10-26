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В Сети обвинили США в развязывании третьей мировой войны - РИА Новости, 26.10.2022
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В Сети обвинили США в развязывании третьей мировой войны
В Сети обвинили США в развязывании третьей мировой войны - РИА Новости, 26.10.2022
В Сети обвинили США в развязывании третьей мировой войны
Пользователи Twitter раскритиковали пост государственного секретаря Энтони Блинкена о встрече с главой МАГАТЭ Гросси и обвинили его в том, что действия США... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T20:04
2022-10-26T22:48
в мире
энтони блинкен
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россия
сирия
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twitter
магатэ
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали пост государственного секретаря Энтони Блинкена о встрече с главой МАГАТЭ Гросси и обвинили его в том, что действия США провоцируют третью мировую войну посредством украинского кризиса.Блинкен в соцсетях сообщил, что обсудил с Гросси важнейшие вопросы глобальной безопасности, включая "незаконную и неспровоцированную войну России против Украины", что вызвало негодование среди комментаторов."Да, "неспровоцированные", конечно, но в настоящее время мы находимся в состоянии риска ядерной войны на грани третьей мировой войны. Что вы собираетесь с этим делать?" — пишет Michael Viscusi."А как насчет вашей незаконной войны в Ираке, Афганистане, Сирии? До сих пор воруете нефть из Сирии. Единственная опасность в этом мире — США", — добавляет Brian Moore."Расширение НАТО на Восток — главная причина конфликта между Россией и Украиной", — возмущается Izad Fotovat."Это ваши действия ведут к разрушающим последствиям", — подмечает Matthew McCracken.С 24 февраля проходит военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221026/ssha-1827028528.html
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в мире, энтони блинкен, владимир путин, россия, сирия, сша, twitter, магатэ, нато
В мире, Энтони Блинкен, Владимир Путин, Россия, Сирия, США, Twitter, МАГАТЭ, НАТО
20:04 26.10.2022 (обновлено: 22:48 26.10.2022)
 
В Сети обвинили США в развязывании третьей мировой войны

Пользователи Twitter обвинили Блинкена в подталкивании мира к ядерной войне

© Depositphotos.com / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Depositphotos.com / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали пост государственного секретаря Энтони Блинкена о встрече с главой МАГАТЭ Гросси и обвинили его в том, что действия США провоцируют третью мировую войну посредством украинского кризиса.
Блинкен в соцсетях сообщил, что обсудил с Гросси важнейшие вопросы глобальной безопасности, включая "незаконную и неспровоцированную войну России против Украины", что вызвало негодование среди комментаторов.
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"Да, "неспровоцированные", конечно, но в настоящее время мы находимся в состоянии риска ядерной войны на грани третьей мировой войны. Что вы собираетесь с этим делать?" — пишет Michael Viscusi.
"А как насчет вашей незаконной войны в Ираке, Афганистане, Сирии? До сих пор воруете нефть из Сирии. Единственная опасность в этом мире — США", — добавляет Brian Moore.
"Расширение НАТО на Восток — главная причина конфликта между Россией и Украиной", — возмущается Izad Fotovat.
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"Это ваши действия ведут к разрушающим последствиям", — подмечает Matthew McCracken.
С 24 февраля проходит военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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