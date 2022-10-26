https://ria.ru/20221026/sobchak-1827036491.html

Источник: Собчак заметили при пересечении пешком границы Белоруссии и Литвы

Источник: Собчак заметили при пересечении пешком границы Белоруссии и Литвы - РИА Новости, 26.10.2022

Источник: Собчак заметили при пересечении пешком границы Белоруссии и Литвы

Ксения Собчак была замечена при пересечении пешком пункта пропуска Видзы на границе Белоруссии и Литвы, рассказал РИА Новости источник, пожелавший остаться... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T19:51

2022-10-26T19:51

2022-10-26T19:58

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Ксения Собчак была замечена при пересечении пешком пункта пропуска Видзы на границе Белоруссии и Литвы, рассказал РИА Новости источник, пожелавший остаться неназванным."Пешком через Видзы", - сказал собеседник агентства.По информации источника РИА Новости коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов проходит фигурантом по делу о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы. По этому же делу проходит и экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский (по паспорту – Кузьмин). Им двоим уже предъявлено обвинение.Согласно Уголовному кодексу, подпункт "б" части 3 статьи 163 УК РФ "Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере" предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет, а также штраф до одного миллиона рублей.При этом сама Собчак, по информации источника РИА Новости, через Белоруссию уехала в Литву, причем до последнего момента все думали, что она летит в Турцию - именно туда на сегодня ею был куплен билет. RT со ссылкой на источник сообщал, что журналистка стала подозреваемой по делу о вымогательстве. Однако проходит ли она по одному делу с Сухановым и Романовским, пока неясно.

https://ria.ru/20221026/sobchak-1827035367.html

https://ria.ru/20221026/sobchak-1827032672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

белоруссия, литва, в мире, ксения собчак, общество, россия