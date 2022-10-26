https://ria.ru/20221026/ssha-1826983492.html

В США разгорается "тридемия" среди детей, пишут СМИ

В США разгорается "тридемия" среди детей, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2022

В США разгорается "тридемия" среди детей, пишут СМИ

В нескольких штатах США произошел резкий всплеск "тридемии" — одновременного заболевания гриппом, респираторно-синцитиальным вирусом и COVID-19 среди детей,... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T16:52

2022-10-26T16:52

2022-10-26T16:52

в мире

сша

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В нескольких штатах США произошел резкий всплеск "тридемии" — одновременного заболевания гриппом, респираторно-синцитиальным вирусом и COVID-19 среди детей, передает NBC News. "Персонал медицинских учреждений сообщает о загруженности больниц и нехватке коек в палатах. Как правило, пик заражений такими заболеваниями приходится на зиму", — отмечается в репортаже. По данным одной крупной фармакологической компании, за последние две недели активность заболевания в ее клиниках увеличилась более чем вдвое. В Род-Айленде, Делавэре, Мэне и Вашингтоне более 90 процентов педиатрических больничных коек заполнены, говорится в статье. В нескольких других штатах этот показатель на уровне между 80 и 90 процентами, проблема заключается в том, что в последнее время по всей стране все больше педиатрических отделений закрывается, что нагружает систему, резюмировалось в материале.

https://ria.ru/20220924/virus-1818977198.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша