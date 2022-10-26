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Путин заявил, что террористические группировки пытаются просочиться в СНГ - РИА Новости, 26.10.2022
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Путин заявил, что террористические группировки пытаются просочиться в СНГ
Путин заявил, что террористические группировки пытаются просочиться в СНГ - РИА Новости, 26.10.2022
Путин заявил, что террористические группировки пытаются просочиться в СНГ
Международные террористические группировки пытаются просочиться в страны СНГ, уровень опасности от угроз на пространстве содружества не снижается, заявил... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T14:45
2022-10-26T15:07
снг
россия
исламское государство
аль-каида
афганистан
центральная азия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Международные террористические группировки пытаются просочиться в страны СНГ, уровень опасности от угроз на пространстве содружества не снижается, заявил президент РФ Владимир Путин."Говоря об угрозах на пространстве содружества, отмечу, что не снижается уровень опасности, который представляют ИГИЛ* и "Аль-Каида"* (террористические группировки, запрещены в РФ - ред.), другие террористические группировки. Они пытаются просочиться в страны СНГ, формируют законспирированные ячейки, а концентрация групп боевиков в Афганистане, особенно в границах с республиками в Центральной Азии, конечно же, несет потенциальный риск вторжения в это регион", - сказал Путин, выступая перед главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.* Террористическая организация, запрещенная в России
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снг, россия, исламское государство, аль-каида, афганистан, центральная азия, владимир путин, в мире
СНГ, Россия, Исламское государство, Аль-Каида, Афганистан, Центральная Азия, Владимир Путин, В мире
14:45 26.10.2022 (обновлено: 15:07 26.10.2022)
 
Путин заявил, что террористические группировки пытаются просочиться в СНГ

Путин: международные террористические группировки пытаются просочиться в страны СНГ

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Международные террористические группировки пытаются просочиться в страны СНГ, уровень опасности от угроз на пространстве содружества не снижается, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Говоря об угрозах на пространстве содружества, отмечу, что не снижается уровень опасности, который представляют ИГИЛ* и "Аль-Каида"* (террористические группировки, запрещены в РФ - ред.), другие террористические группировки. Они пытаются просочиться в страны СНГ, формируют законспирированные ячейки, а концентрация групп боевиков в Афганистане, особенно в границах с республиками в Центральной Азии, конечно же, несет потенциальный риск вторжения в это регион", - сказал Путин, выступая перед главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
Вчера, 14:51
Путин предупредил об опасности попадания к террористам высокоточного оружия
 
СНГРоссияИсламское государствоАль-КаидаАфганистанЦентральная АзияВладимир ПутинВ мире
 
 
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