https://ria.ru/20221026/sovbez-1826962129.html

Путин предложил обсудить на Совбезе меры в сфере уголовного наказания

Путин предложил обсудить на Совбезе меры в сфере уголовного наказания - РИА Новости, 26.10.2022

Путин предложил обсудить на Совбезе меры в сфере уголовного наказания

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить совершенствование мер в сфере уголовного наказания. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T16:04

2022-10-26T16:04

2022-10-26T16:09

общество

владимир путин

совет безопасности рф

россия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить совершенствование мер в сфере уголовного наказания."У нас сегодня для обсуждения предложена тема совершенствования меры по совершенствованию деятельности в сфере исполнения уголовного наказания. Докладчик - министр юстиции", - сказал Путин и передал слово главе ведомства Константину Чуйченко.

https://ria.ru/20221012/amnistiya-1823426389.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, владимир путин, совет безопасности рф, россия