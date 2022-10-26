14:50 26.10.2022 (обновлено: 16:18 26.10.2022)
Саудовская Аравия обманула Байдена с секретной сделкой, пишет NYT
NYT: Саудовская Аравия обманула США и сорвала секретную сделку по увеличению добычи нефти
© AP Photo / Saudi Royal Palace/Bandar AljaloudНаследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден во время встречи во дворце Аль-Салам в Джидде
© AP Photo / Saudi Royal Palace/Bandar Aljaloud
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден во время встречи во дворце Аль-Салам в Джидде. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Вашингтон возмутился "октябрьским сюрпризом" Саудовской Аравии — сокращением странами ОПЕК+ добычи нефти, пишет New York Times.
По информации американских высокопоставленных лиц, на которых ссылается издание, во время ближневосточного турне президент США Джо Байден и принц Мухаммед бен Салман якобы заключили "секретную" сделку по увеличению добычи черного золота.
"Подробности нефтяной сделки не разглашались, но она должна была привести к всплеску добычи нефти с сентября по декабрь, однако Мухаммед бен Салман обманул администрацию Байдена. Трудно понять, почему все пошло наперекосяк", — говорится в публикации.
По мнению авторов статьи, этот эпизод стал показательным примером того, как Саудовская Аравия стремится избавиться от своей давней зависимости от США.
"Некоторые чиновники Белого дома считают, что Москва убедила Эр-Рияд сменить курс, так как у саудовского принца очень прочные связи с российским лидером Владимиром Путиным", — отмечается в статье.
В начале октября страны — участницы ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией приняли решение сократить с ноября нефтедобычу на два миллиона баррелей в день. Этот шаг резко раскритиковали Штаты, которые добивались от королевства увеличения добычи, чтобы помочь ЕС снизить потребление черного золота из России на фоне ее противостояния с Западом.
Так, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил о готовности Байдена пересмотреть отношения с Саудовской Аравией.
Вчера, 08:00Ближний Восток балансирует на грани хаоса