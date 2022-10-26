https://ria.ru/20221026/ssha-1827038631.html

В Сети обвинили США в развязывании третьей мировой войны

В Сети обвинили США в развязывании третьей мировой войны - РИА Новости, 26.10.2022

В Сети обвинили США в развязывании третьей мировой войны

Пользователи Twitter раскритиковали пост государственного секретаря Энтони Блинкена о встрече с главой МАГАТЭ Гросси и обвинили его в том, что действия США... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T20:04

2022-10-26T20:04

2022-10-26T22:48

в мире

энтони блинкен

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twitter

магатэ

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали пост государственного секретаря Энтони Блинкена о встрече с главой МАГАТЭ Гросси и обвинили его в том, что действия США провоцируют третью мировую войну посредством украинского кризиса.Блинкен в соцсетях сообщил, что обсудил с Гросси важнейшие вопросы глобальной безопасности, включая "незаконную и неспровоцированную войну России против Украины", что вызвало негодование среди комментаторов."Да, "неспровоцированные", конечно, но в настоящее время мы находимся в состоянии риска ядерной войны на грани третьей мировой войны. Что вы собираетесь с этим делать?" — пишет Michael Viscusi."А как насчет вашей незаконной войны в Ираке, Афганистане, Сирии? До сих пор воруете нефть из Сирии. Единственная опасность в этом мире — США", — добавляет Brian Moore."Расширение НАТО на Восток — главная причина конфликта между Россией и Украиной", — возмущается Izad Fotovat."Это ваши действия ведут к разрушающим последствиям", — подмечает Matthew McCracken.С 24 февраля проходит военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221026/ssha-1827028528.html

https://ria.ru/20221026/finlyandiya-1826857724.html

https://ria.ru/20221026/bayden-1827027937.html

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в мире, энтони блинкен, владимир путин, россия, сирия, сша, twitter, магатэ, нато