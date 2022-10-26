https://ria.ru/20221026/shveytsariya-1826998703.html

Министр обороны ФРГ просит Швейцарию отказаться от нейтралитета

Министр обороны ФРГ просит Швейцарию отказаться от нейтралитета - РИА Новости, 26.10.2022

Министр обороны ФРГ просит Швейцарию отказаться от нейтралитета

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт направила письмо на имя своей швейцарской коллеги Виолы Амхерд с просьбой организовать поставку реэкспортом имеющихся РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T17:29

2022-10-26T17:29

2022-10-26T17:29

в мире

кристина ламбрехт

швейцария

германия

украина

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БЕРЛИН, 26 окт - РИА Новости. Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт направила письмо на имя своей швейцарской коллеги Виолы Амхерд с просьбой организовать поставку реэкспортом имеющихся у нейтральной страны боеприпасов к поставленным ФРГ Киеву зенитным самоходным установкам Gepard, сообщает издание Spiegel."В письме Ламбрехт призвала свою коллегу Виолу Амхерд выдать соответствующую лицензию на реэкспорт соответствующих 35-миллиметровых боеприпасов, произведенных в Швейцарии"- пишет Spiegel, в чьем распоряжении оказался текст обращения немецкого министра.Ламбрехт утверждает, что системы Gepard на Украине в основном используются для защиты такой критической инфраструктуры, как морские порты на юге страны, которые имеют решающее значение для экспорта украинского зерна. Ввиду "всемирных гуманитарных последствий", которые повлечет за собой прекращение поставок зерна, Германия и Швейцария, по словам Ламбрехт, должны "обязательно выполнить" просьбу о дополнительных боеприпасах.Ранее Швейцария отказала в выдаче необходимых разрешений на реэкспорт боеприпасов, производимых цюрихской компанией Oerlikon-Bührle. В качестве причины правительство страны сослалось на основное правило нейтралитета, согласно которому Швейцария не поставляет оружие в регионы, где происходят военные конфликты.Из-за критики и непонимания политики нейтралитета Швейцарии с начала конфликта на Украине 26 октября власти страны впервые с 1993 года опубликовали подробный отчет о политике нейтралитета.

https://ria.ru/20221026/sanktsii-1826980349.html

https://ria.ru/20221025/oruzhie-1826645837.html

швейцария

германия

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в мире, кристина ламбрехт, швейцария, германия, украина