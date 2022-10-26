13:06 26.10.2022 (обновлено: 13:47 26.10.2022)
Путин проведет оперативное совещание Совбеза
Президент Путин в среду проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности
Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности . Архивное фото
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Владимир Путин сегодня встретится с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент <...> во второй половине дня планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", — уточнил представитель Кремля.
Он отметил, что перед этой встречей у российского лидера возможны другие мероприятия, о которых проинформируют дополнительно.
Кроме того, сегодня Путин выступит перед главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
Вечером президент будет готовиться к заседанию Валдайского клуба, которое пройдет завтра, 27 октября. Он выступит с обширной речью и ответит на вопросы участников. Модерировать мероприятие будет директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Федор Лукьянов.