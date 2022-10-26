https://ria.ru/20221026/sovfed-1826884824.html
В Совфеде поддержали идею о контроле за содержанием видеоигр
В Совфеде поддержали идею о контроле за содержанием видеоигр - РИА Новости, 26.10.2022
В Совфеде поддержали идею о контроле за содержанием видеоигр
Предложение маркировать контент видеоигр по возрастным категориям правильное, следует и не допускать выпуск и продажу игр с запрещенной для распространения... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T12:55
2022-10-26T12:55
2022-10-26T12:56
общество
технологии
иван абрамов
россия
совет федерации рф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Предложение маркировать контент видеоигр по возрастным категориям правильное, следует и не допускать выпуск и продажу игр с запрещенной для распространения информацией, это позволит защитить наших детей, считает замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.Минэкономразвития совместно с Минздравом, Роскомнадзором и Минцифры готовит законопроект, обязывающий разработчиков и издателей игр маркировать контент по возрасту, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на документ и источник в правительстве РФ."Мы этот процесс начали давно. Это было еще с фильмами, которые выходили на экраны, где было ограничение - 6+, 12+, 18+", - сказал Абрамов РИА Новости в среду.По его словам, мы должны понимать, что сегодня наши дети очень много времени проводят в компьютерных играх, и нужно анализировать, какие черты характера, какие привычки у них при этом формируются.Сенатор отметил, что такие качества у человека закладываются с детства, чтобы затем мы не сталкивались с ЧП в школах, с насилием."Поэтому это звенья одной цепи", - подчеркнул он.При этом нужен здравый, нормальный подход, чтобы не было "охоты на ведьм", добавил парламентарий.Но нужно понимать, что наши дети много времени проводят без присмотра родителей, один на один с компьютером, заключил он.
https://ria.ru/20220720/videoigry-1803641503.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, иван абрамов, россия, совет федерации рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Иван Абрамов, Россия, Совет Федерации РФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
12:55 26.10.2022 (обновлено: 12:56 26.10.2022)
В Совфеде поддержали идею о контроле за содержанием видеоигр
Сенатор Абрамов: следует не допускать продажу видеоигр с запрещенной информацией
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Предложение маркировать контент видеоигр по возрастным категориям правильное, следует и не допускать выпуск и продажу игр с запрещенной для распространения информацией, это позволит защитить наших детей, считает замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.
Минэкономразвития
совместно с Минздравом, Роскомнадзором
и Минцифры готовит законопроект, обязывающий разработчиков и издателей игр маркировать контент по возрасту, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на документ и источник в правительстве РФ
.
"Мы этот процесс начали давно. Это было еще с фильмами, которые выходили на экраны, где было ограничение - 6+, 12+, 18+", - сказал Абрамов РИА Новости в среду.
По его словам, мы должны понимать, что сегодня наши дети очень много времени проводят в компьютерных играх, и нужно анализировать, какие черты характера, какие привычки у них при этом формируются.
Сенатор отметил, что такие качества у человека закладываются с детства, чтобы затем мы не сталкивались с ЧП в школах, с насилием.
"Поэтому это звенья одной цепи", - подчеркнул он.
При этом нужен здравый, нормальный подход, чтобы не было "охоты на ведьм", добавил парламентарий.
Но нужно понимать, что наши дети много времени проводят без присмотра родителей, один на один с компьютером, заключил он.