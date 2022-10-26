https://ria.ru/20221026/ssha-1826929054.html

Европа боится развала фронта против России при победе республиканцев в США

Европа боится развала фронта против России при победе республиканцев в США - РИА Новости, 26.10.2022

Европа боится развала фронта против России при победе республиканцев в США

Европейские страны опасаются, что единый фронт, которым Запад выступает против РФ из-за ситуации на Украине, может распасться в случае победы республиканцев на... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T14:41

2022-10-26T14:41

2022-10-26T14:42

в мире

кевин маккарти

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Европейские страны опасаются, что единый фронт, которым Запад выступает против РФ из-за ситуации на Украине, может распасться в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в США, пишет газета Washington Post."Союзники США в Европе все больше обеспокоены тем, что единый фронт, которым выступает Запад,.... может быстро развалиться, если победят республиканцы", - пишет издание.Ранее лидер республиканского меньшинства палаты представителей США Кевин Маккарти предупредил, что республиканцы в случае победы на промежуточных выборах перестанут предоставлять Украине неограниченную помощь.Издание отмечает, что с момента начала силами РФ спецоперации на Украине западные союзники наконец смогли достичь "редкого уровня трансатлантического консенсуса в отношении необходимости поддержки Украины". Однако после заявлений Маккарти чиновники как в Киеве, так и в Западной Европе начали задаваться вопросом, сможет ли Украина продолжать рассчитывать на США, пишет Washington Post."Одно только предположение, что США могут отступить, вызвало тревогу в западных столицах", - добавляет газета.По мнению руководителя британского парламентского комитета по обороне Тобиаса Эллвуда, если США отступят, РФ сможет "вырвать победу"."Когда Америка делает шаг вперед, другие страны следуют ее примеру. Масштаб как финансовой, так и военной поддержки со стороны США зашкаливает по сравнению с другими странами. Но если Америка начнет моргать, другие страны тоже могут это сделать", - приводит издание слова Эллвуда.

https://ria.ru/20221026/zakharova-1826822732.html

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в мире, кевин маккарти, тобиас эллвуд, сша, россия, украина