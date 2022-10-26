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Саудовская Аравия обманула Байдена с секретной сделкой, пишет NYT - РИА Новости, 26.10.2022
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Саудовская Аравия обманула Байдена с секретной сделкой, пишет NYT
Саудовская Аравия обманула Байдена с секретной сделкой, пишет NYT - РИА Новости, 26.10.2022
Саудовская Аравия обманула Байдена с секретной сделкой, пишет NYT
Вашингтон возмутился "октябрьским сюрпризом" Саудовской Аравии — сокращением странами ОПЕК+ добычи нефти, пишет New York Times. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T14:50
2022-10-26T16:18
в мире
джо байден
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
владимир путин
саудовская аравия
сша
эр-рияд (город)
евросоюз
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Вашингтон возмутился "октябрьским сюрпризом" Саудовской Аравии — сокращением странами ОПЕК+ добычи нефти, пишет New York Times.По информации американских высокопоставленных лиц, на которых ссылается издание, во время ближневосточного турне президент США Джо Байден и принц Мухаммед бен Салман якобы заключили "секретную" сделку по увеличению добычи черного золота.По мнению авторов статьи, этот эпизод стал показательным примером того, как Саудовская Аравия стремится избавиться от своей давней зависимости от США."Некоторые чиновники Белого дома считают, что Москва убедила Эр-Рияд сменить курс, так как у саудовского принца очень прочные связи с российским лидером Владимиром Путиным", — отмечается в статье.В начале октября страны — участницы ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией приняли решение сократить с ноября нефтедобычу на два миллиона баррелей в день. Этот шаг резко раскритиковали Штаты, которые добивались от королевства увеличения добычи, чтобы помочь ЕС снизить потребление черного золота из России на фоне ее противостояния с Западом.Так, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил о готовности Байдена пересмотреть отношения с Саудовской Аравией.
https://ria.ru/20221026/evropa-1826833203.html
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саудовская аравия
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в мире, джо байден, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), владимир путин, саудовская аравия, сша, эр-рияд (город), евросоюз, опек, санкции в отношении россии
В мире, Джо Байден, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Владимир Путин, Саудовская Аравия, США, Эр-Рияд (город), Евросоюз, ОПЕК, Санкции в отношении России
14:50 26.10.2022 (обновлено: 16:18 26.10.2022)
 
Саудовская Аравия обманула Байдена с секретной сделкой, пишет NYT

NYT: Саудовская Аравия обманула США и сорвала секретную сделку по увеличению добычи нефти

© AP Photo / Saudi Royal Palace/Bandar AljaloudНаследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден во время встречи во дворце Аль-Салам в Джидде
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден во время встречи во дворце Аль-Салам в Джидде - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / Saudi Royal Palace/Bandar Aljaloud
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден во время встречи во дворце Аль-Салам в Джидде. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Вашингтон возмутился "октябрьским сюрпризом" Саудовской Аравии — сокращением странами ОПЕК+ добычи нефти, пишет New York Times.
По информации американских высокопоставленных лиц, на которых ссылается издание, во время ближневосточного турне президент США Джо Байден и принц Мухаммед бен Салман якобы заключили "секретную" сделку по увеличению добычи черного золота.
"Подробности нефтяной сделки не разглашались, но она должна была привести к всплеску добычи нефти с сентября по декабрь, однако Мухаммед бен Салман обманул администрацию Байдена. Трудно понять, почему все пошло наперекосяк", — говорится в публикации.
По мнению авторов статьи, этот эпизод стал показательным примером того, как Саудовская Аравия стремится избавиться от своей давней зависимости от США.
"Некоторые чиновники Белого дома считают, что Москва убедила Эр-Рияд сменить курс, так как у саудовского принца очень прочные связи с российским лидером Владимиром Путиным", — отмечается в статье.
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В начале октября страны — участницы ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией приняли решение сократить с ноября нефтедобычу на два миллиона баррелей в день. Этот шаг резко раскритиковали Штаты, которые добивались от королевства увеличения добычи, чтобы помочь ЕС снизить потребление черного золота из России на фоне ее противостояния с Западом.
Так, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил о готовности Байдена пересмотреть отношения с Саудовской Аравией.
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В миреДжо БайденМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)Владимир ПутинСаудовская АравияСШАЭр-Рияд (город)ЕвросоюзОПЕКСанкции в отношении России
 
 
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