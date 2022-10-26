https://ria.ru/20221026/spravochnik-1826988908.html

В Ростовской области создали справочник о мерах поддержки мобилизованных

В Ростовской области создали справочник о мерах поддержки мобилизованных - РИА Новости, 26.10.2022

В Ростовской области создали справочник о мерах поддержки мобилизованных

Депутаты фракции "Единая Россия" в законодательном собрании Ростовской области разработали первый в России справочник о мерах поддержки мобилизованных и членов... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T17:07

2022-10-26T17:07

2022-10-26T17:07

ростовская область

ростовская область

общество

россия

украина

единая россия

совет федерации рф

частичная мобилизация в россии

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 окт - РИА Новости. Депутаты фракции "Единая Россия" в законодательном собрании Ростовской области разработали первый в России справочник о мерах поддержки мобилизованных и членов их семей, сообщил журналистам председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко."Завершена работа депутатов законодательного собрания Ростовской области, фракции "Единая Россия", специалистов по подготовке справочника для мобилизованных граждан и членов их семей", - сказал он.Спикер регионального парламента уточнил, что справочник очень подробный и содержит информацию по всем видам федеральных и региональных выплат и льгот, которые положены мобилизованным и членам их семей. В нем также указаны номера горячих линий всех служб, задействованных в этой работе. Электронная версия справочника уже размещена на сайте заксобрания Ростовской области."Такой справочник первый в России", - подчеркнул Ищенко.Он добавил, что на прошлой неделе справочник презентовали первому зампредседателя Совета Федерации Андрею Турчаку, и уже в понедельник он разошелся по всем субъектам России с поручением разработать аналогичный справочник с учетом специфики регионов.Председатель областного заксобрания отметил, что информация в справочнике будет обновляться ежемесячно по мере изменения законодательства и появления новых мер поддержки мобилизованных и членов их семей.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек. Владимир Путин 14 октября сообщил, что призваны 222 тысячи человек, в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены.

https://ria.ru/20221020/pomosch-1825402595.html

https://ria.ru/20221007/mobilizatsiya-1822220582.html

https://ria.ru/20221013/knigi-1823700966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

ростовская область, общество, россия, украина, единая россия, совет федерации рф, частичная мобилизация в россии