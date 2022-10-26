https://ria.ru/20221026/sobchak-1827039265.html

Помощница Собчак отказалась комментировать ситуацию вокруг журналистки

Помощница Собчак отказалась комментировать ситуацию вокруг журналистки - РИА Новости, 26.10.2022

Помощница Собчак отказалась комментировать ситуацию вокруг журналистки

Помощница Ксении Собчак Елена Лось отказалась комментировать РИА Новости сообщения о том, что блогер является подозреваемой в деле о вымогательстве и покинула... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T20:09

2022-10-26T20:09

2022-10-26T20:09

ксения собчак

москва

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Помощница Ксении Собчак Елена Лось отказалась комментировать РИА Новости сообщения о том, что блогер является подозреваемой в деле о вымогательстве и покинула Россию."Ну я не пресс-секретарь Ксении, соответственно, не обладаю полномочиями комментировать и информации такой не имею", - сказала Лось.Сейчас два связанных с Собчак человека, коммерческий директор ее холдинга "Oсторожно Media" Кирилл Суханов и бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский, проходят по уголовному делу о вымогательстве, и самой ей, по информации источника RT, тоже вменяется аналогичная статья.Как сообщал источник РИА Новости, дело касается вымогательства у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы. Соответствующая статья УК РФ предполагает до 15 лет лишения свободы, но в случае с Собчак у РИА Новости нет официального подтверждения ни ее статуса в уголовном деле, ни того, одно ли это уголовное дело с Сухановым и Романовским.Другой источник РИА Новости сообщал, что Собчак через Белоруссию уже уехала в Литву, причем до последнего момента все думали, что она летит в Турцию - именно туда на сегодня ею был куплен билет.В начале октября МВД России объявило о задержании за вымогательство владельцев сети Telegram-каналов, администраторы которых публиковали фейки о бизнесменах и "высокопоставленных лицах" и требовали деньги за ее удаление.По данным информированного источника РИА Новости, речь идет о Telegram-каналах "Закулисный шептун", "Сибирский говорун", "Как-то вот так", "Политбюро 3.0" и "Волга brief". Сегодня другой собеседник агентства объяснил, что нынешние задержания - это "продолжение той большой истории".В медиахолдинг Собчак, в частности, входят Telegram-каналы "Кровавая барыня" и "Осторожно, новости".

https://ria.ru/20221026/sobchak-1827035367.html

https://ria.ru/20221026/sobchak-1827011309.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

ксения собчак, москва