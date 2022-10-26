https://ria.ru/20221026/ssha-1827005956.html

США призвали страны пересмотреть цепочки поставок в сфере энергетики

США призвали страны пересмотреть цепочки поставок в сфере энергетики - РИА Новости, 26.10.2022

США призвали страны пересмотреть цепочки поставок в сфере энергетики

США на фоне кризиса вокруг Украины призывают другие страны пересмотреть цепочки поставок энергоносителей и готовы сами выступать "надежным поставщиком" в этой... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T17:50

2022-10-26T17:50

2022-10-26T17:50

россия

сша

дженнифер грэнхолм

магатэ

украина

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ВАШИНГТОН, 26 окт – РИА Новости. США на фоне кризиса вокруг Украины призывают другие страны пересмотреть цепочки поставок энергоносителей и готовы сами выступать "надежным поставщиком" в этой сфере, заявила в среду глава американского минэнерго Дженнифер Грэнхолм."(Спецоперация) России на Украине должна побудить другие страны пересмотреть свои ключевые цепочки поставок, особенно в энергетическом секторе, а также отношения, лежащие в их основе. Настал момент объединиться с партнерами, которым можно доверять в добросовестной работе, и чьи интересы совпадают с нашими собственными. В этом контексте США готовы выступать ответственным и надежным поставщиком для союзников и международного сообщества", - сказала Грэнхолм, выступая на международной министерской конференции МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке" в Вашингтоне.Глава американского минэнерго также выступила с утверждением, что Россия "подорвала собственные усилия по продвижению статуса надежного поставщика технологий и топлива в ядерной сфере"."К сожалению, не одна лишь Россия злонамеренно использует партнерства в этой сфере для оказания политического и экономического давления", - указала Грэнхолм, не уточнив, какие еще страны она имеет в виду.

https://ria.ru/20221026/mask-1826992535.html

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россия

сша

украина

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россия, сша, дженнифер грэнхолм, магатэ, украина