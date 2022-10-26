Рейтинг@Mail.ru
Источник: менеджер Ксении Собчак проходит по делу о вымогательстве - РИА Новости, 26.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221026/sobchak-1826862222.html
Источник: менеджер Ксении Собчак проходит по делу о вымогательстве
Источник: менеджер Ксении Собчак проходит по делу о вымогательстве - РИА Новости, 26.10.2022
Источник: менеджер Ксении Собчак проходит по делу о вымогательстве
Задержанный коммерческий директор медиа-холдинга журналистки Ксении Собчак "Oсторожно Media" Кирилл Суханов является фигурантом дела о вымогательстве у... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T11:58
2022-10-26T12:11
ксения собчак
telegram (приложение)
происшествия
ростех
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826856206_0:37:3014:1732_1920x0_80_0_0_a8a5ab0d4dc289800154d90e35edb5b6.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Задержанный коммерческий директор медиа-холдинга журналистки Ксении Собчак "Oсторожно Media" Кирилл Суханов является фигурантом дела о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Накануне источник агентства рассказал, что Суханов задержан в Москве. До этого Собчак в Telegram-канале сообщила, что он не выходит на связь с утра."Это продолжение той большой истории", - сказал собеседник.В начале октября МВД России объявило о задержании владельцев сети Telegram-каналов, администраторы которых публиковали фейки о бизнесменах и "высокопоставленных лицах" и требовали деньги за ее удаление. Министерство не называет имена фигурантов и сами Telegram-каналы, отмечая лишь, что в уголовное дело попали "владельцы и администраторы". В частности, в СИЗО оказались 50-летний житель Москвы, который вовлек в криминальный бизнес своего сына, и уроженец Ульяновска. Возбуждены уголовные дела о вымогательстве в крупном и особо крупном размерах.По данным информированного источника РИА Новости, речь идет о Telegram-каналах "Закулисный шептун", "Сибирский говорун", "Как-то вот так", "Политбюро 3.0" и "Волга brief"."Среди заявителей по делу и один из топ-менеджеров "Ростеха", - уточнил собеседник агентства."Ростех" на запрос РИА Новости воздержался от комментария по данному вопросу.
https://ria.ru/20221021/sobchak-1825592633.html
https://ria.ru/20220912/sobchak-1816163971.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826856206_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_8a88956089a064a8ffe2983fd824cf7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ксения собчак, telegram (приложение), происшествия, ростех
Ксения Собчак, Telegram (приложение), Происшествия, Ростех
11:58 26.10.2022 (обновлено: 12:11 26.10.2022)
 
Источник: менеджер Ксении Собчак проходит по делу о вымогательстве

Коммерческий директор Ксении Собчак Суханов проходит по делу о вымогательстве

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкКирилл Суханов
Кирилл Суханов - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Кирилл Суханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Задержанный коммерческий директор медиа-холдинга журналистки Ксении Собчак "Oсторожно Media" Кирилл Суханов является фигурантом дела о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Накануне источник агентства рассказал, что Суханов задержан в Москве. До этого Собчак в Telegram-канале сообщила, что он не выходит на связь с утра.
Телеведущая Ксения Собчак задает вопрос на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 11:51Шоубиз
Собчак ответила Моргенштерну* на обвинения
"Это продолжение той большой истории", - сказал собеседник.
В начале октября МВД России объявило о задержании владельцев сети Telegram-каналов, администраторы которых публиковали фейки о бизнесменах и "высокопоставленных лицах" и требовали деньги за ее удаление. Министерство не называет имена фигурантов и сами Telegram-каналы, отмечая лишь, что в уголовное дело попали "владельцы и администраторы". В частности, в СИЗО оказались 50-летний житель Москвы, который вовлек в криминальный бизнес своего сына, и уроженец Ульяновска. Возбуждены уголовные дела о вымогательстве в крупном и особо крупном размерах.
По данным информированного источника РИА Новости, речь идет о Telegram-каналах "Закулисный шептун", "Сибирский говорун", "Как-то вот так", "Политбюро 3.0" и "Волга brief".
"Среди заявителей по делу и один из топ-менеджеров "Ростеха", - уточнил собеседник агентства.
"Ростех" на запрос РИА Новости воздержался от комментария по данному вопросу.
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 13:09
Собчак назвала возможную причину проверки ее интернет-канала
 
Ксения СобчакTelegram (приложение)ПроисшествияРостех
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала