В США разгорается "тридемия" среди детей, пишут СМИ
NBC: в нескольких штатах США произошел резкий всплеск тридемии среди детей
Флаг США. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В нескольких штатах США произошел резкий всплеск "тридемии" — одновременного заболевания гриппом, респираторно-синцитиальным вирусом и COVID-19 среди детей, передает NBC News.
"Персонал медицинских учреждений сообщает о загруженности больниц и нехватке коек в палатах. Как правило, пик заражений такими заболеваниями приходится на зиму", — отмечается в репортаже.
По данным одной крупной фармакологической компании, за последние две недели активность заболевания в ее клиниках увеличилась более чем вдвое. В Род-Айленде, Делавэре, Мэне и Вашингтоне более 90 процентов педиатрических больничных коек заполнены, говорится в статье.
В нескольких других штатах этот показатель на уровне между 80 и 90 процентами, проблема заключается в том, что в последнее время по всей стране все больше педиатрических отделений закрывается, что нагружает систему, резюмировалось в материале.
"Персонал медицинских учреждений сообщает о загруженности больниц и нехватке коек в палатах. Как правило, пик заражений такими заболеваниями приходится на зиму", — отмечается в репортаже.
По данным одной крупной фармакологической компании, за последние две недели активность заболевания в ее клиниках увеличилась более чем вдвое. В Род-Айленде, Делавэре, Мэне и Вашингтоне более 90 процентов педиатрических больничных коек заполнены, говорится в статье.
В нескольких других штатах этот показатель на уровне между 80 и 90 процентами, проблема заключается в том, что в последнее время по всей стране все больше педиатрических отделений закрывается, что нагружает систему, резюмировалось в материале.
24 сентября, 08:00НаукаВ ожидании вируса Х. ВОЗ начала подготовку к следующей пандемии