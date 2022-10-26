https://ria.ru/20221026/sobchak-1826958981.html

Ксению Собчак не накажут за отъезд из России, заявил адвокат

Ксению Собчак не накажут за отъезд из России, заявил адвокат - РИА Новости, 26.10.2022

Ксению Собчак не накажут за отъезд из России, заявил адвокат

Даже если у правоохранителей есть постановление о задержании журналистки Ксении Собчак, за отъезд из России ее не накажут, заявил РИА Новости юрист Дмитрий... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T15:52

2022-10-26T15:52

2022-10-26T16:02

россия

происшествия

ксения собчак

дмитрий аграновский

шоубиз

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Даже если у правоохранителей есть постановление о задержании журналистки Ксении Собчак, за отъезд из России ее не накажут, заявил РИА Новости юрист Дмитрий Аграновский.Ранее источник агентства, знакомый с ситуацией, сообщил, что Собчак через Белоруссию уехала в Литву, причем до последнего момента все думали, что она летит в Турцию - именно туда на сегодня ею был куплен билет."Дополнительной ответственности за это не предусмотрено. Раз она не была задержана, то это не побег из-под стражи", - сказал Аграновский.Адвокат отметил, что, если имеются основания для задержания Собчак, правоохранители могут обратиться в суд для заочного избрания меры пресечения."Процедура такая: сначала объявляют в международный розыск, потом обращаются в суд для избрания меры пресечения. Если бы она не скрылась, то при ее характеризующих данных… речь могла бы идти про более мягкую меру пресечения. Но сейчас она, по сути, отрезала себе путь назад", - добавил адвокат.Коммерческий директор принадлежащего Собчак медиа-холдинга "Oсторожно Media" Кирилл Суханов задержан накануне в Москве, он является фигурантом дела о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы, сообщили ранее источники РИА Новости.

https://ria.ru/20221026/romanovskiy-1826956591.html

https://ria.ru/20221025/sukhanov-1826785980.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, ксения собчак, дмитрий аграновский