https://ria.ru/20221026/sobchak-1826862222.html
Источник: менеджер Ксении Собчак проходит по делу о вымогательстве
Источник: менеджер Ксении Собчак проходит по делу о вымогательстве - РИА Новости, 26.10.2022
Источник: менеджер Ксении Собчак проходит по делу о вымогательстве
Задержанный коммерческий директор медиа-холдинга журналистки Ксении Собчак "Oсторожно Media" Кирилл Суханов является фигурантом дела о вымогательстве у... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T11:58
2022-10-26T11:58
2022-10-26T12:11
ксения собчак
telegram (приложение)
происшествия
ростех
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Задержанный коммерческий директор медиа-холдинга журналистки Ксении Собчак "Oсторожно Media" Кирилл Суханов является фигурантом дела о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Накануне источник агентства рассказал, что Суханов задержан в Москве. До этого Собчак в Telegram-канале сообщила, что он не выходит на связь с утра."Это продолжение той большой истории", - сказал собеседник.В начале октября МВД России объявило о задержании владельцев сети Telegram-каналов, администраторы которых публиковали фейки о бизнесменах и "высокопоставленных лицах" и требовали деньги за ее удаление. Министерство не называет имена фигурантов и сами Telegram-каналы, отмечая лишь, что в уголовное дело попали "владельцы и администраторы". В частности, в СИЗО оказались 50-летний житель Москвы, который вовлек в криминальный бизнес своего сына, и уроженец Ульяновска. Возбуждены уголовные дела о вымогательстве в крупном и особо крупном размерах.По данным информированного источника РИА Новости, речь идет о Telegram-каналах "Закулисный шептун", "Сибирский говорун", "Как-то вот так", "Политбюро 3.0" и "Волга brief"."Среди заявителей по делу и один из топ-менеджеров "Ростеха", - уточнил собеседник агентства."Ростех" на запрос РИА Новости воздержался от комментария по данному вопросу.
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ксения собчак, telegram (приложение), происшествия, ростех
Ксения Собчак, Telegram (приложение), Происшествия, Ростех
11:58 26.10.2022 (обновлено: 12:11 26.10.2022)
Источник: менеджер Ксении Собчак проходит по делу о вымогательстве
Коммерческий директор Ксении Собчак Суханов проходит по делу о вымогательстве
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Задержанный коммерческий директор медиа-холдинга журналистки Ксении Собчак "Oсторожно Media" Кирилл Суханов является фигурантом дела о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Накануне источник агентства рассказал, что Суханов задержан в Москве. До этого Собчак в Telegram-канале сообщила, что он не выходит на связь с утра.
"Это продолжение той большой истории", - сказал собеседник.
В начале октября МВД России объявило о задержании владельцев сети Telegram-каналов, администраторы которых публиковали фейки о бизнесменах и "высокопоставленных лицах" и требовали деньги за ее удаление. Министерство не называет имена фигурантов и сами Telegram-каналы, отмечая лишь, что в уголовное дело попали "владельцы и администраторы". В частности, в СИЗО оказались 50-летний житель Москвы, который вовлек в криминальный бизнес своего сына, и уроженец Ульяновска. Возбуждены уголовные дела о вымогательстве в крупном и особо крупном размерах.
По данным информированного источника РИА Новости, речь идет о Telegram-каналах "Закулисный шептун", "Сибирский говорун", "Как-то вот так", "Политбюро 3.0" и "Волга brief".
"Среди заявителей по делу и один из топ-менеджеров "Ростеха
", - уточнил собеседник агентства.
"Ростех" на запрос РИА Новости воздержался от комментария по данному вопросу.