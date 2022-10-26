https://ria.ru/20221026/shveytsariya-1826956686.html
Глобальная изоляция России не так сильна, как в Европе, признала Швейцария
Глобальная изоляция России не так сильна, как в Европе, признала Швейцария - РИА Новости, 26.10.2022
Глобальная изоляция России не так сильна, как в Европе, признала Швейцария
Изоляция России "в глобальном масштабе" не так сильна, как в Европе, это доказывает, что мир стал многополярным, говорится в отчете о нейтралитете Швейцарии... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T15:47
2022-10-26T15:47
2022-10-26T16:10
в мире
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украина
европа
большая двадцатка
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ЖЕНЕВА, 26 окт — РИА Новости. Изоляция России "в глобальном масштабе" не так сильна, как в Европе, это доказывает, что мир стал многополярным, говорится в отчете о нейтралитете Швейцарии Федерального совета страны."Именно западные государства в первую очередь отреагировали на нападение на Украину санкциями. Из членов G20 девять государств не ввели санкции", — указывается в документе.Власти отмечают, что конфликт на Украине дополнительно высветил, что в Африке, на Ближнем и Среднем Востоке и в Азии многие государства не хотят занимать позицию ни одного из мировых полюсов силы."Мир стал многополярным. В этом контексте война на Украине частично изменила существующую региональную динамику, создав новые зависимости и сети, особенно в том, что касается энергоснабжения и продовольственной безопасности", — добавляется в отчете.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20221025/oruzhie-1826645837.html
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в мире, россия, украина, европа, большая двадцатка, швейцария
В мире, Россия, Украина, Европа, Большая двадцатка, Швейцария
15:47 26.10.2022 (обновлено: 16:10 26.10.2022)
Глобальная изоляция России не так сильна, как в Европе, признала Швейцария
В Швейцарии заявили, что изоляция России в глобальном масштабе не так сильна, как в Европе