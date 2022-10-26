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В США раскрыли неприятную правду о Европе - РИА Новости, 26.10.2022
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В США раскрыли неприятную правду о Европе
В США раскрыли неприятную правду о Европе - РИА Новости, 26.10.2022
В США раскрыли неприятную правду о Европе
Ключевой угрозой для интересов Соединенных Штатов на современном этапе стал Европейский союз, пишет доцент кафедры экономики и политологии Вебстерского... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T17:08
2022-10-26T23:47
в мире
сша
вашингтон (штат)
россия
евросоюз
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Ключевой угрозой для интересов Соединенных Штатов на современном этапе стал Европейский союз, пишет доцент кафедры экономики и политологии Вебстерского университета Ральф Шеллхаммер в статье для Newsweek."Существует неприятная правда, которую почти никто в Вашингтоне не хочет обсуждать, и она заключается в следующем: самая большая внешняя угроза для Соединенных Штатов — это не Россия и не Китай. Это Европейский союз и его государства-члены", — отмечает автор.По мнению обозревателя, ЕС нельзя назвать врагом или серьезным геополитическим конкурентом США, однако в их отношениях назрела проблема, которая становится все более очевидной, начиная с американского вмешательства в Югославию."После войны на Балканах европейцам стало комфортно в мире после холодной войны, который управлялся гегемонистской силой США, обеспечивающей безопасность бесплатно", — подмечает доцент.В статье подчеркивается, что американское доминирование было выгодно ЕС, так как оно позволяло экономить деньги на обороне и использовать "дивиденды от американской защиты"."США предоставляют Украине вдвое больше помощи, чем ЕС и его государства-члены, вместе взятые, демонстрируя, что даже сейчас Европа не очнулась от геополитической дремоты, в которую ее погрузила роскошь американской защиты", — иллюстрирует Шеллхаммер.Вашингтон не проявляет необходимого внимания к проблеме, не давая "друзьям необходимый сигнал к пробуждению", полагает автор."Никакие отношения не могут работать в условиях односторонней зависимости, которая ведет только к обидам и слабости", — считает доцент.В статье также говорится, что США по-прежнему сильны, но они недостаточно сильны, чтобы в одиночку противостоять всем основным угрозам от Азии до Восточной Европы, и поэтому Евросоюз должен взять на себя ответственность за соседние регионы.
https://ria.ru/20221026/perspektivy-1826802620.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), россия, евросоюз
В мире, США, Вашингтон (штат), Россия, Евросоюз
17:08 26.10.2022 (обновлено: 23:47 26.10.2022)
 
В США раскрыли неприятную правду о Европе

Newsweek: ЕС превратился в ключевую угрозу интересам Соединенных Штатов

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Gabriella SullivanУчения НАТО в Словакии в октябре 2022
Учения НАТО в Словакии в октябре 2022 - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Gabriella Sullivan
Учения НАТО в Словакии в октябре 2022. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Ключевой угрозой для интересов Соединенных Штатов на современном этапе стал Европейский союз, пишет доцент кафедры экономики и политологии Вебстерского университета Ральф Шеллхаммер в статье для Newsweek.
"Существует неприятная правда, которую почти никто в Вашингтоне не хочет обсуждать, и она заключается в следующем: самая большая внешняя угроза для Соединенных Штатов — это не Россия и не Китай. Это Европейский союз и его государства-члены", — отмечает автор.
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По мнению обозревателя, ЕС нельзя назвать врагом или серьезным геополитическим конкурентом США, однако в их отношениях назрела проблема, которая становится все более очевидной, начиная с американского вмешательства в Югославию.
"После войны на Балканах европейцам стало комфортно в мире после холодной войны, который управлялся гегемонистской силой США, обеспечивающей безопасность бесплатно", — подмечает доцент.
В статье подчеркивается, что американское доминирование было выгодно ЕС, так как оно позволяло экономить деньги на обороне и использовать "дивиденды от американской защиты".
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Вашингтон не проявляет необходимого внимания к проблеме, не давая "друзьям необходимый сигнал к пробуждению", полагает автор.
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"Никакие отношения не могут работать в условиях односторонней зависимости, которая ведет только к обидам и слабости", — считает доцент.
В статье также говорится, что США по-прежнему сильны, но они недостаточно сильны, чтобы в одиночку противостоять всем основным угрозам от Азии до Восточной Европы, и поэтому Евросоюз должен взять на себя ответственность за соседние регионы.
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