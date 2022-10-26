https://ria.ru/20221026/sobchak-1827011309.html

Песков отреагировал на сообщения о деле против Собчак о вымогательстве

Песков отреагировал на сообщения о деле против Собчак о вымогательстве - РИА Новости, 26.10.2022

Песков отреагировал на сообщения о деле против Собчак о вымогательстве

В Кремле знают о сообщениях СМИ, что Ксения Собчак якобы проходит подозреваемой по делу о вымогательстве, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T18:05

2022-10-26T18:05

2022-10-26T20:02

ксения собчак

происшествия

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

белоруссия

турция

литва

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В Кремле знают о сообщениях СМИ, что Ксения Собчак якобы проходит подозреваемой по делу о вымогательстве, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По информации источника РИА Новости, коммерческий директор Собчак проходит фигурантом по делу о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы. По этому же делу проходит и экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский (по паспорту — Кузьмин). Им уже предъявили обвинения. В ближайшие часы Тверской суд Москвы решит, помещать ли их в СИЗО по ходатайству МВД.Согласно Уголовному кодексу, подпункт "б" части 3 статьи 163 "Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере" предусматривает лишение свободы на срок от семи до 15 лет, а также штраф до одного миллиона рублей.При этом сама Собчак, по информации источника РИА Новости, через Белоруссию уехала в Литву. Как уточнил собеседник агентства, до последнего все думали, что она летит в Турцию — именно туда на сегодня она купила билет. RT со ссылкой на источник сообщал, что журналистка стала подозреваемой по делу о вымогательстве. Однако проходит ли она по одному делу с Сухановым и Романовским — пока неясно.

https://ria.ru/20221026/sukhanov-1827009897.html

белоруссия

турция

литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

ксения собчак, происшествия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), белоруссия, турция, литва