https://ria.ru/20221026/sobchak-1826998837.html

Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве, пишут СМИ

Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2022

Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве, пишут СМИ

Журналистка Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве, сообщил телеканал RT в своем Telegram-канале со ссылкой на источник. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T17:29

2022-10-26T17:29

2022-10-26T23:55

происшествия

ксения собчак

россия

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Журналистка Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве, сообщил телеканал RT в своем Telegram-канале со ссылкой на источник.Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.Ранее собеседник агентства, знакомый с ситуацией, заявил, что журналистка через Белоруссию уехала в Литву, причем до последнего момента все думали, что она летит в Турцию — именно туда на сегодня она купила билет.Накануне стало известно о задержании коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова — по информации источника РИА Новости, он проходит фигурантом по уголовному делу о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы. В каком статусе — данных нет.На следующий день задержали и экс-главреда светского журнала Tatler Ариана Романовского, которому уже предъявили обвинение в вымогательстве в особо крупном размере (детально фабула не раскрывается). Сегодня суд должен избрать ему меру пресечения.Проходят ли Собчак, Суханов и Романовский по одному делу, пока не известно. В целом, согласно Уголовному кодексу, часть 3 статьи 163 УК РФ "Вымогательство" предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет, а также штраф до одного миллиона рублей.

https://ria.ru/20221026/sobchak-1826958981.html

https://ria.ru/20221026/vymogatelstvo-1826984225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ксения собчак, россия