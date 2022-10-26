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Путин заявил, что террористические группировки пытаются просочиться в СНГ
Путин заявил, что террористические группировки пытаются просочиться в СНГ - РИА Новости, 26.10.2022
Путин заявил, что террористические группировки пытаются просочиться в СНГ
Международные террористические группировки пытаются просочиться в страны СНГ, уровень опасности от угроз на пространстве содружества не снижается, заявил... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T14:45
2022-10-26T14:45
2022-10-26T15:07
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владимир путин
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Международные террористические группировки пытаются просочиться в страны СНГ, уровень опасности от угроз на пространстве содружества не снижается, заявил президент РФ Владимир Путин."Говоря об угрозах на пространстве содружества, отмечу, что не снижается уровень опасности, который представляют ИГИЛ* и "Аль-Каида"* (террористические группировки, запрещены в РФ - ред.), другие террористические группировки. Они пытаются просочиться в страны СНГ, формируют законспирированные ячейки, а концентрация групп боевиков в Афганистане, особенно в границах с республиками в Центральной Азии, конечно же, несет потенциальный риск вторжения в это регион", - сказал Путин, выступая перед главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.* Террористическая организация, запрещенная в России
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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снг, россия, исламское государство, аль-каида, афганистан, центральная азия, владимир путин, в мире
СНГ, Россия, Исламское государство, Аль-Каида, Афганистан, Центральная Азия, Владимир Путин, В мире
14:45 26.10.2022 (обновлено: 15:07 26.10.2022)
Путин заявил, что террористические группировки пытаются просочиться в СНГ
Путин: международные террористические группировки пытаются просочиться в страны СНГ