Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде поддержали идею о контроле за содержанием видеоигр - РИА Новости, 26.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221026/sovfed-1826884824.html
В Совфеде поддержали идею о контроле за содержанием видеоигр
В Совфеде поддержали идею о контроле за содержанием видеоигр - РИА Новости, 26.10.2022
В Совфеде поддержали идею о контроле за содержанием видеоигр
Предложение маркировать контент видеоигр по возрастным категориям правильное, следует и не допускать выпуск и продажу игр с запрещенной для распространения... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T12:55
2022-10-26T12:56
общество
технологии
иван абрамов
россия
совет федерации рф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_100:458:2926:2048_1920x0_80_0_0_0195244a52533d6c1a2172dfd56b6be2.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Предложение маркировать контент видеоигр по возрастным категориям правильное, следует и не допускать выпуск и продажу игр с запрещенной для распространения информацией, это позволит защитить наших детей, считает замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.Минэкономразвития совместно с Минздравом, Роскомнадзором и Минцифры готовит законопроект, обязывающий разработчиков и издателей игр маркировать контент по возрасту, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на документ и источник в правительстве РФ."Мы этот процесс начали давно. Это было еще с фильмами, которые выходили на экраны, где было ограничение - 6+, 12+, 18+", - сказал Абрамов РИА Новости в среду.По его словам, мы должны понимать, что сегодня наши дети очень много времени проводят в компьютерных играх, и нужно анализировать, какие черты характера, какие привычки у них при этом формируются.Сенатор отметил, что такие качества у человека закладываются с детства, чтобы затем мы не сталкивались с ЧП в школах, с насилием."Поэтому это звенья одной цепи", - подчеркнул он.При этом нужен здравый, нормальный подход, чтобы не было "охоты на ведьм", добавил парламентарий.Но нужно понимать, что наши дети много времени проводят без присмотра родителей, один на один с компьютером, заключил он.
https://ria.ru/20220720/videoigry-1803641503.html
https://ria.ru/20221026/videoigry-1826821894.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_311:281:2667:2048_1920x0_80_0_0_1fa494a1a1ae7401e213c07402fbcbe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, иван абрамов, россия, совет федерации рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Иван Абрамов, Россия, Совет Федерации РФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
12:55 26.10.2022 (обновлено: 12:56 26.10.2022)
 
В Совфеде поддержали идею о контроле за содержанием видеоигр

Сенатор Абрамов: следует не допускать продажу видеоигр с запрещенной информацией

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Предложение маркировать контент видеоигр по возрастным категориям правильное, следует и не допускать выпуск и продажу игр с запрещенной для распространения информацией, это позволит защитить наших детей, считает замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.
Минэкономразвития совместно с Минздравом, Роскомнадзором и Минцифры готовит законопроект, обязывающий разработчиков и издателей игр маркировать контент по возрасту, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на документ и источник в правительстве РФ.
Посетители в компьютерном клубе - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 10:47
Более 20 процентов россиян играют в видеоигры, показал опрос
"Мы этот процесс начали давно. Это было еще с фильмами, которые выходили на экраны, где было ограничение - 6+, 12+, 18+", - сказал Абрамов РИА Новости в среду.
По его словам, мы должны понимать, что сегодня наши дети очень много времени проводят в компьютерных играх, и нужно анализировать, какие черты характера, какие привычки у них при этом формируются.
Сенатор отметил, что такие качества у человека закладываются с детства, чтобы затем мы не сталкивались с ЧП в школах, с насилием.
"Поэтому это звенья одной цепи", - подчеркнул он.
При этом нужен здравый, нормальный подход, чтобы не было "охоты на ведьм", добавил парламентарий.
Но нужно понимать, что наши дети много времени проводят без присмотра родителей, один на один с компьютером, заключил он.
Геймер в компьютерном клубе - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
Вчера, 09:25
В России хотят ужесточить правила выпуска и продажи видеоигр, пишут СМИ
 
ОбществоТехнологииИван АбрамовРоссияСовет Федерации РФМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала