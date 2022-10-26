https://ria.ru/20221026/shveytsariya-1826956686.html

Глобальная изоляция России не так сильна, как в Европе, признала Швейцария

Глобальная изоляция России не так сильна, как в Европе, признала Швейцария - РИА Новости, 26.10.2022

Глобальная изоляция России не так сильна, как в Европе, признала Швейцария

Изоляция России "в глобальном масштабе" не так сильна, как в Европе, это доказывает, что мир стал многополярным, говорится в отчете о нейтралитете Швейцарии... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T15:47

2022-10-26T15:47

2022-10-26T16:10

в мире

россия

украина

европа

большая двадцатка

швейцария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92344/84/923448446_0:424:4692:3063_1920x0_80_0_0_f8e158219296440d91893aa67c6a3361.jpg

ЖЕНЕВА, 26 окт — РИА Новости. Изоляция России "в глобальном масштабе" не так сильна, как в Европе, это доказывает, что мир стал многополярным, говорится в отчете о нейтралитете Швейцарии Федерального совета страны."Именно западные государства в первую очередь отреагировали на нападение на Украину санкциями. Из членов G20 девять государств не ввели санкции", — указывается в документе.Власти отмечают, что конфликт на Украине дополнительно высветил, что в Африке, на Ближнем и Среднем Востоке и в Азии многие государства не хотят занимать позицию ни одного из мировых полюсов силы."Мир стал многополярным. В этом контексте война на Украине частично изменила существующую региональную динамику, создав новые зависимости и сети, особенно в том, что касается энергоснабжения и продовольственной безопасности", — добавляется в отчете.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221025/oruzhie-1826645837.html

россия

украина

европа

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, европа, большая двадцатка, швейцария