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Путин проведет оперативное совещание Совбеза - РИА Новости, 26.10.2022
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Путин проведет оперативное совещание Совбеза
Путин проведет оперативное совещание Совбеза - РИА Новости, 26.10.2022
Путин проведет оперативное совещание Совбеза
Владимир Путин сегодня встретится с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T13:06
2022-10-26T13:47
безопасность
россия
владимир путин
дмитрий песков
совет безопасности рф
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Владимир Путин сегодня встретится с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент &lt;...&gt; во второй половине дня планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", — уточнил представитель Кремля.Он отметил, что перед этой встречей у российского лидера возможны другие мероприятия, о которых проинформируют дополнительно.Кроме того, сегодня Путин выступит перед главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.Вечером президент будет готовиться к заседанию Валдайского клуба, которое пройдет завтра, 27 октября. Он выступит с обширной речью и ответит на вопросы участников. Модерировать мероприятие будет директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Федор Лукьянов.
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безопасность, россия, владимир путин, дмитрий песков, совет безопасности рф
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Совет Безопасности РФ
13:06 26.10.2022 (обновлено: 13:47 26.10.2022)
 
Путин проведет оперативное совещание Совбеза

Президент Путин в среду проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности
Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности . Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Владимир Путин сегодня встретится с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент <...> во второй половине дня планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", — уточнил представитель Кремля.
Он отметил, что перед этой встречей у российского лидера возможны другие мероприятия, о которых проинформируют дополнительно.
Кроме того, сегодня Путин выступит перед главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
Вечером президент будет готовиться к заседанию Валдайского клуба, которое пройдет завтра, 27 октября. Он выступит с обширной речью и ответит на вопросы участников. Модерировать мероприятие будет директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Федор Лукьянов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
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