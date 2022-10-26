Путин призвал СНГ усиливать защиту объектов критической инфраструктуры

"Да и многие другие инциденты показывают, что повышенные меры безопасности должны быть предприняты в отношении критически важной транспортной и энергетической инфраструктуры. Именно эти объекты, а также места массового пребывания граждан должны быть максимально защищены", - сказал он, выступая перед главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.