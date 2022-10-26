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Путин призвал СНГ усиливать защиту объектов критической инфраструктуры - РИА Новости, 26.10.2022
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Путин призвал СНГ усиливать защиту объектов критической инфраструктуры
Путин призвал СНГ усиливать защиту объектов критической инфраструктуры - РИА Новости, 26.10.2022
Путин призвал СНГ усиливать защиту объектов критической инфраструктуры
Странам СНГ необходимо усиливать защиту объектов критической инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T14:48
2022-10-26T15:10
снг
владимир путин
россия
в мире
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Странам СНГ необходимо усиливать защиту объектов критической инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин."Да и многие другие инциденты показывают, что повышенные меры безопасности должны быть предприняты в отношении критически важной транспортной и энергетической инфраструктуры. Именно эти объекты, а также места массового пребывания граждан должны быть максимально защищены", - сказал он, выступая перед главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
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снг, владимир путин, россия, в мире
СНГ, Владимир Путин, Россия, В мире
14:48 26.10.2022 (обновлено: 15:10 26.10.2022)
 
Путин призвал СНГ усиливать защиту объектов критической инфраструктуры

Президент Путин призвал страны СНГ усиливать защиту объектов критической инфраструктуры

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент Россия Владимир Путин
Президент Россия Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Россия Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Странам СНГ необходимо усиливать защиту объектов критической инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин.
"Да и многие другие инциденты показывают, что повышенные меры безопасности должны быть предприняты в отношении критически важной транспортной и энергетической инфраструктуры. Именно эти объекты, а также места массового пребывания граждан должны быть максимально защищены", - сказал он, выступая перед главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
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