https://ria.ru/20221026/ssha-1826885981.html

Американский генерал заявил, что у США нет систем ПВО для Украины

Американский генерал заявил, что у США нет систем ПВО для Украины - РИА Новости, 26.10.2022

Американский генерал заявил, что у США нет систем ПВО для Украины

У США нет средств для обеспечения воздушной безопасности Украины, заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес в эфире Фейгин Live*. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T12:58

2022-10-26T12:58

2022-10-26T15:28

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. У США нет средств для обеспечения воздушной безопасности Украины, заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес в эфире Фейгин Live*."У нас недостаточно средств для воздушной защиты всей Европы. За последние восемь месяцев мы узнали, что требования оказались намного серьезнее, чем предполагалось", — сказал военный, комментируя ситуацию на Украине.Он также добавил, что американских систем ПВО не хватает для перехвата российских ракет, и выразил надежду, что Запад будет искать более подходящие средства противовоздушной обороны. Однако, заявил он, на данный момент Штаты не имеют систем, которые можно было бы передать Киеву.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.* Признано в России СМИ-иноагентом

https://ria.ru/20221026/ukraina-1826877459.html

https://ria.ru/20221026/ukraina-1826797727.html

сша

украина

европа

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в мире, бен ходжес, сша, украина, европа, нато