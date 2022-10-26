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Семьи России приняли почти 350 сирот из Донбасса, заявила Львова-Белова
Семьи России приняли почти 350 сирот из Донбасса, заявила Львова-Белова - РИА Новости, 26.10.2022
Семьи России приняли почти 350 сирот из Донбасса, заявила Львова-Белова
Почти 350 детей-сирот из Донбасса устроены в приемные семьи России, большинство из них из категории, которую практически невозможно было пристроить, заявила... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T13:46
2022-10-26T13:46
2022-10-26T13:46
общество
мария львова-белова
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Почти 350 детей-сирот из Донбасса устроены в приемные семьи России, большинство из них из категории, которую практически невозможно было пристроить, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова."Сейчас уже почти 350 детей-сирот (устроены в приемные семьи) в 16 регионах России. Мы лично отрабатываем с губернаторами, берут под свою ответственность, в каждом регионе подбираются семьи. Хочу отдельно подчеркнуть, что это та категория детей, которую практически невозможно было обустроить на территориях – это большие семейные группы, в которых еще есть дети с инвалидностью", - сказала Львова-Белова на пресс-конференции по итогам года ее работы на должности федерального детского омбудсмена.
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общество, мария львова-белова, россия, донбасс
Общество, Мария Львова-Белова, Россия, Донбасс
Семьи России приняли почти 350 сирот из Донбасса, заявила Львова-Белова
Львова-Белова: почти 350 детей-сирот из Донбасса устроены в приемные семьи России