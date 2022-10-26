https://ria.ru/20221026/sovbez-1826889618.html

Путин проведет оперативное совещание Совбеза

Путин проведет оперативное совещание Совбеза - РИА Новости, 26.10.2022

Путин проведет оперативное совещание Совбеза

Владимир Путин сегодня встретится с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T13:06

2022-10-26T13:06

2022-10-26T13:47

безопасность

россия

владимир путин

дмитрий песков

совет безопасности рф

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Владимир Путин сегодня встретится с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент <...> во второй половине дня планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", — уточнил представитель Кремля.Он отметил, что перед этой встречей у российского лидера возможны другие мероприятия, о которых проинформируют дополнительно.Кроме того, сегодня Путин выступит перед главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.Вечером президент будет готовиться к заседанию Валдайского клуба, которое пройдет завтра, 27 октября. Он выступит с обширной речью и ответит на вопросы участников. Модерировать мероприятие будет директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

https://ria.ru/20221025/sovet-1826717821.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, владимир путин, дмитрий песков, совет безопасности рф