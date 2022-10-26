https://ria.ru/20221026/spetssluzhby-1826940214.html

Спецслужбы СНГ выработали меры борьбы с зарубежными НКО, заявили в ФСБ

Спецслужбы СНГ выработали меры борьбы с зарубежными НКО, заявили в ФСБ - РИА Новости, 26.10.2022

Спецслужбы СНГ выработали меры борьбы с зарубежными НКО, заявили в ФСБ

На заседании глав спецслужб стран СНГ выработаны дополнительные меры по противодействию попыткам зарубежных НКО раскачать обстановку в регионе, говорится в... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T15:07

2022-10-26T15:07

2022-10-26T15:07

владимир путин

россия

москва

снг

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818699917_222:0:3863:2048_1920x0_80_0_0_d572a4530ef8302ce66d7d326f827aa7.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. На заседании глав спецслужб стран СНГ выработаны дополнительные меры по противодействию попыткам зарубежных НКО раскачать обстановку в регионе, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.Отмечается, что в среду в Москве состоялось 51-е заседание совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. Сегодня же состоялась встреча глав делегаций с президентом РФ Владимиром Путиным."В ходе заседания выработаны дополнительные меры по совместному противодействию деструктивной деятельности иностранных неправительственных некоммерческих и международных организаций, использующих инструменты "мягкой силы" для дестабилизации общественно-политической обстановки на пространстве Содружества. Членами совета одобрена совместная оценка и прогноз развития угроз безопасности нашим странам в информационной сфере", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что для совершенствования механизмов реализации этих договоренностей состоялись заседания рабочих органов при совете по научно-техническому сотрудничеству, борьбе с незаконным международным оборотом наркотиков и психотропных веществ, информбезопасности, сотрудничеству в сфере предварительного следствия и сфере противодействия деструктивной деятельности иностранных некоммерческих неправительственных и международных организаций."Руководитель антитеррористического центра Содружества доложил об итогах проведения совместного антитеррористического учения компетентных органов государств-участников СНГ (2022 год, РФ) и представил на рассмотрение членам СОРБ план работы центра на очередной год. По результатам работы подписаны итоговый документ заседания и решения совета по различным направлениям сотрудничества органов безопасности и специальных служб стран Содружества", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20221026/spetssluzhby-1826931170.html

https://ria.ru/20221026/terrorizm-1826938706.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, москва, снг, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность