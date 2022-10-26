https://ria.ru/20221026/ssha-1826989565.html

В США раскрыли неприятную правду о Европе

В США раскрыли неприятную правду о Европе - РИА Новости, 26.10.2022

В США раскрыли неприятную правду о Европе

Ключевой угрозой для интересов Соединенных Штатов на современном этапе стал Европейский союз, пишет доцент кафедры экономики и политологии Вебстерского... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T17:08

2022-10-26T17:08

2022-10-26T23:47

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Ключевой угрозой для интересов Соединенных Штатов на современном этапе стал Европейский союз, пишет доцент кафедры экономики и политологии Вебстерского университета Ральф Шеллхаммер в статье для Newsweek."Существует неприятная правда, которую почти никто в Вашингтоне не хочет обсуждать, и она заключается в следующем: самая большая внешняя угроза для Соединенных Штатов — это не Россия и не Китай. Это Европейский союз и его государства-члены", — отмечает автор.По мнению обозревателя, ЕС нельзя назвать врагом или серьезным геополитическим конкурентом США, однако в их отношениях назрела проблема, которая становится все более очевидной, начиная с американского вмешательства в Югославию."После войны на Балканах европейцам стало комфортно в мире после холодной войны, который управлялся гегемонистской силой США, обеспечивающей безопасность бесплатно", — подмечает доцент.В статье подчеркивается, что американское доминирование было выгодно ЕС, так как оно позволяло экономить деньги на обороне и использовать "дивиденды от американской защиты"."США предоставляют Украине вдвое больше помощи, чем ЕС и его государства-члены, вместе взятые, демонстрируя, что даже сейчас Европа не очнулась от геополитической дремоты, в которую ее погрузила роскошь американской защиты", — иллюстрирует Шеллхаммер.Вашингтон не проявляет необходимого внимания к проблеме, не давая "друзьям необходимый сигнал к пробуждению", полагает автор."Никакие отношения не могут работать в условиях односторонней зависимости, которая ведет только к обидам и слабости", — считает доцент.В статье также говорится, что США по-прежнему сильны, но они недостаточно сильны, чтобы в одиночку противостоять всем основным угрозам от Азии до Восточной Европы, и поэтому Евросоюз должен взять на себя ответственность за соседние регионы.

https://ria.ru/20221026/perspektivy-1826802620.html

https://ria.ru/20221026/ssha-1826969130.html

https://ria.ru/20221025/germaniya-1826605090.html

https://ria.ru/20221026/ssha-1826929054.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), россия, евросоюз