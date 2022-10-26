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Источник: Собчак заметили при пересечении пешком границы Белоруссии и Литвы - РИА Новости, 26.10.2022
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Источник: Собчак заметили при пересечении пешком границы Белоруссии и Литвы
Источник: Собчак заметили при пересечении пешком границы Белоруссии и Литвы - РИА Новости, 26.10.2022
Источник: Собчак заметили при пересечении пешком границы Белоруссии и Литвы
Ксения Собчак была замечена при пересечении пешком пункта пропуска Видзы на границе Белоруссии и Литвы, рассказал РИА Новости источник, пожелавший остаться... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T19:51
2022-10-26T19:58
белоруссия
литва
в мире
ксения собчак
общество
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Ксения Собчак была замечена при пересечении пешком пункта пропуска Видзы на границе Белоруссии и Литвы, рассказал РИА Новости источник, пожелавший остаться неназванным."Пешком через Видзы", - сказал собеседник агентства.По информации источника РИА Новости коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов проходит фигурантом по делу о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы. По этому же делу проходит и экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский (по паспорту – Кузьмин). Им двоим уже предъявлено обвинение.Согласно Уголовному кодексу, подпункт "б" части 3 статьи 163 УК РФ "Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере" предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет, а также штраф до одного миллиона рублей.При этом сама Собчак, по информации источника РИА Новости, через Белоруссию уехала в Литву, причем до последнего момента все думали, что она летит в Турцию - именно туда на сегодня ею был куплен билет. RT со ссылкой на источник сообщал, что журналистка стала подозреваемой по делу о вымогательстве. Однако проходит ли она по одному делу с Сухановым и Романовским, пока неясно.
https://ria.ru/20221026/sobchak-1827035367.html
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белоруссия, литва, в мире, ксения собчак, общество, россия
Белоруссия, Литва, В мире, Ксения Собчак, Общество, Россия
19:51 26.10.2022 (обновлено: 19:58 26.10.2022)
 
Источник: Собчак заметили при пересечении пешком границы Белоруссии и Литвы

Собчак заметили при пересечении пешком пункта Видзы на границе Белоруссии и Литвы

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкКсения Собчак
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ксения Собчак. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Ксения Собчак была замечена при пересечении пешком пункта пропуска Видзы на границе Белоруссии и Литвы, рассказал РИА Новости источник, пожелавший остаться неназванным.
"Пешком через Видзы", - сказал собеседник агентства.
Коммерческий директор холдинга Ксении Собчак Oсторожно Media Кирилл Суханов в зале заседаний Тверского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
Вчера, 19:44
Коммерческий директор Собчак не признал вину в вымогательстве
По информации источника РИА Новости коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов проходит фигурантом по делу о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы. По этому же делу проходит и экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский (по паспорту – Кузьмин). Им двоим уже предъявлено обвинение.
Согласно Уголовному кодексу, подпункт "б" части 3 статьи 163 УК РФ "Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере" предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет, а также штраф до одного миллиона рублей.
При этом сама Собчак, по информации источника РИА Новости, через Белоруссию уехала в Литву, причем до последнего момента все думали, что она летит в Турцию - именно туда на сегодня ею был куплен билет. RT со ссылкой на источник сообщал, что журналистка стала подозреваемой по делу о вымогательстве. Однако проходит ли она по одному делу с Сухановым и Романовским, пока неясно.
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
Вчера, 19:24
Соседи Собчак заявили, что уже полгода не видели ее в московском офисе
 
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