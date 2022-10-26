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СМИ: Белый дом теряет уверенность в перспективах демократов на выборах
СМИ: Белый дом теряет уверенность в перспективах демократов на выборах - РИА Новости, 26.10.2022
СМИ: Белый дом теряет уверенность в перспективах демократов на выборах
Белый дом теряет уверенность в возможности сохранить конгресс за демократами по итогам выборов, передает Рейтер со ссылкой на неназванных представителей... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T01:03
2022-10-26T01:03
2022-10-26T02:12
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Белый дом теряет уверенность в возможности сохранить конгресс за демократами по итогам выборов, передает Рейтер со ссылкой на неназванных представителей администрации..Другой источник, в свою очередь, заявил, что в Белом доме уверены в возможности сохранить контроль над парламентом.Сейчас палату представителей контролируют демократы с 219 мандатами, 211 кресел занимают республиканцы. Места в сенате формально распределены поровну между партиями, но поскольку там председательствует вице-президент, право решающего голоса при равном распределении на голосованиях также закреплено за демократами. Выборы, на которых распределят все 435 мест в палате и 34 сенатских кресла, пройдут 8 ноября.Переход конгресса к республиканцам значительно осложнил бы нынешней администрации продвижение своей повестки и утверждение номинаций на главные посты.
https://ria.ru/20221023/opros-1826132226.html
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В мире, США, Конгресс США, Республиканская партия США, Демократическая партия США
01:03 26.10.2022 (обновлено: 02:12 26.10.2022)
СМИ: Белый дом теряет уверенность в перспективах демократов на выборах
Рейтер: Белый дом теряет уверенность в возможности сохранить конгресс за демократами