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СМИ: Белый дом теряет уверенность в перспективах демократов на выборах - РИА Новости, 26.10.2022
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СМИ: Белый дом теряет уверенность в перспективах демократов на выборах
СМИ: Белый дом теряет уверенность в перспективах демократов на выборах - РИА Новости, 26.10.2022
СМИ: Белый дом теряет уверенность в перспективах демократов на выборах
Белый дом теряет уверенность в возможности сохранить конгресс за демократами по итогам выборов, передает Рейтер со ссылкой на неназванных представителей... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T01:03
2022-10-26T02:12
в мире
сша
конгресс сша
республиканская партия сша
демократическая партия сша
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Белый дом теряет уверенность в возможности сохранить конгресс за демократами по итогам выборов, передает Рейтер со ссылкой на неназванных представителей администрации..Другой источник, в свою очередь, заявил, что в Белом доме уверены в возможности сохранить контроль над парламентом.Сейчас палату представителей контролируют демократы с 219 мандатами, 211 кресел занимают республиканцы. Места в сенате формально распределены поровну между партиями, но поскольку там председательствует вице-президент, право решающего голоса при равном распределении на голосованиях также закреплено за демократами. Выборы, на которых распределят все 435 мест в палате и 34 сенатских кресла, пройдут 8 ноября.Переход конгресса к республиканцам значительно осложнил бы нынешней администрации продвижение своей повестки и утверждение номинаций на главные посты.
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в мире, сша, конгресс сша, республиканская партия сша, демократическая партия сша
В мире, США, Конгресс США, Республиканская партия США, Демократическая партия США
01:03 26.10.2022 (обновлено: 02:12 26.10.2022)
 
СМИ: Белый дом теряет уверенность в перспективах демократов на выборах

Рейтер: Белый дом теряет уверенность в возможности сохранить конгресс за демократами

© AP Photo / Jose Luis MaganaКупол Капитолия США в Вашингтоне
Купол Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Купол Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Белый дом теряет уверенность в возможности сохранить конгресс за демократами по итогам выборов, передает Рейтер со ссылкой на неназванных представителей администрации..

"Оптимизм Белого дома относительно промежуточных выборов уменьшился, теперь там обеспокоены возможной потерей контроля демократов над конгрессом", — говорится в сообщении агентства.

Другой источник, в свою очередь, заявил, что в Белом доме уверены в возможности сохранить контроль над парламентом.
Сейчас палату представителей контролируют демократы с 219 мандатами, 211 кресел занимают республиканцы. Места в сенате формально распределены поровну между партиями, но поскольку там председательствует вице-президент, право решающего голоса при равном распределении на голосованиях также закреплено за демократами. Выборы, на которых распределят все 435 мест в палате и 34 сенатских кресла, пройдут 8 ноября.
Переход конгресса к республиканцам значительно осложнил бы нынешней администрации продвижение своей повестки и утверждение номинаций на главные посты.
Вашингтон, США - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
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Мнения американцев перед выборами в конгресс разделились, показал опрос
 
В миреСШАКонгресс СШАРеспубликанская партия СШАДемократическая партия США
 
 
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