https://ria.ru/20221026/sobchak-1827036491.html
Источник: Собчак заметили при пересечении пешком границы Белоруссии и Литвы
Источник: Собчак заметили при пересечении пешком границы Белоруссии и Литвы - РИА Новости, 26.10.2022
Источник: Собчак заметили при пересечении пешком границы Белоруссии и Литвы
Ксения Собчак была замечена при пересечении пешком пункта пропуска Видзы на границе Белоруссии и Литвы, рассказал РИА Новости источник, пожелавший остаться... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T19:51
2022-10-26T19:51
2022-10-26T19:58
белоруссия
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ксения собчак
общество
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Ксения Собчак была замечена при пересечении пешком пункта пропуска Видзы на границе Белоруссии и Литвы, рассказал РИА Новости источник, пожелавший остаться неназванным."Пешком через Видзы", - сказал собеседник агентства.По информации источника РИА Новости коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов проходит фигурантом по делу о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы. По этому же делу проходит и экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский (по паспорту – Кузьмин). Им двоим уже предъявлено обвинение.Согласно Уголовному кодексу, подпункт "б" части 3 статьи 163 УК РФ "Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере" предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет, а также штраф до одного миллиона рублей.При этом сама Собчак, по информации источника РИА Новости, через Белоруссию уехала в Литву, причем до последнего момента все думали, что она летит в Турцию - именно туда на сегодня ею был куплен билет. RT со ссылкой на источник сообщал, что журналистка стала подозреваемой по делу о вымогательстве. Однако проходит ли она по одному делу с Сухановым и Романовским, пока неясно.
https://ria.ru/20221026/sobchak-1827035367.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, литва, в мире, ксения собчак, общество, россия
Белоруссия, Литва, В мире, Ксения Собчак, Общество, Россия
19:51 26.10.2022 (обновлено: 19:58 26.10.2022)
Источник: Собчак заметили при пересечении пешком границы Белоруссии и Литвы
Собчак заметили при пересечении пешком пункта Видзы на границе Белоруссии и Литвы
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Ксения Собчак была замечена при пересечении пешком пункта пропуска Видзы на границе Белоруссии и Литвы, рассказал РИА Новости источник, пожелавший остаться неназванным.
"Пешком через Видзы", - сказал собеседник агентства.
По информации источника РИА Новости коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов проходит фигурантом по делу о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы. По этому же делу проходит и экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский (по паспорту – Кузьмин). Им двоим уже предъявлено обвинение.
Согласно Уголовному кодексу, подпункт "б" части 3 статьи 163 УК РФ "Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере" предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет, а также штраф до одного миллиона рублей.
При этом сама Собчак, по информации источника РИА Новости, через Белоруссию уехала в Литву, причем до последнего момента все думали, что она летит в Турцию
- именно туда на сегодня ею был куплен билет. RT со ссылкой на источник сообщал, что журналистка стала подозреваемой по делу о вымогательстве. Однако проходит ли она по одному делу с Сухановым и Романовским, пока неясно.