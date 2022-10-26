https://ria.ru/20221026/sovfed-1826884824.html

В Совфеде поддержали идею о контроле за содержанием видеоигр

В Совфеде поддержали идею о контроле за содержанием видеоигр - РИА Новости, 26.10.2022

В Совфеде поддержали идею о контроле за содержанием видеоигр

Предложение маркировать контент видеоигр по возрастным категориям правильное, следует и не допускать выпуск и продажу игр с запрещенной для распространения... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T12:55

2022-10-26T12:55

2022-10-26T12:56

общество

технологии

иван абрамов

россия

совет федерации рф

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Предложение маркировать контент видеоигр по возрастным категориям правильное, следует и не допускать выпуск и продажу игр с запрещенной для распространения информацией, это позволит защитить наших детей, считает замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.Минэкономразвития совместно с Минздравом, Роскомнадзором и Минцифры готовит законопроект, обязывающий разработчиков и издателей игр маркировать контент по возрасту, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на документ и источник в правительстве РФ."Мы этот процесс начали давно. Это было еще с фильмами, которые выходили на экраны, где было ограничение - 6+, 12+, 18+", - сказал Абрамов РИА Новости в среду.По его словам, мы должны понимать, что сегодня наши дети очень много времени проводят в компьютерных играх, и нужно анализировать, какие черты характера, какие привычки у них при этом формируются.Сенатор отметил, что такие качества у человека закладываются с детства, чтобы затем мы не сталкивались с ЧП в школах, с насилием."Поэтому это звенья одной цепи", - подчеркнул он.При этом нужен здравый, нормальный подход, чтобы не было "охоты на ведьм", добавил парламентарий.Но нужно понимать, что наши дети много времени проводят без присмотра родителей, один на один с компьютером, заключил он.

https://ria.ru/20220720/videoigry-1803641503.html

https://ria.ru/20221026/videoigry-1826821894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, иван абрамов, россия, совет федерации рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)