Спецслужбы СНГ выработали меры борьбы с зарубежными НКО, заявили в ФСБ
В ФСБ заявили о выработке спецслужбами СНГ мер борьбы с зарубежными НКО
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Федеральной службы безопасности в Москве
Здание Федеральной службы безопасности в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. На заседании глав спецслужб стран СНГ выработаны дополнительные меры по противодействию попыткам зарубежных НКО раскачать обстановку в регионе, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
Отмечается, что в среду в Москве состоялось 51-е заседание совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. Сегодня же состоялась встреча глав делегаций с президентом РФ Владимиром Путиным.
"В ходе заседания выработаны дополнительные меры по совместному противодействию деструктивной деятельности иностранных неправительственных некоммерческих и международных организаций, использующих инструменты "мягкой силы" для дестабилизации общественно-политической обстановки на пространстве Содружества. Членами совета одобрена совместная оценка и прогноз развития угроз безопасности нашим странам в информационной сфере", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что для совершенствования механизмов реализации этих договоренностей состоялись заседания рабочих органов при совете по научно-техническому сотрудничеству, борьбе с незаконным международным оборотом наркотиков и психотропных веществ, информбезопасности, сотрудничеству в сфере предварительного следствия и сфере противодействия деструктивной деятельности иностранных некоммерческих неправительственных и международных организаций.
"Руководитель антитеррористического центра Содружества доложил об итогах проведения совместного антитеррористического учения компетентных органов государств-участников СНГ (2022 год, РФ) и представил на рассмотрение членам СОРБ план работы центра на очередной год. По результатам работы подписаны итоговый документ заседания и решения совета по различным направлениям сотрудничества органов безопасности и специальных служб стран Содружества", - добавляется в сообщении.