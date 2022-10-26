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В США разгорается "тридемия" среди детей, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2022
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В США разгорается "тридемия" среди детей, пишут СМИ
В США разгорается "тридемия" среди детей, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2022
В США разгорается "тридемия" среди детей, пишут СМИ
В нескольких штатах США произошел резкий всплеск "тридемии" — одновременного заболевания гриппом, респираторно-синцитиальным вирусом и COVID-19 среди детей,... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T16:52
2022-10-26T16:52
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В нескольких штатах США произошел резкий всплеск "тридемии" — одновременного заболевания гриппом, респираторно-синцитиальным вирусом и COVID-19 среди детей, передает NBC News. "Персонал медицинских учреждений сообщает о загруженности больниц и нехватке коек в палатах. Как правило, пик заражений такими заболеваниями приходится на зиму", — отмечается в репортаже. По данным одной крупной фармакологической компании, за последние две недели активность заболевания в ее клиниках увеличилась более чем вдвое. В Род-Айленде, Делавэре, Мэне и Вашингтоне более 90 процентов педиатрических больничных коек заполнены, говорится в статье. В нескольких других штатах этот показатель на уровне между 80 и 90 процентами, проблема заключается в том, что в последнее время по всей стране все больше педиатрических отделений закрывается, что нагружает систему, резюмировалось в материале.
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в мире, сша
В мире, США
16:52 26.10.2022
 
В США разгорается "тридемия" среди детей, пишут СМИ

NBC: в нескольких штатах США произошел резкий всплеск тридемии среди детей

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В нескольких штатах США произошел резкий всплеск "тридемии" — одновременного заболевания гриппом, респираторно-синцитиальным вирусом и COVID-19 среди детей, передает NBC News.

"Персонал медицинских учреждений сообщает о загруженности больниц и нехватке коек в палатах. Как правило, пик заражений такими заболеваниями приходится на зиму", — отмечается в репортаже.

По данным одной крупной фармакологической компании, за последние две недели активность заболевания в ее клиниках увеличилась более чем вдвое. В Род-Айленде, Делавэре, Мэне и Вашингтоне более 90 процентов педиатрических больничных коек заполнены, говорится в статье.

В нескольких других штатах этот показатель на уровне между 80 и 90 процентами, проблема заключается в том, что в последнее время по всей стране все больше педиатрических отделений закрывается, что нагружает систему, резюмировалось в материале.
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