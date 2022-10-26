https://ria.ru/20221026/sobchak-1827035367.html
Коммерческий директор Собчак не признал вину в вымогательстве
Коммерческий директор Собчак не признал вину в вымогательстве - РИА Новости, 26.10.2022
Коммерческий директор Собчак не признал вину в вымогательстве
Коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов обвиняется в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, вину он не признает,... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T19:44
2022-10-26T19:44
2022-10-26T20:17
происшествия
ксения собчак
сергей чемезов
россия
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ростех
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов обвиняется в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, вину он не признает, сообщил следователь в Тверском суде Москвы, где рассматривается ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу."Дело возбуждено в отношении неустановленного круга лиц по части 3 статьи 163 УК РФ. Суханов и другие обвиняются в вымогательстве 11 миллионов рублей у Сергея Чемезова за нераспространение информации в Telegram-канале "Тушите свет", - огласил материалы следователь."Вина подтверждается показаниями свидетелей, в том числе показаниями потерпевшего, вину Суханов не признал", - зачитал показания обвиняемого следователь.Дело расследует ГСУ ГУ МВД России по Москве. Суханову предъявлено обвинение по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.
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происшествия, ксения собчак, сергей чемезов, россия, москва, ростех
Происшествия, Ксения Собчак, Сергей Чемезов, Россия, Москва, Ростех
19:44 26.10.2022 (обновлено: 20:17 26.10.2022)
Коммерческий директор Собчак не признал вину в вымогательстве
Коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов не признал вину в вымогательстве
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов обвиняется в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, вину он не признает, сообщил следователь в Тверском суде Москвы, где рассматривается ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
"Дело возбуждено в отношении неустановленного круга лиц по части 3 статьи 163 УК РФ
. Суханов и другие обвиняются в вымогательстве 11 миллионов рублей у Сергея Чемезова за нераспространение информации в Telegram-канале "Тушите свет", - огласил материалы следователь.
"Вина подтверждается показаниями свидетелей, в том числе показаниями потерпевшего, вину Суханов не признал", - зачитал показания обвиняемого следователь.
Дело расследует ГСУ ГУ МВД России по Москве. Суханову предъявлено обвинение по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.