https://ria.ru/20221026/ssha-1826932857.html

Саудовская Аравия обманула Байдена с секретной сделкой, пишет NYT

Саудовская Аравия обманула Байдена с секретной сделкой, пишет NYT - РИА Новости, 26.10.2022

Саудовская Аравия обманула Байдена с секретной сделкой, пишет NYT

Вашингтон возмутился "октябрьским сюрпризом" Саудовской Аравии — сокращением странами ОПЕК+ добычи нефти, пишет New York Times. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T14:50

2022-10-26T14:50

2022-10-26T16:18

в мире

джо байден

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

владимир путин

саудовская аравия

сша

эр-рияд (город)

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803263107_0:0:2653:1493_1920x0_80_0_0_970f1e3b4c5266f7980a2e3d43554571.jpg

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Вашингтон возмутился "октябрьским сюрпризом" Саудовской Аравии — сокращением странами ОПЕК+ добычи нефти, пишет New York Times.По информации американских высокопоставленных лиц, на которых ссылается издание, во время ближневосточного турне президент США Джо Байден и принц Мухаммед бен Салман якобы заключили "секретную" сделку по увеличению добычи черного золота.По мнению авторов статьи, этот эпизод стал показательным примером того, как Саудовская Аравия стремится избавиться от своей давней зависимости от США."Некоторые чиновники Белого дома считают, что Москва убедила Эр-Рияд сменить курс, так как у саудовского принца очень прочные связи с российским лидером Владимиром Путиным", — отмечается в статье.В начале октября страны — участницы ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией приняли решение сократить с ноября нефтедобычу на два миллиона баррелей в день. Этот шаг резко раскритиковали Штаты, которые добивались от королевства увеличения добычи, чтобы помочь ЕС снизить потребление черного золота из России на фоне ее противостояния с Западом.Так, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил о готовности Байдена пересмотреть отношения с Саудовской Аравией.

https://ria.ru/20221026/evropa-1826833203.html

https://ria.ru/20221026/sammit-1826791889.html

саудовская аравия

сша

эр-рияд (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, джо байден, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), владимир путин, саудовская аравия, сша, эр-рияд (город), евросоюз, опек, санкции в отношении россии