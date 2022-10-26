https://ria.ru/20221026/sng-1826931917.html
Путин призвал СНГ усиливать защиту объектов критической инфраструктуры
Путин призвал СНГ усиливать защиту объектов критической инфраструктуры - РИА Новости, 26.10.2022
Путин призвал СНГ усиливать защиту объектов критической инфраструктуры
Странам СНГ необходимо усиливать защиту объектов критической инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T14:48
2022-10-26T14:48
2022-10-26T15:10
снг
владимир путин
россия
в мире
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Странам СНГ необходимо усиливать защиту объектов критической инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин."Да и многие другие инциденты показывают, что повышенные меры безопасности должны быть предприняты в отношении критически важной транспортной и энергетической инфраструктуры. Именно эти объекты, а также места массового пребывания граждан должны быть максимально защищены", - сказал он, выступая перед главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
https://ria.ru/20221026/ukraina-1826882833.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
снг, владимир путин, россия, в мире
СНГ, Владимир Путин, Россия, В мире
14:48 26.10.2022 (обновлено: 15:10 26.10.2022)
Путин призвал СНГ усиливать защиту объектов критической инфраструктуры
Президент Путин призвал страны СНГ усиливать защиту объектов критической инфраструктуры