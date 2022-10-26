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США призвали страны пересмотреть цепочки поставок в сфере энергетики - РИА Новости, 26.10.2022
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США призвали страны пересмотреть цепочки поставок в сфере энергетики
США призвали страны пересмотреть цепочки поставок в сфере энергетики - РИА Новости, 26.10.2022
США призвали страны пересмотреть цепочки поставок в сфере энергетики
США на фоне кризиса вокруг Украины призывают другие страны пересмотреть цепочки поставок энергоносителей и готовы сами выступать "надежным поставщиком" в этой... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T17:50
2022-10-26T17:50
россия
сша
дженнифер грэнхолм
магатэ
украина
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ВАШИНГТОН, 26 окт – РИА Новости. США на фоне кризиса вокруг Украины призывают другие страны пересмотреть цепочки поставок энергоносителей и готовы сами выступать "надежным поставщиком" в этой сфере, заявила в среду глава американского минэнерго Дженнифер Грэнхолм."(Спецоперация) России на Украине должна побудить другие страны пересмотреть свои ключевые цепочки поставок, особенно в энергетическом секторе, а также отношения, лежащие в их основе. Настал момент объединиться с партнерами, которым можно доверять в добросовестной работе, и чьи интересы совпадают с нашими собственными. В этом контексте США готовы выступать ответственным и надежным поставщиком для союзников и международного сообщества", - сказала Грэнхолм, выступая на международной министерской конференции МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке" в Вашингтоне.Глава американского минэнерго также выступила с утверждением, что Россия "подорвала собственные усилия по продвижению статуса надежного поставщика технологий и топлива в ядерной сфере"."К сожалению, не одна лишь Россия злонамеренно использует партнерства в этой сфере для оказания политического и экономического давления", - указала Грэнхолм, не уточнив, какие еще страны она имеет в виду.
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россия, сша, дженнифер грэнхолм, магатэ, украина
Россия, США, Дженнифер Грэнхолм, МАГАТЭ, Украина
17:50 26.10.2022
 
США призвали страны пересмотреть цепочки поставок в сфере энергетики

Глава Минэнерго Гренхолм: США готовы выступать надежным поставщиком энергоносителей

© AP Photo / Mary AltafferЗнак улицы "Уолл-стрит" возле Нью-Йоркской фондовой биржи
Знак улицы Уолл-стрит возле Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Знак улицы "Уолл-стрит" возле Нью-Йоркской фондовой биржи. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 окт – РИА Новости. США на фоне кризиса вокруг Украины призывают другие страны пересмотреть цепочки поставок энергоносителей и готовы сами выступать "надежным поставщиком" в этой сфере, заявила в среду глава американского минэнерго Дженнифер Грэнхолм.
"(Спецоперация) России на Украине должна побудить другие страны пересмотреть свои ключевые цепочки поставок, особенно в энергетическом секторе, а также отношения, лежащие в их основе. Настал момент объединиться с партнерами, которым можно доверять в добросовестной работе, и чьи интересы совпадают с нашими собственными. В этом контексте США готовы выступать ответственным и надежным поставщиком для союзников и международного сообщества", - сказала Грэнхолм, выступая на международной министерской конференции МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке" в Вашингтоне.
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Глава американского минэнерго также выступила с утверждением, что Россия "подорвала собственные усилия по продвижению статуса надежного поставщика технологий и топлива в ядерной сфере".
"К сожалению, не одна лишь Россия злонамеренно использует партнерства в этой сфере для оказания политического и экономического давления", - указала Грэнхолм, не уточнив, какие еще страны она имеет в виду.
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