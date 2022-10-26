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Спецслужбы СНГ выработали меры борьбы с зарубежными НКО, заявили в ФСБ - РИА Новости, 26.10.2022
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Спецслужбы СНГ выработали меры борьбы с зарубежными НКО, заявили в ФСБ
Спецслужбы СНГ выработали меры борьбы с зарубежными НКО, заявили в ФСБ - РИА Новости, 26.10.2022
Спецслужбы СНГ выработали меры борьбы с зарубежными НКО, заявили в ФСБ
На заседании глав спецслужб стран СНГ выработаны дополнительные меры по противодействию попыткам зарубежных НКО раскачать обстановку в регионе, говорится в... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T15:07
2022-10-26T15:07
владимир путин
россия
москва
снг
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. На заседании глав спецслужб стран СНГ выработаны дополнительные меры по противодействию попыткам зарубежных НКО раскачать обстановку в регионе, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.Отмечается, что в среду в Москве состоялось 51-е заседание совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. Сегодня же состоялась встреча глав делегаций с президентом РФ Владимиром Путиным."В ходе заседания выработаны дополнительные меры по совместному противодействию деструктивной деятельности иностранных неправительственных некоммерческих и международных организаций, использующих инструменты "мягкой силы" для дестабилизации общественно-политической обстановки на пространстве Содружества. Членами совета одобрена совместная оценка и прогноз развития угроз безопасности нашим странам в информационной сфере", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что для совершенствования механизмов реализации этих договоренностей состоялись заседания рабочих органов при совете по научно-техническому сотрудничеству, борьбе с незаконным международным оборотом наркотиков и психотропных веществ, информбезопасности, сотрудничеству в сфере предварительного следствия и сфере противодействия деструктивной деятельности иностранных некоммерческих неправительственных и международных организаций."Руководитель антитеррористического центра Содружества доложил об итогах проведения совместного антитеррористического учения компетентных органов государств-участников СНГ (2022 год, РФ) и представил на рассмотрение членам СОРБ план работы центра на очередной год. По результатам работы подписаны итоговый документ заседания и решения совета по различным направлениям сотрудничества органов безопасности и специальных служб стран Содружества", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20221026/spetssluzhby-1826931170.html
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владимир путин, россия, москва, снг, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Владимир Путин, Россия, Москва, СНГ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
15:07 26.10.2022
 
Спецслужбы СНГ выработали меры борьбы с зарубежными НКО, заявили в ФСБ

В ФСБ заявили о выработке спецслужбами СНГ мер борьбы с зарубежными НКО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Федеральной службы безопасности в Москве
Здание Федеральной службы безопасности в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Федеральной службы безопасности в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. На заседании глав спецслужб стран СНГ выработаны дополнительные меры по противодействию попыткам зарубежных НКО раскачать обстановку в регионе, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
Отмечается, что в среду в Москве состоялось 51-е заседание совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. Сегодня же состоялась встреча глав делегаций с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
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Путин призвал активнее вскрывать и пресекать работу иностранных спецслужб
"В ходе заседания выработаны дополнительные меры по совместному противодействию деструктивной деятельности иностранных неправительственных некоммерческих и международных организаций, использующих инструменты "мягкой силы" для дестабилизации общественно-политической обстановки на пространстве Содружества. Членами совета одобрена совместная оценка и прогноз развития угроз безопасности нашим странам в информационной сфере", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что для совершенствования механизмов реализации этих договоренностей состоялись заседания рабочих органов при совете по научно-техническому сотрудничеству, борьбе с незаконным международным оборотом наркотиков и психотропных веществ, информбезопасности, сотрудничеству в сфере предварительного следствия и сфере противодействия деструктивной деятельности иностранных некоммерческих неправительственных и международных организаций.
"Руководитель антитеррористического центра Содружества доложил об итогах проведения совместного антитеррористического учения компетентных органов государств-участников СНГ (2022 год, РФ) и представил на рассмотрение членам СОРБ план работы центра на очередной год. По результатам работы подписаны итоговый документ заседания и решения совета по различным направлениям сотрудничества органов безопасности и специальных служб стран Содружества", - добавляется в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
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Владимир ПутинРоссияМоскваСНГФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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