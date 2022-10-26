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Ксению Собчак не накажут за отъезд из России, заявил адвокат - РИА Новости, 26.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221026/sobchak-1826958981.html
Ксению Собчак не накажут за отъезд из России, заявил адвокат
Ксению Собчак не накажут за отъезд из России, заявил адвокат - РИА Новости, 26.10.2022
Ксению Собчак не накажут за отъезд из России, заявил адвокат
Даже если у правоохранителей есть постановление о задержании журналистки Ксении Собчак, за отъезд из России ее не накажут, заявил РИА Новости юрист Дмитрий... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T15:52
2022-10-26T16:02
россия
происшествия
ксения собчак
дмитрий аграновский
шоубиз
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Даже если у правоохранителей есть постановление о задержании журналистки Ксении Собчак, за отъезд из России ее не накажут, заявил РИА Новости юрист Дмитрий Аграновский.Ранее источник агентства, знакомый с ситуацией, сообщил, что Собчак через Белоруссию уехала в Литву, причем до последнего момента все думали, что она летит в Турцию - именно туда на сегодня ею был куплен билет."Дополнительной ответственности за это не предусмотрено. Раз она не была задержана, то это не побег из-под стражи", - сказал Аграновский.Адвокат отметил, что, если имеются основания для задержания Собчак, правоохранители могут обратиться в суд для заочного избрания меры пресечения."Процедура такая: сначала объявляют в международный розыск, потом обращаются в суд для избрания меры пресечения. Если бы она не скрылась, то при ее характеризующих данных… речь могла бы идти про более мягкую меру пресечения. Но сейчас она, по сути, отрезала себе путь назад", - добавил адвокат.Коммерческий директор принадлежащего Собчак медиа-холдинга "Oсторожно Media" Кирилл Суханов задержан накануне в Москве, он является фигурантом дела о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы, сообщили ранее источники РИА Новости.
https://ria.ru/20221026/romanovskiy-1826956591.html
https://ria.ru/20221025/sukhanov-1826785980.html
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россия, происшествия, ксения собчак, дмитрий аграновский
Россия, Происшествия, Ксения Собчак, Дмитрий Аграновский, Шоубиз
15:52 26.10.2022 (обновлено: 16:02 26.10.2022)
 
Ксению Собчак не накажут за отъезд из России, заявил адвокат

Адвокат: Собчак не накажут за отъезд из России даже при наличии постановления о задержании

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкКсения Собчак
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Ксения Собчак. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Даже если у правоохранителей есть постановление о задержании журналистки Ксении Собчак, за отъезд из России ее не накажут, заявил РИА Новости юрист Дмитрий Аграновский.
Ранее источник агентства, знакомый с ситуацией, сообщил, что Собчак через Белоруссию уехала в Литву, причем до последнего момента все думали, что она летит в Турцию - именно туда на сегодня ею был куплен билет.
Ариан Романовский - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
15:47
Экс-главреда Tatler Романовского обвинили в вымогательстве
"Дополнительной ответственности за это не предусмотрено. Раз она не была задержана, то это не побег из-под стражи", - сказал Аграновский.
Адвокат отметил, что, если имеются основания для задержания Собчак, правоохранители могут обратиться в суд для заочного избрания меры пресечения.
"Процедура такая: сначала объявляют в международный розыск, потом обращаются в суд для избрания меры пресечения. Если бы она не скрылась, то при ее характеризующих данных… речь могла бы идти про более мягкую меру пресечения. Но сейчас она, по сути, отрезала себе путь назад", - добавил адвокат.
Коммерческий директор принадлежащего Собчак медиа-холдинга "Oсторожно Media" Кирилл Суханов задержан накануне в Москве, он является фигурантом дела о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы, сообщили ранее источники РИА Новости.
Кирилл Суханов - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 23:04
Источник: в Москве задержали коммерческого директора Собчак
 
ШоубизРоссияПроисшествияКсения СобчакДмитрий Аграновский
 
 
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