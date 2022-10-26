https://ria.ru/20221026/ssha-1826793073.html

СМИ: Белый дом теряет уверенность в перспективах демократов на выборах

СМИ: Белый дом теряет уверенность в перспективах демократов на выборах - РИА Новости, 26.10.2022

СМИ: Белый дом теряет уверенность в перспективах демократов на выборах

Белый дом теряет уверенность в возможности сохранить конгресс за демократами по итогам выборов, передает Рейтер со ссылкой на неназванных представителей... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T01:03

2022-10-26T01:03

2022-10-26T02:12

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конгресс сша

республиканская партия сша

демократическая партия сша

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Белый дом теряет уверенность в возможности сохранить конгресс за демократами по итогам выборов, передает Рейтер со ссылкой на неназванных представителей администрации..Другой источник, в свою очередь, заявил, что в Белом доме уверены в возможности сохранить контроль над парламентом.Сейчас палату представителей контролируют демократы с 219 мандатами, 211 кресел занимают республиканцы. Места в сенате формально распределены поровну между партиями, но поскольку там председательствует вице-президент, право решающего голоса при равном распределении на голосованиях также закреплено за демократами. Выборы, на которых распределят все 435 мест в палате и 34 сенатских кресла, пройдут 8 ноября.Переход конгресса к республиканцам значительно осложнил бы нынешней администрации продвижение своей повестки и утверждение номинаций на главные посты.

https://ria.ru/20221023/opros-1826132226.html

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в мире, сша, конгресс сша, республиканская партия сша, демократическая партия сша