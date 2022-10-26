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Песков отреагировал на сообщения о деле против Собчак о вымогательстве - РИА Новости, 26.10.2022
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Песков отреагировал на сообщения о деле против Собчак о вымогательстве
Песков отреагировал на сообщения о деле против Собчак о вымогательстве - РИА Новости, 26.10.2022
Песков отреагировал на сообщения о деле против Собчак о вымогательстве
В Кремле знают о сообщениях СМИ, что Ксения Собчак якобы проходит подозреваемой по делу о вымогательстве, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T18:05
2022-10-26T20:02
ксения собчак
происшествия
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
белоруссия
турция
литва
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В Кремле знают о сообщениях СМИ, что Ксения Собчак якобы проходит подозреваемой по делу о вымогательстве, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По информации источника РИА Новости, коммерческий директор Собчак проходит фигурантом по делу о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы. По этому же делу проходит и экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский (по паспорту — Кузьмин). Им уже предъявили обвинения. В ближайшие часы Тверской суд Москвы решит, помещать ли их в СИЗО по ходатайству МВД.Согласно Уголовному кодексу, подпункт "б" части 3 статьи 163 "Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере" предусматривает лишение свободы на срок от семи до 15 лет, а также штраф до одного миллиона рублей.При этом сама Собчак, по информации источника РИА Новости, через Белоруссию уехала в Литву. Как уточнил собеседник агентства, до последнего все думали, что она летит в Турцию — именно туда на сегодня она купила билет. RT со ссылкой на источник сообщал, что журналистка стала подозреваемой по делу о вымогательстве. Однако проходит ли она по одному делу с Сухановым и Романовским — пока неясно.
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ксения собчак, происшествия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), белоруссия, турция, литва
Ксения Собчак, Происшествия, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Белоруссия, Турция, Литва
18:05 26.10.2022 (обновлено: 20:02 26.10.2022)
 
Песков отреагировал на сообщения о деле против Собчак о вымогательстве

Песков: Кремль в курсе, что Собчак якобы проходит подозреваемой по делу о вымогательстве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкКсения Собчак
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Ксения Собчак . Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В Кремле знают о сообщениях СМИ, что Ксения Собчак якобы проходит подозреваемой по делу о вымогательстве, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Видели", — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

По информации источника РИА Новости, коммерческий директор Собчак проходит фигурантом по делу о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы. По этому же делу проходит и экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский (по паспорту — Кузьмин). Им уже предъявили обвинения. В ближайшие часы Тверской суд Москвы решит, помещать ли их в СИЗО по ходатайству МВД.
Согласно Уголовному кодексу, подпункт "б" части 3 статьи 163 "Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере" предусматривает лишение свободы на срок от семи до 15 лет, а также штраф до одного миллиона рублей.
При этом сама Собчак, по информации источника РИА Новости, через Белоруссию уехала в Литву. Как уточнил собеседник агентства, до последнего все думали, что она летит в Турцию — именно туда на сегодня она купила билет. RT со ссылкой на источник сообщал, что журналистка стала подозреваемой по делу о вымогательстве. Однако проходит ли она по одному делу с Сухановым и Романовским — пока неясно.
Кирилл Суханов - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
Вчера, 18:03
Коммерческому директору Собчак грозит 15 лет колонии за вымогательство
 
Ксения СобчакПроисшествияДмитрий Песков (спецпредставитель президента)БелоруссияТурцияЛитва
 
 
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