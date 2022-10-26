https://ria.ru/20221026/sng-1826930724.html

Путин заявил, что террористические группировки пытаются просочиться в СНГ

Путин заявил, что террористические группировки пытаются просочиться в СНГ - РИА Новости, 26.10.2022

Путин заявил, что террористические группировки пытаются просочиться в СНГ

Международные террористические группировки пытаются просочиться в страны СНГ, уровень опасности от угроз на пространстве содружества не снижается, заявил... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T14:45

2022-10-26T14:45

2022-10-26T15:07

снг

россия

исламское государство

аль-каида

афганистан

центральная азия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Международные террористические группировки пытаются просочиться в страны СНГ, уровень опасности от угроз на пространстве содружества не снижается, заявил президент РФ Владимир Путин."Говоря об угрозах на пространстве содружества, отмечу, что не снижается уровень опасности, который представляют ИГИЛ* и "Аль-Каида"* (террористические группировки, запрещены в РФ - ред.), другие террористические группировки. Они пытаются просочиться в страны СНГ, формируют законспирированные ячейки, а концентрация групп боевиков в Афганистане, особенно в границах с республиками в Центральной Азии, конечно же, несет потенциальный риск вторжения в это регион", - сказал Путин, выступая перед главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20221026/oruzhie-1826933939.html

россия

афганистан

центральная азия

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Владимир Лаврентьев

снг, россия, исламское государство, аль-каида, афганистан, центральная азия, владимир путин, в мире