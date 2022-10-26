https://ria.ru/20221026/sobchak-1826862222.html

Источник: менеджер Ксении Собчак проходит по делу о вымогательстве

Источник: менеджер Ксении Собчак проходит по делу о вымогательстве - РИА Новости, 26.10.2022

Источник: менеджер Ксении Собчак проходит по делу о вымогательстве

Задержанный коммерческий директор медиа-холдинга журналистки Ксении Собчак "Oсторожно Media" Кирилл Суханов является фигурантом дела о вымогательстве у... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T11:58

2022-10-26T11:58

2022-10-26T12:11

ксения собчак

telegram (приложение)

происшествия

ростех

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Задержанный коммерческий директор медиа-холдинга журналистки Ксении Собчак "Oсторожно Media" Кирилл Суханов является фигурантом дела о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Накануне источник агентства рассказал, что Суханов задержан в Москве. До этого Собчак в Telegram-канале сообщила, что он не выходит на связь с утра."Это продолжение той большой истории", - сказал собеседник.В начале октября МВД России объявило о задержании владельцев сети Telegram-каналов, администраторы которых публиковали фейки о бизнесменах и "высокопоставленных лицах" и требовали деньги за ее удаление. Министерство не называет имена фигурантов и сами Telegram-каналы, отмечая лишь, что в уголовное дело попали "владельцы и администраторы". В частности, в СИЗО оказались 50-летний житель Москвы, который вовлек в криминальный бизнес своего сына, и уроженец Ульяновска. Возбуждены уголовные дела о вымогательстве в крупном и особо крупном размерах.По данным информированного источника РИА Новости, речь идет о Telegram-каналах "Закулисный шептун", "Сибирский говорун", "Как-то вот так", "Политбюро 3.0" и "Волга brief"."Среди заявителей по делу и один из топ-менеджеров "Ростеха", - уточнил собеседник агентства."Ростех" на запрос РИА Новости воздержался от комментария по данному вопросу.

https://ria.ru/20221021/sobchak-1825592633.html

https://ria.ru/20220912/sobchak-1816163971.html

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ксения собчак, telegram (приложение), происшествия, ростех