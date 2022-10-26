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Путин предложил обсудить на Совбезе меры в сфере уголовного наказания - РИА Новости, 26.10.2022
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Путин предложил обсудить на Совбезе меры в сфере уголовного наказания
Путин предложил обсудить на Совбезе меры в сфере уголовного наказания - РИА Новости, 26.10.2022
Путин предложил обсудить на Совбезе меры в сфере уголовного наказания
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить совершенствование мер в сфере уголовного наказания. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T16:04
2022-10-26T16:09
общество
владимир путин
совет безопасности рф
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить совершенствование мер в сфере уголовного наказания."У нас сегодня для обсуждения предложена тема совершенствования меры по совершенствованию деятельности в сфере исполнения уголовного наказания. Докладчик - министр юстиции", - сказал Путин и передал слово главе ведомства Константину Чуйченко.
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общество, владимир путин, совет безопасности рф, россия
Общество, Владимир Путин, Совет Безопасности РФ, Россия
16:04 26.10.2022 (обновлено: 16:09 26.10.2022)
 
Путин предложил обсудить на Совбезе меры в сфере уголовного наказания

Путин предложил обсудить на Совбезе совершенствование мер в сфере уголовного наказания

© РИА Новости / Гавриил Григоров / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить совершенствование мер в сфере уголовного наказания.
"У нас сегодня для обсуждения предложена тема совершенствования меры по совершенствованию деятельности в сфере исполнения уголовного наказания. Докладчик - министр юстиции", - сказал Путин и передал слово главе ведомства Константину Чуйченко.
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